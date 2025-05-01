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Кафе и рестораны в Барселонесе, Испания

Барселона
14
Ресторан, кафе Удалить
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14 объектов найдено
Ресторан, кафе 308 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 308 м²
Барселона, Испания
Площадь 308 м²
В продаже коммерческое помещение с надёжным арендатором в Барселоне.Окружение:проспект Диаго…
$1,43 млн
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Decart Property Investments
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Ресторан, кафе 71 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 71 м²
Барселона, Испания
Площадь 71 м²
Продается коммерческое помещение в центральном жилом районе Барселоны.Окружение:жилая зона;р…
$443,837
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Decart Property Investments
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Коммерческая недвижимость с арендатором в Барселона, Испания
Коммерческая недвижимость с арендатором
Барселона, Испания
Площадь 490 м²
Коммерческая недвижимость, расположенная в одной из самых важных и престижных зон Барселоны.…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 130 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 130 м²
Барселона, Испания
Площадь 130 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в Барселоне.Окружение:жилая зона центрального…
$912,513
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Decart Property Investments
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Русский, Español
Ресторан, кафе 440 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 440 м²
Барселона, Испания
Площадь 440 м²
Продается коммерческое помещение на одном из ключевых бульваров Барселоны. Именно здесь нахо…
$6,71 млн
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Decart Property Investments
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Русский, Español
Ресторан, кафе 80 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 80 м²
Барселона, Испания
Площадь 80 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в жилом районе Барселоны.Окружение:плотная жи…
$360,183
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Decart Property Investments
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Коммерческая недвижимость с арендатором: KFC в Барселона, Испания
Коммерческая недвижимость с арендатором: KFC
Барселона, Испания
Площадь 194 м²
Коммерческое помещение в Барселоне, в самой туристической зоне с большим потоком людей. Арен…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 75 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 75 м²
Барселона, Испания
Площадь 75 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в Барселоне.Окружение:активная коммерческая з…
$649,800
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Decart Property Investments
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Русский, Español
Ресторан, кафе 675 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 675 м²
Барселона, Испания
Площадь 675 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в центральном районе Барселоны.Окружение:знам…
$1,32 млн
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Decart Property Investments
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Русский, Español
Ресторан, кафе 482 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 482 м²
Барселона, Испания
Площадь 482 м²
В продаже коммерческое помещение с надежным арендатором в центре Барселоны.Окружение:главный…
$2,16 млн
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Decart Property Investments
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Русский, Español
Ресторан, кафе 167 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 167 м²
Барселона, Испания
Площадь 167 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в прибрежном районе Барселоны.Окружение:набер…
$480,244
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Decart Property Investments
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Ресторан, кафе 47 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 47 м²
Барселона, Испания
Площадь 47 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в Барселоне.Окружение:проспект Диагональ, одн…
$456,256
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Decart Property Investments
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Русский, Español
Ресторан, кафе 64 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 64 м²
Барселона, Испания
Площадь 64 м²
В продаже коммерческое помещение с надёжным арендатором в жилом районе Барселоны.Окружение:п…
$513,288
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Decart Property Investments
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Русский, Español
Коммерческая недвижимость: ресторан в Барселона, Испания
Коммерческая недвижимость: ресторан
Барселона, Испания
Площадь 209 м²
Коммерческая недвижимость в самом центре Барселоны с готовым бизнесом - рестораном бургеров …
$704,645
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