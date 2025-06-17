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Виллы на берегу моря в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

Торревьеха
72
Orihuela
285
Pilar de la Horadada
124
Rojales
149
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56 объектов найдено
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Смежный дом с 4 спальнями с видом на море в Кампоаморе. Просторный двухквартирный дом с четы…
$832,020
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Современная новая вилла в Pilar de la Horadada, 3 спальни - BM8424 3 спальни, 2 ванные комна…
$325,317
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Вилла в Гуардамар, Испания
Вилла
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 269 м²
Великолепная вилла в Guardamar del Segura, до пляжа 500 м - AT115162 4 спальни, 4 ванные ком…
$687,515
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 194 м²
Роскошный дом класса рядом с морем в Dehesa de Campoamor, Коста Бланка - AGI3988 3 спальни, …
$867,746
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Вилла в Гуардамар, Испания
Вилла
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Великолепная вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7196 3 спальни, 2 ванные комнаты…
$400,273
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Комфортабельная вилла в Pilar de la Horadada, Испания - BM114108 3 спальни, 2 ванные комнаты…
$250,469
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Таунхаус с 3 спальнями рядом с пляжем Игерикас в Ла Торре де ла Орадада. Таунхаус с 3 спальн…
$305,005
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 194 м²
Комфортабельная вилла в Dehesa de Campoamor, площадь 194 м2 - AGI115629 3 спальни, 4 ванные …
$867,746
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
Элитный дом в Dehesa de Campoamor, Коста Бланка, Испания - AGI115662 4 спальни, 4 ванные ком…
$867,746
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
Вилла с частным бассейном в Dehesa de Campoamor - AGI3987 4 спальни, 4 ванные комнаты. Площа…
$889,441
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Премиум-класс дом в Ciudad Quesada, 3 спальни, площадь 260 м2 - UG119722 3 спальни, 3 ванные…
$569,819
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Вилла в Rojales, Испания
Вилла
Rojales, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
5 bedrooms, 6 bathroomsArea: 252 m2.Plot size: 300 m2.Terrace: 18 m2.Energy efficiency class…
$702,012
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 363 м²
Современная вилла с участком, бассейном и гаражом в Лас Колинас. Современная роскошная вилла…
$2,60 млн
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 800 м²
Отдельная вилла в районе Кампоамор. Отдельная вилла с большим садом, гаражом и частным бассе…
$1,15 млн
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
Современный новый дом в Dehesa de Campoamor - AGI115661 4 спальни, 4 ванные комнаты. Площадь…
$867,746
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 303 м²
Красивая вилла в Сьюдад Кесада, до гольф-клубов 100 м - UG119723 3 спальни, 3 ванные комнаты…
$624,699
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Великолепная вилла в Торревьеха, Испания - CBC1110601 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь к…
$629,155
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 194 м²
Красивая вилла с частным бассейном в Dehesa de Campoamor - AGI115628 3 спальни, 4 ванные ком…
$867,746
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Комфортабельная вилла рядом с морем в Торревьеха - IR6785 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площа…
$412,205
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Дом в Pilar de la Horadada, 3 спальни, площадь 91 м2 - BM114109 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
$250,469
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
Великолепная вилла недалеко от моря в Dehesa de Campoamor, Коста Бланка - AGI115658 4 спальн…
$867,746
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Вилла с видом на море в Pilar de la Horadada - BM8423 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая …
$250,469
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
VIP Class House в Торревьеха, Испания - CBC1110599 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая пло…
$629,155
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Вилла в Гуардамар, Испания
Вилла
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Современная Новая вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7197 3 спальни, 2 ванные ко…
$364,476
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Вилла класса люкс в Торревьеха, площадь 155 м2 - IR6789 4 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь…
$515,256
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Вилла в Los Montesinos, Испания
Вилла
Los Montesinos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Современная вилла с частным бассейном в Лос Монтесинос - HE7381 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
$309,154
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Роскошная вилла с великолепным видом между Вильямартином и Сан-Мигелем. Просторная полуновая…
$583,143
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Вилла в Rojales, Испания
Вилла
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Роскошный дом класса в Рохалес, Коста Бланка - BL115076 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь…
$949,157
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Вилла в Гуардамар, Испания
Вилла
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Новая вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7189 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковро…
$367,730
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Красивая вилла недалеко от моря в Торревьеха - CBC1110600 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площа…
$629,155
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Параметры недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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