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Виллы около гольф-клуба в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

Торревьеха
72
Orihuela
285
Pilar de la Horadada
124
Rojales
149
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109 объектов найдено
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Современная вилла в Дехеса де Кампоамор, до пляжа 300 м - AGI115607 4 спальни, 4 ванные комн…
$748,424
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Вилла в Jacarilla, Испания
Вилла
Jacarilla, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
3 bedrooms, 3 bathroomsPlot size: 329 m2.Terrace: 31 m2, built area: 141 m2, useful area: 10…
$346,030
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Villas for sale in Pilar de la Horadada, Costa Blanca 3 wonderful homes located very close t…
$761,136
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 260 m2.Plot size: 217 m2.Solarium: 59 m2, cellar: 85 m2.New Bui…
$502,766
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 601 м²
Роскошный дом класса в Сьюдад Кесада, Испания - UG119726 4 спальни, 3 ванные комнаты. Площад…
$913,772
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Вилла в Algorfa, Испания
Вилла
Algorfa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
$480,537
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
$1,37 млн
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Виллы с 3 спальнями Жилой комплекс Paradise в Вилламартин является коллекцией современных от…
$391,365
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Вилла в Rojales, Испания
Вилла
Rojales, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 675 м²
Роскошная вилла в Рохалесе, Аликанте, Коста Бланка. Уникальные и устойчивые виллы жилой Ocea…
$2,45 млн
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Современная новая вилла в Dehesa de Campoamor, 4 спальни, 157 м2 - AGI3989 4 спальни, 4 ванн…
$726,729
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Новая вилла в Dehesa de Campoamor, до пляжа 300 м - AGI115622 4 спальни, 4 ванные комнаты. П…
$726,729
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Вилла в Entrenaranjos, Испания
Вилла
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 119 м²
$316,064
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
$802,546
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Великолепная вилла с частным бассейном в Сан-Мигель де Салинас - VG113976 3 спальни, 2 ванны…
$403,419
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Вилла в Algorfa, Испания
Вилла
Algorfa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Villas for sale in La Finca Golf, Algorfa, Costa Blanca These homes will form a complex made…
$632,463
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Вилла в Algorfa, Испания
Вилла
Algorfa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
New build villas on La Finca Golf, Algorfa, Costa Blanca Villas with 3 bedrooms and 2 bathro…
$665,176
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Exclusive villas in Las Colinas Golf, Costa Blanca 3 bedrooms and 3 bathrooms distributed ov…
$1,51 млн
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Вилла в Гуардамар, Испания
Вилла
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Великолепная вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7196 3 спальни, 2 ванные комнаты…
$400,273
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Вилла в Algorfa, Испания
Вилла
Algorfa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Semi-detached in La Finca Golf, Algorfa, Costa Blanca These properties are located in one of…
$616,106
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Новая вилла в Villamartin, 3 спальни - IV6164 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая зона: 11…
$362,307
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
2-комнатная квартира на первом этаже в Полопе. Во внутреннем распределении мы находим 2 спал…
$381,113
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Вилла в Entrenaranjos, Испания
Вилла
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Villa for sale in Orihuela, Costa Blanca, Alicante Modern homes with 3 or 4 bedrooms and 2/3…
$467,804
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Вилла в Entrenaranjos, Испания
Вилла
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Villas for sale in Vistabella Golf, Orihuela, Costa Blanca 16 new villas with class A energy…
$369,664
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Вилла в Algorfa, Испания
Вилла
Algorfa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Townhouses in La Finca Golf, Algorfa, Costa Blanca Townhouses with 3 bedrooms and 3 bathroom…
$561,583
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Красивый дом в La Zenia, площадь 260 м2 - IM116757 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая пло…
$504,192
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Премиум-класс дом в Ciudad Quesada, 3 спальни, площадь 260 м2 - UG119722 3 спальни, 3 ванные…
$569,819
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Великолепная вилла в Villamartin, 3 спальни, 112 м2 - IV116084 3 спальни, 2 ванные комнаты. …
$368,897
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
Виллы в Ciudad Quesada (3 спальни), Коста Бланка юг €518,780 Виллы, расположенные вблизи зна…
$834,628
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Вилла в Algorfa, Испания
Вилла
Algorfa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Semi-detached in La Finca Golf, Algorfa, Costa Blanca These properties are located in one of…
$539,774
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Вилла в Urbanizacion Lo Pepin, Испания
Вилла
Urbanizacion Lo Pepin, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
$843,169
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Параметры недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

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с террасой
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с видом на море
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