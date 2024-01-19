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Кафе и рестораны в Андалусии, Испания

коммерческая недвижимость
48
отели
6
Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе в Малага, Испания
Ресторан, кафе
Малага, Испания
Кол-во ванных комнат 5
Аренда с правом выкупа! На 8 лет, условия оговариваются в каждом конкретном случае. Договор …
€5,20 млн
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