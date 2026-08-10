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Продажа офисных помещений в Барселоне, Испания

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коммерческая недвижимость
386
рестораны
59
отели
6
магазины
76
10 объектов найдено
Офис 990 м² в Барселона, Испания
Офис 990 м²
Барселона, Испания
Площадь 990 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в привилегированном центральном районе Барсел…
$2,78 млн
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Офис 110 м² в Барселона, Испания
Офис 110 м²
Барселона, Испания
Площадь 110 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в жилом районе Барселоны. Окружение:плотный ж…
$549,765
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Офис 45 м² в Барселона, Испания
Офис 45 м²
Барселона, Испания
Площадь 45 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в престижном районе Барселоны.Окружение:жилой…
$243,054
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TekceTekce
Офис 256 м² в Барселона, Испания
Офис 256 м²
Барселона, Испания
Площадь 256 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в Барселоне. Окружение:район смешанного профи…
$439,812
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Офис 91 м² в Барселона, Испания
Офис 91 м²
Барселона, Испания
Площадь 91 м²
Коммерческое помещение с арендатором в современном районе Барселоны.Окружение:университетска…
$260,415
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Офис 130 м² в Барселона, Испания
Офис 130 м²
Барселона, Испания
Площадь 130 м²
В продаже коммерческое помещение в привилегированном центральном районе с высоким уровнем пе…
$577,542
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Офис 800 м² в Барселона, Испания
Офис 800 м²
Барселона, Испания
Площадь 800 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в современном районе Барселоны.Окружение:унив…
$1,74 млн
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Офис 697 м² в Барселона, Испания
Офис 697 м²
Барселона, Испания
Площадь 697 м²
В продаже коммерческое помещение с надёжным арендатором в центре Барселоны.Окружение:жилая з…
$2,75 млн
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Офис 1 889 м² в Барселона, Испания
Офис 1 889 м²
Барселона, Испания
Площадь 1 889 м²
Коммерческое помещение в привилегированном районе города.Окружение:крупнейший стадион Европы…
$6,13 млн
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Коммерческое помещение, арендованное банку в Барселона, Испания
Коммерческое помещение, арендованное банку
Барселона, Испания
Площадь 561 м²
Коммерческое помещение с арендатором - один из важнейших банков Испании Sabadell, являющийся…
Цена по запросу
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