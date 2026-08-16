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Коммерческая недвижимость в Барселонесе, Испания

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Барселона
350
Оспиталет-де-Льобрегат
4
355 объектов найдено
Магазин 2 039 м² в Барселона, Испания
Магазин 2 039 м²
Барселона, Испания
Площадь 2 039 м²
Продается коммерческое помещение на одной из главных улиц Барселоны - Arago, всего в двух кв…
$4,40 млн
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Коммерческое помещение 392 м² в Барселона, Испания
Коммерческое помещение 392 м²
Барселона, Испания
Площадь 392 м²
В продаже коммерческое помещение, расположенное на улице Пасео де Грасиа, ключевом торговом …
$13,89 млн
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Ресторан, кафе 308 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 308 м²
Барселона, Испания
Площадь 308 м²
В продаже коммерческое помещение с надёжным арендатором в Барселоне.Окружение:проспект Диаго…
$1,49 млн
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Отель 2 002 м² в Барселона, Испания
Отель 2 002 м²
Барселона, Испания
Площадь 2 002 м²
В продаже отель с лицензией на гостиничную деятельность и 5 коммерческими помещениями. Объек…
$17,36 млн
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Ресторан, кафе 96 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 96 м²
Барселона, Испания
Площадь 96 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в привилегированном районе Барселоны.Окружени…
$607,635
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Коммерческое помещение 360 м² в Барселона, Испания
Коммерческое помещение 360 м²
Барселона, Испания
Площадь 360 м²
Коммерческое помещение в районе Сант Жерваси города Барселона.Общая площадь 360 м2: первый э…
$1,02 млн
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TekceTekce
Коммерческое помещение 526 м² в Барселона, Испания
Коммерческое помещение 526 м²
Барселона, Испания
Площадь 526 м²
Коммерческое помещение в районе Грасия города Барселона.Помещение угловое напротив пешеходно…
$1,00 млн
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Коммерческое помещение 815 м² в Барселона, Испания
Коммерческое помещение 815 м²
Барселона, Испания
Площадь 815 м²
Коммерческое помещение в районе Эшампле города Барселона.Общая площадь 815 м.кв. на двух эта…
$2,72 млн
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Магазин 5 182 м² в Барселона, Испания
Магазин 5 182 м²
Барселона, Испания
Площадь 5 182 м²
Продается большое коммерческое помещение с паркингом на 150 мест с надежным сетевым арендато…
$6,94 млн
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Магазин 254 м² в Барселона, Испания
Магазин 254 м²
Барселона, Испания
Площадь 254 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в Барселоне.Окружение:плотная жилая застройка…
$1,04 млн
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Ресторан, кафе 440 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 440 м²
Барселона, Испания
Площадь 440 м²
Продается коммерческое помещение на одном из ключевых бульваров Барселоны. Именно здесь нахо…
$7,12 млн
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Ресторан, кафе 75 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 75 м²
Барселона, Испания
Площадь 75 м²
В продаже помещение с арендатором в «Золотом Квадрате» Барселоны - месте с самыми ликвидными…
$1,04 млн
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Коммерческое помещение 64 м² в Барселона, Испания
Коммерческое помещение 64 м²
Барселона, Испания
Площадь 64 м²
Коммерческое помещение в Сютат Бейя города Барселона.Общая площадь 64 м.кв.В настоящий момен…
$786,768
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Коммерческое помещение 1 474 м² в Барселона, Испания
Коммерческое помещение 1 474 м²
Барселона, Испания
Площадь 1 474 м²
Продается трёхэтажное коммерческое помещение в центральном жилом районе Барселоны.Окружение:…
$3,73 млн
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Магазин 470 м² в Барселона, Испания
Магазин 470 м²
Барселона, Испания
Площадь 470 м²
В продаже коммерческое помещение с надежным арендатором в Барселоне.Окружение:жилая зонарыно…
$1,48 млн
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Магазин 294 м² в Барселона, Испания
Магазин 294 м²
Барселона, Испания
Площадь 294 м²
В продаже коммерческое помещение с надёжным арендатором в престижном районе Барселоны.Окруже…
$9,49 млн
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Коммерческое помещение 85 м² в Барселона, Испания
Коммерческое помещение 85 м²
Барселона, Испания
Площадь 85 м²
В продаже коммерческое помещение в Барселоне.Окружение:жилой район со стабильным коммерчески…
$229,165
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Коммерческое помещение 390 м² в Барселона, Испания
Коммерческое помещение 390 м²
Барселона, Испания
Площадь 390 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в центре Барселоны.Окружение:Собор Святого Се…
$1,15 млн
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Коммерческое помещение 359 м² в Барселона, Испания
Коммерческое помещение 359 м²
Барселона, Испания
Площадь 359 м²
Коммерческое помещение в районе Сиютат Бейя города Барселона.Общая площадь 359 м.кв.: 79,5 м…
$1,24 млн
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Коммерческое помещение 711 м² в Барселона, Испания
Коммерческое помещение 711 м²
Барселона, Испания
Площадь 711 м²
Продается коммерческое помещение с арендатором в центральном районе Барселоны. Окружение:жил…
$1,16 млн
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Ресторан, кафе 330 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 330 м²
Барселона, Испания
Площадь 330 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в пригороде Барселоны.Окружение:плотный жилой…
$1,16 млн
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Коммерческое помещение 190 м² в Барселона, Испания
Коммерческое помещение 190 м²
Барселона, Испания
Площадь 190 м²
Уникальное предложение для инвесторов: двухэтажное помещение в самом известном районе Барсел…
$1,39 млн
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Коммерческое помещение 55 м² в Барселона, Испания
Коммерческое помещение 55 м²
Барселона, Испания
Площадь 55 м²
Коммерческое помещение на Рамбла Раваль города Барселона.Общая площадь 55 м.кв.Помещение угл…
$1,06 млн
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Коммерческое помещение 240 м² в Барселона, Испания
Коммерческое помещение 240 м²
Барселона, Испания
Площадь 240 м²
Коммерческое помещение в привилегированном районе города.Окружение:крупнейший стадион Европы…
$925,920
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Магазин 98 м² в Барселона, Испания
Магазин 98 м²
Барселона, Испания
Площадь 98 м²
В продаже коммерческое помещение с надежным арендатором в жилом районе Барселоны.Окружение:п…
$759,254
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Коммерческое помещение 157 м² в Барселона, Испания
Коммерческое помещение 157 м²
Барселона, Испания
Площадь 157 м²
Коммерческое помещение в районе Сант Антони напротив пешеходного перехода города Барселона.П…
$318,906
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Коммерческое помещение 240 м² в Бадалона, Испания
Коммерческое помещение 240 м²
Бадалона, Испания
Площадь 240 м²
Коммерческое помещение в Бадалоне.Помещение угловое с 8 большими витринами. Общая площадь 24…
$588,037
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Магазин 1 595 м² в Барселона, Испания
Магазин 1 595 м²
Барселона, Испания
Площадь 1 595 м²
Продается коммерческое помещение с надежным арендатором в центральном районе Барселоны.Окруж…
$2,78 млн
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Ресторан, кафе 400 м² в Барселона, Испания
Ресторан, кафе 400 м²
Барселона, Испания
Площадь 400 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в привилегированном районе Барселоны.Окружени…
$1,85 млн
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Магазин 741 м² в Барселона, Испания
Магазин 741 м²
Барселона, Испания
Площадь 741 м²
В продаже лот из двух коммерческих помещений в привилегированном районе Барселоны.Окружение:…
$2,89 млн
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