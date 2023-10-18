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Испания
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Барселона
Рестораны, кафе
Кафе и рестораны в Барселона, Испания
коммерческая недвижимость
20
отели
12
Ресторан, кафе
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