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Продажа домов около гольф-клуба в Алаканти, Испания

Аликанте
40
Mutxamel
50
el Campello
23
Sant Joan dAlacant
17
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9 объектов найдено
Вилла в Mutxamel, Испания
Вилла
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
New build villas in Bonalba Golf, Costa Blanca Independent houses with 2, 3 and 4 bedrooms. …
$507,061
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
One floor villa near the sea in El Campello, Alicante The unbeatable distribution of this ho…
$1,04 млн
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Таунхаус в Busot, Испания
Таунхаус
Busot, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новостройка таунхаусов и таунхаусов в Бусоте. Красивый таунхаус с 2 спальнями, построенный …
$200,253
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Вилла в Mutxamel, Испания
Вилла
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Luxury villas in Cotoveta, Alicante They have a plot and private pool, 3 bedrooms, 2 bathroo…
$572,488
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Вилла в Mutxamel, Испания
Вилла
Mutxamel, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 314 м²
New build villas in Bonalba Golf, Costa Blanca Independent houses with 2, 3 and 4 bedrooms. …
$708,795
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Вилла в Mutxamel, Испания
Вилла
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Роскошные виллы в Котовете, Аликанте. У них есть участок и частный бассейн, спальни 3, ванны…
$490,704
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Вилла в Mutxamel, Испания
Вилла
Mutxamel, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
New build villas in Bonalba Golf, Costa Blanca Independent houses with 2, 3 and 4 bedrooms. …
$338,040
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Вилла в Mutxamel, Испания
Вилла
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
New build villas in Bonalba Golf, Costa Blanca Independent houses with 2, 3 and 4 bedrooms. …
$430,729
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Вилла в Mutxamel, Испания
Вилла
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Роскошные виллы в Котовете, Аликанте. У них есть участок и частный бассейн, спальни 3, ванны…
$539,774
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Типы недвижимости в Алаканти

виллы
шале
бунгало
таунхаусы

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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