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Коммерческая недвижимость в Барселонес, Испания

Барселона
3
4 объекта найдено
Коммерческая 4 спальни с террасой, с Lift в Барселонес, Испания
Коммерческая 4 спальни с террасой, с Lift
Барселонес, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 930 м²
Новое здание площадью 7,043 м2 и 54 м фасада на Рамбла, одной из самых важных и активных арт…
€1,70 млн
Отель 75 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером в Барселонес, Испания
Отель 75 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером
Барселонес, Испания
Комнаты 75
На продажу предлагается шикарный отель расположенный в Барселоне, Испания. Отель находит…
€35,70 млн
Инвестиционная 75 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Барселонес, Испания
Инвестиционная 75 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Барселонес, Испания
Комнаты 75
В продаже отель, расположенный в живописном месте, в окружении садов на горе Монжуик. Из но…
€35,00 млн
Инвестиционная 70 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Барселонес, Испания
Инвестиционная 70 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Барселонес, Испания
Комнаты 70
Пятизвездочный бутик-отель с захватывающим видом на Барселону и Средиземное море находит…
€35,00 млн
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