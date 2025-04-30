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Продажа домов с террасой в Алаканти, Испания

Аликанте
40
Mutxamel
50
el Campello
23
Sant Joan dAlacant
17
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48 объектов найдено
Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Villa for sale in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive promotion of 29 chalets pa…
$567,036
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Вилла в Busot, Испания
Вилла
Busot, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
$554,748
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Дом в Mutxamel, Испания
Дом
Mutxamel, Испания
Площадь 720 м²
ФИНКА ЛА ВИНЬЯ 1874 На ферме с плантацией апельсиновых, мандариновых, оливковых и других…
$2,47 млн
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Inmobiliaria Casamayor
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Вилла в Mutxamel, Испания
Вилла
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
New build villas in Bonalba Golf, Costa Blanca Independent houses with 2, 3 and 4 bedrooms. …
$507,061
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Вилла в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Вилла
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Загородный дом с 3 спальнями и большим участком недалеко от Сан-Хуана и Аликанте
$510,146
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Новые виллы у моря. Maran Villas-это жилой комплекс из 9 элегантных вилл, с 3 спальнями, 3 …
$629,156
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Шале в Mutxamel, Испания
Шале
Mutxamel, Испания
Площадь 126 м²
Casamayor предоставляет вам эту великолепную возможность сделать вас этой красивой виллой в …
$410,976
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Inmobiliaria Casamayor
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Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Villas in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive private residential development wh…
$560,493
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Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Villas in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive private residential development wh…
$714,247
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Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 251 м²
Villas in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive private residential development wh…
$724,061
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Шале в Aigues, Испания
Шале
Aigues, Испания
Площадь 1 995 м²
Великолепная вилла на продажу в Айгесе, с парделой площадью 2000 м2 и 240 м2. Три двухместны…
$604,989
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Inmobiliaria Casamayor
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Вилла в Аликанте, Испания
Вилла
Аликанте, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Дома расположены всего в 10 минутах от центра Аликанте, а также прекрасно связаны городской …
$509,704
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
Виллы с 3 спальнями 23 отдельно стоящих виллы с 3 спальнями и 2,5 ванными комнатами. Эти про…
$361,542
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Шале в Mutxamel, Испания
Шале
Mutxamel, Испания
Площадь 170 м²
Представляем эту великолепную виллу, расположенную в тихом городке Мучамель, в окружении при…
$357,729
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Inmobiliaria Casamayor
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Шале в Аликанте, Испания
Шале
Аликанте, Испания
Площадь 370 м²
Недвижимость состоит из трех разных частей: 7 спален, 3 кухонь, 5 ванных комнат и 1 туалета,…
$627,059
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Inmobiliaria Casamayor
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Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Villas in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive private residential development wh…
$538,684
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Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Площадь 251 м²
Продается вилла в Ла Фонте, участок 372 м2, общая площадь 250,46 м2 и внутренняя жилая площа…
$710,936
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Inmobiliaria Casamayor
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Таунхаус в Busot, Испания
Таунхаус
Busot, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новостройка таунхаусов и таунхаусов в Бусоте. Красивый таунхаус с 2 спальнями, построенный …
$200,253
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Вилла в Busot, Испания
Вилла
Busot, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
Villa for sale in Busot, Alicante, Costa Blanca Detached house consisting of a basement and …
$430,729
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Villas with their own style and perfect proportions that make the most of the space in an or…
$735,004
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MENINA GROUP
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Вилла в Mutxamel, Испания
Вилла
Mutxamel, Испания
Площадь 112 м²
Добро пожаловать в мир эксклюзивности и комфорта в наших виллах, окруженных услугами. Погруз…
$523,051
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Inmobiliaria Casamayor
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Вилла в Аликанте, Испания
Вилла
Аликанте, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 163 м²
Semi-detached houses in Cabo Huertas, Costa Blanca 9 homes located in a unique environment, …
$1,45 млн
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Шале в Аликанте, Испания
Шале
Аликанте, Испания
Площадь 417 м²
Фантастическая независимая вилла на продажу в Vistahermosa. Casamayor Real Estate представля…
$1,27 млн
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Inmobiliaria Casamayor
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Бунгало в Busot, Испания
Бунгало
Busot, Испания
Площадь 160 м²
The highs of Alicante is located in a natural environment, at the foot of the Sierra del Cab…
$373,293
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Таунхаус в el Campello, Испания
Таунхаус
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Тихий, спокойный район города Кампейо, Вента Лануса. Угловой таунхаус с зеленым ухоженным уч…
$259,190
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Бунгало в Аликанте, Испания
Бунгало
Аликанте, Испания
Площадь 397 м²
Недвижимость Casamayor представляет эту эксклюзивную недвижимость, расположенную в одном из …
$1,08 млн
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Inmobiliaria Casamayor
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Вилла в Mutxamel, Испания
Вилла
Mutxamel, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 314 м²
New build villas in Bonalba Golf, Costa Blanca Independent houses with 2, 3 and 4 bedrooms. …
$708,795
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Вилла в Mutxamel, Испания
Вилла
Mutxamel, Испания
Площадь 112 м²
Добро пожаловать в мир эксклюзивности и комфорта в наших виллах, окруженных услугами. Погруз…
$523,051
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Inmobiliaria Casamayor
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Шале в Sant Joan dAlacant, Испания
Шале
Sant Joan dAlacant, Испания
Площадь 336 м²
Casamayor представляет это впечатляющее поместье с участком площадью 5138 квадратных метров …
$1,43 млн
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Таунхаус в el Campello, Испания
Таунхаус
el Campello, Испания
Площадь 229 м²
Красивый таунхаус на продажу в Кампельо. Представляем этот красивый 4-этажный таунхаус, …
$345,635
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Inmobiliaria Casamayor
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Типы недвижимости в Алаканти

виллы
шале
бунгало
таунхаусы

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
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