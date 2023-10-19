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Шале в Алаканти, Испания
Аликанте
12
el Campello
7
Mutxamel
4
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
3
Шале
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30 объектов найдено
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Шале с террасой, с гаражом, с садом
Xixona Jijona, Испания
424 м²
€350,000
Рекомендовать
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Аликанте, Испания
162 м²
€279,900
Рекомендовать
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
6
350 м²
Фантастическая индивидуальная вилла в Кальпе, расположенная очень близко ко всем видам услуг…
€750,000
Рекомендовать
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Аликанте, Испания
174 м²
€235,000
Рекомендовать
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Mutxamel, Испания
315 м²
Villa for sale in Almajada area, 1,443 m2 plot, built area 315 m2, living room with fireplac…
€496,000
Рекомендовать
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Mutxamel, Испания
246 м²
Villa for sale in Almajada, 2,060 m2 plot, dining room on two heights with fireplace, kitche…
€329,000
Рекомендовать
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Mutxamel, Испания
332 м²
Casamayor presents you with this magnificent opportunity to make this beautiful rustic-style…
€395,000
Рекомендовать
Шале с гаражом, с кладовой, с Garaje incluido en precio
Аликанте, Испания
345 м²
€1,30 млн
Рекомендовать
Шале с террасой, с гаражом, с садом
el Campello, Испания
510 м²
€1,20 млн
Рекомендовать
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Аликанте, Испания
256 м²
For sale, a magnificent and spectacular villa ready to move into, consisting of 255 m2 built…
€980,000
Рекомендовать
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
659 м²
We have this exclusive chalet for sale in the Los Girasoles area, it has a living room with …
€810,000
Рекомендовать
Шале с гаражом, с кладовой, с Garaje incluido en precio
Аликанте, Испания
155 м²
Magnificent villa for sale in Rebolledo, living room with fireplace, kitchen equipped with o…
€535,000
Рекомендовать
Шале с террасой, с гаражом, с садом
l Almoraig, Испания
250 м²
Villa for sale in Jijona, Torremanzanas road. Dining room, open kitchen, pantry, four bedroo…
€345,000
Рекомендовать
Шале с террасой, с гаражом, с садом
el Campello, Испания
441 м²
We present you this great independent villa that we have for rent, it is located in Pueblo A…
€1,14 млн
Рекомендовать
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
191 м²
Fantastic villa for sale in the Los Girasoles area, spacious living room with fireplace, fiv…
€325,000
Рекомендовать
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Аликанте, Испания
410 м²
Magnificent villa for sale in Moralet, 1,355 m2 plot, built area of 410 m2, house on two hei…
€395,000
Рекомендовать
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Аликанте, Испания
258 м²
For sale, a magnificent and spectacular villa to reform, consisting of 257 m2 built of housi…
€985,000
Рекомендовать
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Aiguees, Испания
240 м²
Magnificent chalet for rent in Aigües, with a 2,000 m2 and 240 m2 paddle built. Three double…
€549,000
Рекомендовать
Шале с балконом, с террасой, с садом
Mutxamel, Испания
480 м²
€890,000
Рекомендовать
Шале с террасой, с гаражом, с садом
el Campello, Испания
441 м²
We present you this great independent villa that we have for sale, it is located in Pueblo A…
€1,14 млн
Рекомендовать
Шале с лифтом, с террасой, с гаражом
Аликанте, Испания
687 м²
Casamayor presents you with this magnificent modern style chalet with elegant typical Medite…
€1,95 млн
Рекомендовать
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Sant Joan d Alacant, Испания
646 м²
For sale, a magnificent and spectacular villa ready to move into, consisting of 407 m2 built…
€1,10 млн
Рекомендовать
Шале с террасой, с гаражом, с садом
el Campello, Испания
1 995 м²
Magnificent chalet for sale in Aigües, with a 2,000 m2 and 240 m2 paddle built. Three double…
€549,000
Рекомендовать
Шале с террасой, с гаражом, с садом
el Campello, Испания
336 м²
Casamayor presents you with this spectacular farm with 5,138 square meters of plot and 687 s…
€1,30 млн
Рекомендовать
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Аликанте, Испания
336 м²
For sale fabulous brand new villa with 336 m2 built, 3 bedrooms and 2 bathrooms, located on …
€790,000
Рекомендовать
Шале с террасой, с садом, с посудомоечной машиной
el Campello, Испания
336 м²
Казамайор представляет вам это впечатляющее поместье, чтобы провести свой отпуск. Это два не…
€1,30 млн
Рекомендовать
Шале с террасой, с гаражом, с садом
Аликанте, Испания
370 м²
Property with three different components, 7 bedrooms, 3 kitchens, 5 bathrooms and 1 toilet, …
€590,000
Рекомендовать
Шале с балконом, с лифтом, с террасой
Аликанте, Испания
1 140 м²
Величественная конструкция, которая стоит на тех же скалах Кабо-де-лас-Уэртас на набережной …
€7,00 млн
Рекомендовать
Шале 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
5
5
1 355 м²
2
Продается великолепная вилла в Морале, участок 1. 355 м2, застроенная площадь 410 м2, двухэт…
€395,000
Рекомендовать
Шале 3 спальни
el Campello, Испания
3
2
160 м²
Теплый и светлый пентхаус в районе Блинкер, рядом с торговыми центрами и в очень хорошем мес…
€190,000
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Параметры недвижимости в Алаканти, Испания
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