Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Барселонес
  4. Коммерческая
  5. Магазин

Магазины в Барселонесе, Испания

Барселона
11
Магазин Удалить
Очистить
11 объектов найдено
Магазин 130 м² в Барселона, Испания
Магазин 130 м²
Барселона, Испания
Площадь 130 м²
В продаже коммерческое помещение c арендатором в жилом районе Барселоны. Окружение:плотный ж…
$411,972
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Decart Property Investments
Языки общения
Русский, Español
Магазин 277 м² в Барселона, Испания
Магазин 277 м²
Барселона, Испания
Площадь 277 м²
Продается коммерческое помещение с надежным арендатором в Барселоне. Окружение:жилая зона це…
$1,13 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Decart Property Investments
Языки общения
Русский, Español
Магазин 260 м² в Барселона, Испания
Магазин 260 м²
Барселона, Испания
Площадь 260 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в жилом районе Барселоны.Окружение:плотная жи…
$764,025
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Decart Property Investments
Языки общения
Русский, Español
Магазин 221 м² в Барселона, Испания
Магазин 221 м²
Барселона, Испания
Площадь 221 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в Барселоне. Окружение: крупный жилой массив;…
$510,856
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Decart Property Investments
Языки общения
Русский, Español
Магазин 150 м² в Барселона, Испания
Магазин 150 м²
Барселона, Испания
Площадь 150 м²
В продаже коммерческое помещение с надежным арендатором в жилом районе Барселоны. Окружение:…
$819,269
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Decart Property Investments
Языки общения
Русский, Español
Магазин 211 м² в Барселона, Испания
Магазин 211 м²
Барселона, Испания
Площадь 211 м²
В срочной продаже коммерческое помещение с арендатором в Бадалоне.Окружение:плотный жилой ма…
$1,70 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Decart Property Investments
Языки общения
Русский, Español
Коммерческая недвижимость в Барселоне в Барселона, Испания
Коммерческая недвижимость в Барселоне
Барселона, Испания
Площадь 3 772 м²
Коммерческое помещение в самом престижном районе Барселоны с арендатором Caprabo - одним из …
$5,10 млн
Оставить заявку
Магазин 635 м² в Барселона, Испания
Магазин 635 м²
Барселона, Испания
Площадь 635 м²
Коммерческое помещение расположено в оживленном районе Сантс. Отличная локация в центре Барс…
$896,216
Оставить заявку
Магазин 499 м² в Барселона, Испания
Магазин 499 м²
Барселона, Испания
Площадь 499 м²
В продаже коммерческое помещение с надёжным арендатором в Бадалоне.Окружение:плотный жилой м…
$1,14 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Decart Property Investments
Языки общения
Русский, Español
Магазин 633 м² в Барселона, Испания
Магазин 633 м²
Барселона, Испания
Площадь 633 м²
Коммерческое помещение с надёжным арендатором в современном районе Барселоны.Окружение:униве…
$1,81 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Decart Property Investments
Языки общения
Русский, Español
Магазин 1 213 м² в Барселона, Испания
Магазин 1 213 м²
Барселона, Испания
Площадь 1 213 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в густонаселенном районе Барселоны.Окружение:…
$818,599
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Decart Property Investments
Языки общения
Русский, Español

Типы недвижимости в Барселонесе

коммерческая недвижимость
рестораны
офисы
Realting.com
Перейти