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Отели в Барселонес, Испания

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель 75 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером в Барселонес, Испания
Отель 75 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером
Барселонес, Испания
Комнаты 75
На продажу предлагается шикарный отель расположенный в Барселоне, Испания. Отель находит…
€35,70 млн
Realting.com
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