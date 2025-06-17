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Виллы с террасой в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

Торревьеха
72
Orihuela
285
Pilar de la Horadada
124
Rojales
149
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339 объектов найдено
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Современная вилла в Дехеса де Кампоамор, до пляжа 300 м - AGI115607 4 спальни, 4 ванные комн…
$748,424
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Villas for sale in Pilar de la Horadada, Costa Blanca 3 wonderful homes located very close t…
$761,136
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Новая вилла в Лос-Дольсес, Коста-Бланка - MT8484 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь ковра:…
$336,164
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Новый дом в Pinar de Campoverde, к клубам для гольфа 3000 м - LA8180 3 спальни, 2 ванные ком…
$267,923
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
VIP класса дом в Вильямартине, 3 спальни - LH6479 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь ковра…
$378,111
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Смежный дом с 4 спальнями с видом на море в Кампоаморе. Просторный двухквартирный дом с четы…
$832,020
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Вилла в Rojales, Испания
Вилла
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Красивая вилла в Сьюдад Кесада, Коста Бланка, Испания - AT115122 3 спальни, 2 ванные комнаты…
$539,121
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Вилла в Rojales, Испания
Вилла
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Роскошная вилла в Рохалесе, Аликанте, Коста Бланка. Уникальные и устойчивые виллы Oceanic жи…
$1,39 млн
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Невероятная вилла с 6 спальнями и 3 ванными комнатами в Лас Филиппинас, недалеко от Голубой …
$428,368
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Виллы с 3 спальнями Идеальная комбинация между местоположением, комфортом и дизайном, создан…
$444,868
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Beautiful villa in San Miguel de las Salinas, Alicante Contemporary in style, with 4 bedroom…
$785,126
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 167 м²
$454,776
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Вилла в Los Montesinos, Испания
Вилла
Los Montesinos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Off plan villa in La Herrada, Alicante, Costa Blanca Different types of plane to choose from…
$478,709
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 601 м²
Роскошный дом класса в Сьюдад Кесада, Испания - UG119726 4 спальни, 3 ванные комнаты. Площад…
$913,772
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 117 м²
Комфортабельная вилла в Лос-Дользес, 3 спальни, 102 м2 - MT8483 3 спальни, 3 ванные комнаты.…
$390,402
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Вилла в Algorfa, Испания
Вилла
Algorfa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
$480,537
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
$1,37 млн
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Современная вилла недалеко от моря в Пунта Прима - AGI119426 4 спальни, 3 ванные комнаты. Пл…
$488,083
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Виллы с 3 спальнями Жилой комплекс Paradise в Вилламартин является коллекцией современных от…
$391,365
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Элитная новая вилла в Dehesa de Campoamor, Коста Бланка - AGI115552 3 спальни, 3 ванные комн…
$705,034
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Современная новая вилла в Dehesa de Campoamor, 4 спальни, 157 м2 - AGI3989 4 спальни, 4 ванн…
$726,729
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
VIP Class House в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста Бланка - AGI6099 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
$568,409
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Старый дом под ремонт в центре Торревьехи. Большой 4-х комнатный дом под ремонт или использо…
$432,047
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Вилла в San Fulgencio, Испания
Вилла
San Fulgencio, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
$306,652
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Вилла в Daya Nueva, Испания
Вилла
Daya Nueva, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Exclusive villas in Daya Nueva, Costa Blanca Independent and semi-detached houses of new con…
$379,478
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Роскошные виллы с 3 спальнями в Лос Балконес
$468,597
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Красивая вилла в Сьюдад-Кесаде, 3 спальни - AGI8576 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь: 10…
$413,236
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Современная новая вилла в Дехеса-де-Кампоамор, Испания - AGI8513 4 спальни, 3 ванные комнаты…
$894,865
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Независимые виллы в Ориуэла Коста, Аликанте, Коста Бланка. Частный жилой дом, состоящий из в…
$522,327
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Новая вилла в Dehesa de Campoamor, до пляжа 300 м - AGI115622 4 спальни, 4 ванные комнаты. П…
$726,729
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Параметры недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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