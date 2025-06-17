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Виллы с гаражом в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

Торревьеха
72
Orihuela
285
Pilar de la Horadada
124
Rojales
149
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129 объектов найдено
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Современная вилла в Дехеса де Кампоамор, до пляжа 300 м - AGI115607 4 спальни, 4 ванные комн…
$748,424
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Duplex in Pilar de la Horadada, Costa Blanca, Alicante Our residence is made up of four excl…
$310,670
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Beautiful villa in San Miguel de las Salinas, Alicante Contemporary in style, with 4 bedroom…
$785,126
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Вилла в Los Montesinos, Испания
Вилла
Los Montesinos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Off plan villa in La Herrada, Alicante, Costa Blanca Different types of plane to choose from…
$478,709
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Вилла в Rojales, Испания
Вилла
Rojales, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 675 м²
Роскошная вилла в Рохалесе, Аликанте, Коста Бланка. Уникальные и устойчивые виллы жилой Ocea…
$2,45 млн
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Современная новая вилла в Dehesa de Campoamor, 4 спальни, 157 м2 - AGI3989 4 спальни, 4 ванн…
$726,729
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Вилла в Daya Nueva, Испания
Вилла
Daya Nueva, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Exclusive villas in Daya Nueva, Costa Blanca Independent and semi-detached houses of new con…
$379,478
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Современная новая вилла в Дехеса-де-Кампоамор, Испания - AGI8513 4 спальни, 3 ванные комнаты…
$894,865
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Независимые виллы в Ориуэла Коста, Аликанте, Коста Бланка. Частный жилой дом, состоящий из в…
$522,327
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Новая вилла в Dehesa de Campoamor, до пляжа 300 м - AGI115622 4 спальни, 4 ванные комнаты. П…
$726,729
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Вилла в San Fulgencio, Испания
Вилла
San Fulgencio, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Villas for sale in San Fulgencio, Alicante, Costa Blanca The residential is located in LA MA…
$327,027
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 286 м²
Роскошные виллы в Сьюдад-Кесаде, Рохалесе, Аликанте. 2 независимые высококачественные виллы,…
$785,072
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Independent villa in Pilar de la Horadada, Costa Blanca This exclusive 467 m2 home is the pe…
$567,036
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
Комфортабельная вилла в Торревьеха, Испания - IM8228 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь ко…
$422,944
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Роскошная вилла в Dehesa de Campoamor, Коста Бланка, Испания - AGI115688 4 спальни, 3 ванные…
$894,865
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 194 м²
Роскошный дом класса рядом с морем в Dehesa de Campoamor, Коста Бланка - AGI3988 3 спальни, …
$867,746
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Вилла в San Fulgencio, Испания
Вилла
San Fulgencio, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Villas for sale in San Fulgencio, Costa Blanca Single -floor single -family residential comp…
$316,122
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Аликанте. Они имеют спальни 3 или 4 и ванные комнаты 3, кухню…
$616,106
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Exclusive villas in Las Colinas Golf, Costa Blanca 3 bedrooms and 3 bathrooms distributed ov…
$1,51 млн
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 540 м²
Villa on the beachfront, Torre de la Horadada, Alicante Built on a plot of 874.80 m2, 540 m2…
$3,76 млн
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Полу - отдельно стоящие виллы в Пилар-де-ла-Орадада, Коста-Бланка. Эксклюзивное развитие сов…
$250,259
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Вилла класса люкс в Dehesa de Campoamor, 4 спальни, площадь 225 м2 - AGI115671 4 спальни, 3 …
$916,560
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 314 м²
2 роскошных виллы на пляже Зения, Коста Бланка Жилой район находится в 650 метрах от пляжа Л…
$1,36 млн
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Новая вилла в Villamartin, 3 спальни - IV6164 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая зона: 11…
$362,307
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Вилла в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
2-комнатная квартира на первом этаже в Полопе. Во внутреннем распределении мы находим 2 спал…
$381,113
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 194 м²
Комфортабельная вилла в Dehesa de Campoamor, площадь 194 м2 - AGI115629 3 спальни, 4 ванные …
$867,746
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Вилла в Entrenaranjos, Испания
Вилла
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Villa for sale in Orihuela, Costa Blanca, Alicante Modern homes with 3 or 4 bedrooms and 2/3…
$467,804
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Вилла в Entrenaranjos, Испания
Вилла
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Villas for sale in Vistabella Golf, Orihuela, Costa Blanca 16 new villas with class A energy…
$369,664
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Villa in San Miguel de Salinas, Alicante They have 4 bedrooms and 3 bathrooms, kitchen, gard…
$954,146
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Вилла в San Fulgencio, Испания
Вилла
San Fulgencio, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Красивая роскошная вилла на продажу в Бенихофар, Аликанте, Коста Бланка. Вилла на одном уров…
$414,263
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Параметры недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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