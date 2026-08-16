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Отели в Барселонесе, Испания

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Барселона
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4 объекта найдено
Отель 2 002 м² в Барселона, Испания
Отель 2 002 м²
Барселона, Испания
Площадь 2 002 м²
В продаже отель с лицензией на гостиничную деятельность и 5 коммерческими помещениями. Объек…
$17,36 млн
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Отель 2 914 м² в Барселона, Испания
Отель 2 914 м²
Барселона, Испания
Площадь 2 914 м²
Отель 4* в популярном курортном городе Ситджес всего в 40 км от центра Барселоны.Окружение:1…
$37,04 млн
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Отель 606 м² в Барселона, Испания
Отель 606 м²
Барселона, Испания
Площадь 606 м²
В продаже трёхэтажное здание под отель в пригороде Барселоны.Окружение:множество ресторанов …
$1,01 млн
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Отель 475 м² в Барселона, Испания
Отель 475 м²
Барселона, Испания
Площадь 475 м²
Продается бутик-отель в центре Ситджеса. Окружение:городская площадьогромное множество отеле…
$1,85 млн
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