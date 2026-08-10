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Кафе и рестораны в Барселоне, Испания

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Ресторан, кафе Удалить
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59 объектов найдено
Ресторан, кафе 178 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 178 м²
Барселона, Испания
Площадь 178 м²
В продаже коммерческое помещение в Барселоне.Окружение:жилая зона;развитая инфраструктура жи…
$740,736
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Ресторан, кафе 200 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 200 м²
Барселона, Испания
Площадь 200 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в Бадалоне всего в 8 км от центра Барселоны.О…
$578,700
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Ресторан, кафе 296 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 296 м²
Барселона, Испания
Площадь 296 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в центральном районе города. Окружение:площад…
$1,81 млн
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TekceTekce
Ресторан, кафе 378 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 378 м²
Барселона, Испания
Площадь 378 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в самом престижном районе Барселоны.Окружение…
$983,789
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Ресторан, кафе 194 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 194 м²
Барселона, Испания
Площадь 194 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в привилегированном районе Барселоны.Окружени…
$659,718
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Ресторан, кафе 130 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 130 м²
Барселона, Испания
Площадь 130 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в Барселоне.Окружение:жилая зона центрального…
$925,920
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Ресторан, кафе 360 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 360 м²
Барселона, Испания
Площадь 360 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в центре Барселоны.Объект имеет стратегическо…
$3,30 млн
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Ресторан, кафе 412 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 412 м²
Барселона, Испания
Площадь 412 м²
Коммерческое помещение находится в самом сердце Барселоны на одной из самых известных и мно…
$4,97 млн
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Ресторан, кафе 112 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 112 м²
Барселона, Испания
Площадь 112 м²
В продаже угловое помещение в престижном районе Барселоны.Окружение:жилая зона;развитая инфр…
$659,718
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Ресторан, кафе 330 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 330 м²
Барселона, Испания
Площадь 330 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в пригороде Барселоны.Окружение:плотный жилой…
$1,16 млн
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Ресторан, кафе 167 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 167 м²
Барселона, Испания
Площадь 167 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в прибрежном районе Барселоны.Окружение:набер…
$509,256
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Ресторан, кафе 110 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 110 м²
Барселона, Испания
Площадь 110 м²
В продаже угловое коммерческое помещение с арендатором в пригороде Барселоны - городе Матаро…
$636,570
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Ресторан, кафе 27 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 27 м²
Барселона, Испания
Площадь 27 м²
В продаже коммерческое помещение в одном из ключевых туристических районов Барселоны.Объект …
$682,866
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Ресторан, кафе 380 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 380 м²
Барселона, Испания
Площадь 380 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в центре Барселоны.Окружение:главный клиничес…
$2,31 млн
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Ресторан, кафе 379 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 379 м²
Барселона, Испания
Площадь 379 м²
В продаже двухэтажное коммерческое помещение с арендатором в привилегированном районе Барсел…
$1,22 млн
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Ресторан, кафе 47 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 47 м²
Барселона, Испания
Площадь 47 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в Барселоне.Окружение:проспект Диагональ, одн…
$462,960
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Ресторан, кафе 80 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 80 м²
Барселона, Испания
Площадь 80 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в жилом районе Барселоны.Окружение:плотная жи…
$381,942
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Ресторан, кафе 120 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 120 м²
Барселона, Испания
Площадь 120 м²
Продается коммерческое помещение с арендатором в центральном районе Барселоны. Окружение:жил…
$792,819
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Ресторан, кафе 188 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 188 м²
Барселона, Испания
Площадь 188 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в престижном жилом районе Барселоны.Окружение…
$694,440
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Ресторан, кафе 96 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 96 м²
Барселона, Испания
Площадь 96 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в привилегированном районе Барселоны.Окружени…
$607,635
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Ресторан, кафе 75 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 75 м²
Барселона, Испания
Площадь 75 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в Барселоне.Окружение:активная коммерческая з…
$659,718
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Ресторан, кафе 203 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 203 м²
Барселона, Испания
Площадь 203 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в Барселоне.Окружение:Площадь Каталонской Сла…
$1,31 млн
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Ресторан, кафе 105 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 105 м²
Барселона, Испания
Площадь 105 м²
В продаже помещение с арендатором, находящееся в "Золотом Квадрате" Барселоны - части центра…
$752,310
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Ресторан, кафе 100 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 100 м²
Барселона, Испания
Площадь 100 м²
В продаже коммерческое помещение в привилегированном районе Барселоны.Окружение:в 400 метрах…
$844,902
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Ресторан, кафе 121 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 121 м²
Барселона, Испания
Площадь 121 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в одном из самых оживленных районов Барселоны…
$1,25 млн
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Ресторан, кафе 88 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 88 м²
Барселона, Испания
Площадь 88 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в центральном районе Барселоны.Окружение:жила…
$636,570
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Ресторан, кафе 173 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 173 м²
Барселона, Испания
Площадь 173 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в престижном районе Барселоны.Окружение:парк …
$1,15 млн
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Ресторан, кафе 347 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 347 м²
Барселона, Испания
Площадь 347 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в центре Барселоны.Окружение:клинический госп…
$1,85 млн
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Ресторан, кафе 68 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 68 м²
Барселона, Испания
Площадь 68 м²
Продаётся коммерческое помещение с арендатором в Старом Городе Барселоны.Окружение:эпицентр …
$723,375
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Ресторан, кафе 160 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 160 м²
Барселона, Испания
Площадь 160 м²
Коммерческое помещение с арендатором в сердце исторического района Барселоны.Окружение:плотн…
$1,04 млн
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