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Кафе и рестораны в автономном сообществе Валенсия, Испания

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Аликанте
3
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3 объекта найдено
Премиальный ресторанный комплекс! в Гуардамар, Испания
Премиальный ресторанный комплекс!
Гуардамар, Испания
Площадь 800 м²
Премиальный ресторанный комплекс на Costa Blanca!  Guardamar del Segura (провинция Аликан…
$1,71 млн
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Коммерческая недвижимость Аликанте в Аликанте, Испания
Коммерческая недвижимость Аликанте
Аликанте, Испания
Площадь 2 065 м²
Коммерческая недвижимость с арендатором – популярнейшей сетью ресторанов быстрого питания Бу…
$1,61 млн
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Актив с двумя арендаторами в Аликанте в Аликанте, Испания
Актив с двумя арендаторами в Аликанте
Аликанте, Испания
Площадь 4 448 м²
Актив разделённый на 2 помещения, арендованных двум крупным сетям ресторанов быстрого питани…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в автономном сообществе Валенсия

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