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Алаканти
Дома
Дома с видом на горы в Алаканти, Испания
Аликанте
58
el Campello
57
Mutxamel
26
Sant Joan d Alacant
11
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
4
Дом
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12 объектов найдено
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Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
4
325 м²
Продается красивая вилла в современном стиле в Кальпе площадью 325 м2, построенная на 2 этаж…
€1,13 млн
Рекомендовать
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
5
650 м²
Фантастическая независимая вилла в Ла Нусии. Вилла имеет площадь 650 м2 на участке площадью…
€1,50 млн
Рекомендовать
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
6
350 м²
Фантастическая индивидуальная вилла в Кальпе, расположенная очень близко ко всем видам услуг…
€750,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Аликанте, Испания
6
3
223 м²
3
Роскошные Сдвоенные Виллы в Комплексе в Аликанте, Коста-Бланка Виллы расположены в пригороде…
€600,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Аликанте, Испания
5
3
187 м²
3
Роскошные Сдвоенные Виллы в Комплексе в Аликанте, Коста-Бланка Виллы расположены в пригороде…
€500,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
3
2
85 м²
2/2
Двухуровневая Квартира в Центре Аликанте Рядом с Пляжем Квартира расположена в историческом …
€340,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Busot, Испания
4
2
305 м²
3/3
Роскошная Вилла в Бусоте, Аликанте, Коста-Бланка Вилла находится в Бусоте – городке, располо…
€495,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с садом, с видом на горы, с общественным бассейном
Busot, Испания
3
2
130 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В БУСОТЕ. Новое строительство двухквартирных домов и двухквартирных домов в…
€230,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с видом на горы
Busot, Испания
2
2
84 м²
Новостройка таунхаусов и таунхаусов в Бусоте. Красивый таунхаус с 2 спальнями, построенный …
€186,000
Рекомендовать
Шале 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
5
5
1 355 м²
2
Продается великолепная вилла в Морале, участок 1. 355 м2, застроенная площадь 410 м2, двухэт…
€395,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на горы
Mutxamel, Испания
3
3
118 м²
Строительство автономных вилл новой постройки, с частными бассейнами и современной отделкой.…
€440,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
5
320 м²
Продаётся красивый дом с потрясающим видом на море и горы в Испании, Коста Бланка, Аликант…
€1,49 млн
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