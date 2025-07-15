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Кафе и рестораны в Malaga, Испания

коммерческая недвижимость
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отели
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3 объекта найдено
Ресторан, кафе в Марбелья, Испания
Ресторан, кафе
Марбелья, Испания
Кол-во ванных комнат 5
Аренда с правом выкупа! На 8 лет, условия оговариваются в каждом конкретном случае. Договор …
$5,20 млн
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Ресторан, кафе в Марбелья, Испания
Ресторан, кафе
Марбелья, Испания
Число комнат 1
Высоко оцененный ресторан и коктейль-бар в центре Марбельи с большим потоком посетителей. Эт…
$478,576
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Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
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Ресторан, кафе 276 м² в Torremolinos, Испания
Ресторан, кафе 276 м²
Torremolinos, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 276 м²
Количество этажей 3
Большой ресторан в хорошем месте в Торремолиносе, Малага Этот ресторан на продажу находится …
$374,504
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