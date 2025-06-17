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Виллы с видом на горы в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

Торревьеха
72
Orihuela
285
Pilar de la Horadada
124
Rojales
149
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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Algorfa, Испания
Вилла 4 комнаты
Algorfa, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Отдельные Дома с 3 Спальнями в Стиле Бунгало в Альгорфе, Испания Отдельные дома в стиле бунг…
$665,141
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Параметры недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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