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Виллы с садом в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

Торревьеха
72
Orihuela
285
Pilar de la Horadada
124
Rojales
149
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101 объект найдено
Вилла в Daya Nueva, Испания
Вилла
Daya Nueva, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Новые виллы с частным бассейном в Дайя-Нуэва, Коста-Бланка Современные двухквартирные и отд…
$399,624
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Современные таунхаусы и двухквартирные дома в Пилар-де-ла-Орадада Откройте для себя этот эк…
$422,467
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Вилла в Daya Nueva, Испания
Вилла
Daya Nueva, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Новые виллы с частным бассейном в Дайя-Нуэва, Коста-Бланка Современные двухквартирные и отд…
$387,061
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Современные виллы новой постройки с возможностью установки частного бассейна в Пилар-де-ла-О…
$336,923
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ ВИЛЛА В ГОРОДСКОЙ ЗОНЕ НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ Тщательно продуманный для вашего…
$451,134
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Современная вилла в Дехеса де Кампоамор, до пляжа 300 м - AGI115607 4 спальни, 4 ванные комн…
$748,424
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Вилла в Rojales, Испания
Вилла
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Красивая вилла в Сьюдад Кесада, Коста Бланка, Испания - AT115122 3 спальни, 2 ванные комнаты…
$539,121
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Невероятная вилла с 6 спальнями и 3 ванными комнатами в Лас Филиппинас, недалеко от Голубой …
$428,368
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Элитная новая вилла в Dehesa de Campoamor, Коста Бланка - AGI115552 3 спальни, 3 ванные комн…
$705,034
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Современная новая вилла в Dehesa de Campoamor, 4 спальни, 157 м2 - AGI3989 4 спальни, 4 ванн…
$726,729
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
VIP Class House в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста Бланка - AGI6099 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
$568,409
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Красивая вилла в Сьюдад-Кесаде, 3 спальни - AGI8576 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь: 10…
$413,236
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Новая вилла в Dehesa de Campoamor, до пляжа 300 м - AGI115622 4 спальни, 4 ванные комнаты. П…
$726,729
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
СОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ Жилой комплекс предназначен для наслаждения более че…
$519,728
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Вилла в Bigastro, Испания
Вилла
Bigastro, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Комфортабельный дом в Bigastro, 3 спальни, площадь 113 м2 - SUN8189 3 спальни, 3 ванные комн…
$282,578
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Современная Новая вилла в Pilar de la Horadada, 3 спальни, площадь 119 м2 - TRX117876 3 спал…
$323,256
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
$247,600
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
Комфортабельная вилла в Торревьеха, Испания - IM8228 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь ко…
$422,944
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Вилла в Daya Vieja, Испания
Вилла
Daya Vieja, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Продается красивая отдельностоящая вилла в сельской местности Дайя Вьеха.В собственности ест…
$899,031
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Вилла в Гуардамар, Испания
Вилла
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Великолепная вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7196 3 спальни, 2 ванные комнаты…
$400,273
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Новая вилла в Villamartin, 3 спальни - IV6164 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая зона: 11…
$362,307
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Премиум-класс дом в Ciudad Quesada, 3 спальни, площадь 260 м2 - UG119722 3 спальни, 3 ванные…
$569,819
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Красивая вилла в Сьюдад Кесада, 2 спальни, площадь 101 м2 - AGI8570 2 спальни, 3 ванные комн…
$379,608
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Вилла в Bigastro, Испания
Вилла
Bigastro, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Современная Новая Вилла в Бигастро, 3 спальни - SUN8187 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь…
$296,679
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Элитная вилла в Dehesa de Campoamor, 3 спальни - AGI6102 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площад…
$618,254
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания - AGI115571 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая зона:…
$618,254
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Великолепная вилла в Villamartin, 3 спальни, 112 м2 - IV116084 3 спальни, 2 ванные комнаты. …
$368,897
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Новая вилла построена с использованием первоклассных материалов и высококачественной отделко…
$558,505
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Дом премиум-класса в Dehesa de Campoamor, Costa Blanca - AGI115547 3 спальни, 3 ванные комна…
$705,034
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Вилла премиум-класса в Dehesa de Campoamor - AGI115546 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая…
$705,034
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Параметры недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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