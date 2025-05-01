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Продажа офисных помещений в Барселонесе, Испания

Барселона
4
4 объекта найдено
Коммерческое помещение, арендованное банку в Барселона, Испания
Коммерческое помещение, арендованное банку
Барселона, Испания
Площадь 561 м²
Коммерческое помещение с арендатором - один из важнейших банков Испании Sabadell, являющийся…
Цена по запросу
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Офис 233 м² в Барселона, Испания
Офис 233 м²
Барселона, Испания
Площадь 233 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в Барселоне.Окружение:проспект Диагональ, одн…
$493,185
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Агентство
Decart Property Investments
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Русский, Español
Офис 91 м² в Барселона, Испания
Офис 91 м²
Барселона, Испания
Площадь 91 м²
Коммерческое помещение с арендатором в современном районе Барселоны.Окружение:университетска…
$245,580
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Агентство
Decart Property Investments
Языки общения
Русский, Español
Офис 697 м² в Барселона, Испания
Офис 697 м²
Барселона, Испания
Площадь 697 м²
В продаже коммерческое помещение с надёжным арендатором в центре Барселоны.Окружение:жилая з…
$2,70 млн
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Агентство
Decart Property Investments
Языки общения
Русский, Español
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