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Отели в Барселоне, Испания

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6 объектов найдено
Отель 2 914 м² в Барселона, Испания
Отель 2 914 м²
Барселона, Испания
Площадь 2 914 м²
Отель 4* в популярном курортном городе Ситджес всего в 40 км от центра Барселоны.Окружение:1…
$37,04 млн
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Отель 606 м² в Барселона, Испания
Отель 606 м²
Барселона, Испания
Площадь 606 м²
В продаже трёхэтажное здание под отель в пригороде Барселоны.Окружение:множество ресторанов …
$1,01 млн
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Отель 2 002 м² в Барселона, Испания
Отель 2 002 м²
Барселона, Испания
Площадь 2 002 м²
В продаже отель с лицензией на гостиничную деятельность и 5 коммерческими помещениями. Объек…
$17,36 млн
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TekceTekce
Превосходный 4* Отель на первой линии моря в Каталонии, Испания в el Masnou, Испания
Превосходный 4* Отель на первой линии моря в Каталонии, Испания
el Masnou, Испания
Число комнат 65
Площадь 6 500 м²
Продажа превосходного 4* Отеля на первой линии моря в Каталонии, Испания, 12 млн €, 6% рента…
$14,06 млн
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Отель 475 м² в Барселона, Испания
Отель 475 м²
Барселона, Испания
Площадь 475 м²
Продается бутик-отель в центре Ситджеса. Окружение:городская площадьогромное множество отеле…
$1,85 млн
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Отель в Барселоне в Sant Joan Despi, Испания
Отель в Барселоне
Sant Joan Despi, Испания
Число комнат 80
Площадь 4 736 м²
Количество этажей 7
Продаётся отель 4 звезды в Барселоне. В отеле имеются 80 номеров, каждый из которых оснащен …
$24,79 млн
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