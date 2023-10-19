Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Алаканти
  5. Шале

Шале в Алаканти, Испания

Аликанте
12
el Campello
7
Mutxamel
4
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
3
Шале В архив
Очистить
30 объектов найдено
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Xixona Jijona, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Xixona Jijona, Испания
Площадь 424 м²
€350,000
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Аликанте, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Аликанте, Испания
Площадь 162 м²
€279,900
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Аликанте, Испания
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 6
Площадь 350 м²
Фантастическая индивидуальная вилла в Кальпе, расположенная очень близко ко всем видам услуг…
€750,000
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Аликанте, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Аликанте, Испания
Площадь 174 м²
€235,000
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Mutxamel, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Mutxamel, Испания
Площадь 315 м²
Villa for sale in Almajada area, 1,443 m2 plot, built area 315 m2, living room with fireplac…
€496,000
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Mutxamel, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Mutxamel, Испания
Площадь 246 м²
Villa for sale in Almajada, 2,060 m2 plot, dining room on two heights with fireplace, kitche…
€329,000
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Mutxamel, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Mutxamel, Испания
Площадь 332 м²
Casamayor presents you with this magnificent opportunity to make this beautiful rustic-style…
€395,000
Шале с гаражом, с кладовой, с Garaje incluido en precio в Аликанте, Испания
Шале с гаражом, с кладовой, с Garaje incluido en precio
Аликанте, Испания
Площадь 345 м²
€1,30 млн
Шале с террасой, с гаражом, с садом в el Campello, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
el Campello, Испания
Площадь 510 м²
€1,20 млн
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Аликанте, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Аликанте, Испания
Площадь 256 м²
For sale, a magnificent and spectacular villa ready to move into, consisting of 255 m2 built…
€980,000
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Площадь 659 м²
We have this exclusive chalet for sale in the Los Girasoles area, it has a living room with …
€810,000
Шале с гаражом, с кладовой, с Garaje incluido en precio в Аликанте, Испания
Шале с гаражом, с кладовой, с Garaje incluido en precio
Аликанте, Испания
Площадь 155 м²
Magnificent villa for sale in Rebolledo, living room with fireplace, kitchen equipped with o…
€535,000
Шале с террасой, с гаражом, с садом в l Almoraig, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
l Almoraig, Испания
Площадь 250 м²
Villa for sale in Jijona, Torremanzanas road. Dining room, open kitchen, pantry, four bedroo…
€345,000
Шале с террасой, с гаражом, с садом в el Campello, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
el Campello, Испания
Площадь 441 м²
We present you this great independent villa that we have for rent, it is located in Pueblo A…
€1,14 млн
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Площадь 191 м²
Fantastic villa for sale in the Los Girasoles area, spacious living room with fireplace, fiv…
€325,000
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Аликанте, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Аликанте, Испания
Площадь 410 м²
Magnificent villa for sale in Moralet, 1,355 m2 plot, built area of 410 m2, house on two hei…
€395,000
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Аликанте, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Аликанте, Испания
Площадь 258 м²
For sale, a magnificent and spectacular villa to reform, consisting of 257 m2 built of housi…
€985,000
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Aiguees, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Aiguees, Испания
Площадь 240 м²
Magnificent chalet for rent in Aigües, with a 2,000 m2 and 240 m2 paddle built. Three double…
€549,000
Шале с балконом, с террасой, с садом в Mutxamel, Испания
Шале с балконом, с террасой, с садом
Mutxamel, Испания
Площадь 480 м²
€890,000
Шале с террасой, с гаражом, с садом в el Campello, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
el Campello, Испания
Площадь 441 м²
We present you this great independent villa that we have for sale, it is located in Pueblo A…
€1,14 млн
Шале с лифтом, с террасой, с гаражом в Аликанте, Испания
Шале с лифтом, с террасой, с гаражом
Аликанте, Испания
Площадь 687 м²
Casamayor presents you with this magnificent modern style chalet with elegant typical Medite…
€1,95 млн
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Sant Joan d Alacant, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Sant Joan d Alacant, Испания
Площадь 646 м²
For sale, a magnificent and spectacular villa ready to move into, consisting of 407 m2 built…
€1,10 млн
Шале с террасой, с гаражом, с садом в el Campello, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
el Campello, Испания
Площадь 1 995 м²
Magnificent chalet for sale in Aigües, with a 2,000 m2 and 240 m2 paddle built. Three double…
€549,000
Шале с террасой, с гаражом, с садом в el Campello, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
el Campello, Испания
Площадь 336 м²
Casamayor presents you with this spectacular farm with 5,138 square meters of plot and 687 s…
€1,30 млн
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Аликанте, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Аликанте, Испания
Площадь 336 м²
For sale fabulous brand new villa with 336 m2 built, 3 bedrooms and 2 bathrooms, located on …
€790,000
Шале с террасой, с садом, с посудомоечной машиной в el Campello, Испания
Шале с террасой, с садом, с посудомоечной машиной
el Campello, Испания
Площадь 336 м²
Казамайор представляет вам это впечатляющее поместье, чтобы провести свой отпуск. Это два не…
€1,30 млн
Шале с террасой, с гаражом, с садом в Аликанте, Испания
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Аликанте, Испания
Площадь 370 м²
Property with three different components, 7 bedrooms, 3 kitchens, 5 bathrooms and 1 toilet, …
€590,000
Шале с балконом, с лифтом, с террасой в Аликанте, Испания
Шале с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
Площадь 1 140 м²
Величественная конструкция, которая стоит на тех же скалах Кабо-де-лас-Уэртас на набережной …
€7,00 млн
Шале 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 355 м²
Количество этажей 2
Продается великолепная вилла в Морале, участок 1. 355 м2, застроенная площадь 410 м2, двухэт…
€395,000
Шале 3 спальни в el Campello, Испания
Шале 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Теплый и светлый пентхаус в районе Блинкер, рядом с торговыми центрами и в очень хорошем мес…
€190,000

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти