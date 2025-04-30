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Продажа домов с гаражом в Алаканти, Испания

Аликанте
40
Mutxamel
50
el Campello
23
Sant Joan dAlacant
17
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27 объектов найдено
Дом в Mutxamel, Испания
Дом
Mutxamel, Испания
Площадь 720 м²
ФИНКА ЛА ВИНЬЯ 1874 На ферме с плантацией апельсиновых, мандариновых, оливковых и других…
$2,47 млн
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Inmobiliaria Casamayor
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Шале в Mutxamel, Испания
Шале
Mutxamel, Испания
Площадь 126 м²
Casamayor предоставляет вам эту великолепную возможность сделать вас этой красивой виллой в …
$410,976
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Inmobiliaria Casamayor
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Шале в Aigues, Испания
Шале
Aigues, Испания
Площадь 1 995 м²
Великолепная вилла на продажу в Айгесе, с парделой площадью 2000 м2 и 240 м2. Три двухместны…
$604,989
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Inmobiliaria Casamayor
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Таунхаус в Аликанте, Испания
Таунхаус
Аликанте, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Semidetached villa in one of the most exclusive urbanizations in Cabo de las Huertas with wi…
$974,561
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MENINA GROUP
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Шале 5 спален в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале 5 спален
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 355 м²
Количество этажей 2
Продается великолепная вилла в Морале, участок 1. 355 м2, застроенная площадь 410 м2, двухэт…
$421,828
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Inmobiliaria Casamayor
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Шале в Mutxamel, Испания
Шале
Mutxamel, Испания
Площадь 170 м²
Представляем эту великолепную виллу, расположенную в тихом городке Мучамель, в окружении при…
$357,729
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Inmobiliaria Casamayor
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Шале в Аликанте, Испания
Шале
Аликанте, Испания
Площадь 370 м²
Недвижимость состоит из трех разных частей: 7 спален, 3 кухонь, 5 ванных комнат и 1 туалета,…
$627,059
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Inmobiliaria Casamayor
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
One floor villa near the sea in El Campello, Alicante The unbeatable distribution of this ho…
$1,04 млн
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Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Площадь 251 м²
Продается вилла в Ла Фонте, участок 372 м2, общая площадь 250,46 м2 и внутренняя жилая площа…
$710,936
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Inmobiliaria Casamayor
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Вилла в Busot, Испания
Вилла
Busot, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
Villa for sale in Busot, Alicante, Costa Blanca Detached house consisting of a basement and …
$430,729
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Вилла в Mutxamel, Испания
Вилла
Mutxamel, Испания
Площадь 112 м²
Добро пожаловать в мир эксклюзивности и комфорта в наших виллах, окруженных услугами. Погруз…
$523,051
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Inmobiliaria Casamayor
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Шале в Аликанте, Испания
Шале
Аликанте, Испания
Площадь 417 м²
Фантастическая независимая вилла на продажу в Vistahermosa. Casamayor Real Estate представля…
$1,27 млн
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Inmobiliaria Casamayor
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Бунгало в Busot, Испания
Бунгало
Busot, Испания
Площадь 160 м²
The highs of Alicante is located in a natural environment, at the foot of the Sierra del Cab…
$373,293
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Inmobiliaria Casamayor
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Бунгало в Аликанте, Испания
Бунгало
Аликанте, Испания
Площадь 397 м²
Недвижимость Casamayor представляет эту эксклюзивную недвижимость, расположенную в одном из …
$1,08 млн
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Inmobiliaria Casamayor
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Вилла в Mutxamel, Испания
Вилла
Mutxamel, Испания
Площадь 112 м²
Добро пожаловать в мир эксклюзивности и комфорта в наших виллах, окруженных услугами. Погруз…
$523,051
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Inmobiliaria Casamayor
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Шале в Sant Joan dAlacant, Испания
Шале
Sant Joan dAlacant, Испания
Площадь 336 м²
Casamayor представляет это впечатляющее поместье с участком площадью 5138 квадратных метров …
$1,43 млн
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Inmobiliaria Casamayor
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Таунхаус в el Campello, Испания
Таунхаус
el Campello, Испания
Площадь 229 м²
Красивый таунхаус на продажу в Кампельо. Представляем этот красивый 4-этажный таунхаус, …
$345,635
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Inmobiliaria Casamayor
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Вилла 3 комнаты в Аликанте, Испания
Вилла 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 231 м²
Изысканная вилла с тремя спальнями в Аликанте, Испания Добро пожаловать в ваш роскошный у…
$397,251
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Шале в Аликанте, Испания
Шале
Аликанте, Испания
Площадь 1 140 м²
Величественное сооружение, стоящее на одних и тех же скалах Кабо-де-лас-Уэртас на первой лин…
$7,44 млн
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Inmobiliaria Casamayor
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Шале в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Площадь 649 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет эту эксклюзивную виллу, расположенную на улице Рио Турия…
$1,21 млн
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Таунхаус в Mutxamel, Испания
Таунхаус
Mutxamel, Испания
Площадь 193 м²
3 спальня, прикрепленная к одному семье, распределенное в 4 этажах. Жилой Alborada являетс…
$361,357
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Шале в Аликанте, Испания
Шале
Аликанте, Испания
Площадь 250 м²
Casamayor представляет этот современный шале в фронте Alicante Golf, расположенном на частно…
$1,25 млн
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Бунгало в Аликанте, Испания
Бунгало
Аликанте, Испания
Площадь 154 м²
Casamayor Real Estate предлагает этот великолепный семейный дом в эксклюзивном жилом комплек…
$590,059
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Таунхаус в Mutxamel, Испания
Таунхаус
Mutxamel, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 235 м²
La Almajada Urbanization in Mutxamell is a well-known area on the Costa Blanca for its tranq…
$675,115
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MENINA GROUP
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Вилла в Mutxamel, Испания
Вилла
Mutxamel, Испания
Площадь 239 м²
Добро пожаловать в мир эксклюзивности и комфорта в наших виллах, окруженных услугами. Погруз…
$625,387
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Вилла в Аликанте, Испания
Вилла
Аликанте, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 720 м²
Villa for sale in Vistahermosa, Alicante This majestic villa of 769 m2 built on a plot of 1,…
$1,84 млн
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Вилла в el Campello, Испания
Вилла
el Campello, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Виллы на набережной в Эль Кампелло, Коста Бланка, Аликанте. Этот жилой дом имеет 5 уникальны…
$2,45 млн
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Типы недвижимости в Алаканти

виллы
шале
бунгало
таунхаусы

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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