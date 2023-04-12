Купить дом в Община Бар, Черногория

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Черногория
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Бар
411
Будва
147
Петровац
32
Сутоморе
13
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7
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1 098 объектов найдено
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Дом 12 спален
Бар, Черногория
356 м²
Количество этажей 2
€ 500,000
Большой дом - можно использовать как мини отель на 12 квартир. Он расположен на участке площ…
Вилла
Добра Вода, Черногория
Количество этажей 2
€ 380,000
Продается новая роскошная современная вилла в Добрых Водах. Двухэтажная вилла общей площа…
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
212 м²
Цена по запросу
Дом 4 спальни
Сутоморе, Черногория
5 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 180,000
Продается дом в поселке Сутоморе, Барская ривьера. Дом площадью 180м2 расположен на участ…
Дом 5 спален
Сутоморе, Черногория
8 Количество комнат
3 ванных комнат
€ 200,000
Продается большой дом в Сутоморе, Барская ривьера. Дом общей площадью 250м2, 2013 года по…
Дом
Круче, Черногория
€ 110,000
Продается участок в поселке Круче, Барская ривьера. Дом площадью 100м2 расположен н…
Дом
Шушань, Черногория
Количество этажей 2
€ 190,000
Продается дом в поселке Шушань, Барская ривьера. Дом площадью 220 м2 расположен на уастке…
Дом 4 спальни
Шушань, Черногория
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 250,000
Продается дом в поселке Шушань, Барская ривьера. Двухэтажный дом площадью 135м2 расположе…
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат
107 м²
€ 275,000
Продается дом в городе Петровац, Будванская Ривьера. В двухэтажном доме 107 м2, есть гост…
Вилла 5 спален
Будва, Черногория
6 Количество комнат
4 ванных комнат
494 м²
€ 799,000
Аутентичная каменная вилла в элитном поселке Скочичевойка, Будва. Общая площадь 494 м2 (г…
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
€ 320,000
В доме три этажа. Площадь 200 м2 (118 м2 жилая площадь + 82 м2 терраса) в списке недвижимост…
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
217 м²
€ 750,000
Будва, Скочичевойка - трехэтажная вилла с бассейном и панорамным видом на море. Недавно п…
Вилла
Петровац, Черногория
466 м²
€ 945,000
Красивая, аутентичная вилла с бассейном и невероятным видом на море в пригороде Петроваца. …
Дом 2 спальни
Бар, Черногория
106 м²
€ 130,000
Продаётся дом в Баре с двумя отдельными квартирами. Общая площадь дома составляет 106 квадра…
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
175 м²
€ 335,000
На продажу предлагается абсолютнго новый дом в Зелёном Поясе города Шушань с разрешением на …
Дом 4 комнаты
Сутоморе, Черногория
4 Количество комнат
145 м²
€ 95,000
Двухэтажный дом в c просторным участком в Сутоморе - двухэтажный дом общей площадью 145 м…
Дом 3 комнаты
Бар, Черногория
3 Количество комнат
147 м²
€ 210,000
Двухэтажный дом с видом на море в Зеленом Поясе, Бар Площадь дома 147м2 Площадь земельного у…
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
175 м²
€ 335,000
NUM 5201 Продается новый дом в Зеленом поясе города Шушан с разрешением на строительство и б…
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
185 м²
€ 460,000
Двухэтажный частный дом на продажу, площадь 185 м2. Собственный двор с террасой, сад, пар…
Дом 3 спальни
Будва, Черногория
5 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 350,000
Продается красивый дом в Будве. Площадь дома 180 м2, сад 350 м2. Дом состоит из двух э…
Вилла 4 спальни
Будва, Черногория
5 Количество комнат
4 ванных комнат
340 м²
€ 740,000
Красивая вилла расположена на земельном участке общей площадью 710 м2. На цокольном этаже…
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
164 м²
€ 600,000
Будва, Тудоровичи - вилла с бассейном и панорамным видом на море Площадь: 164 м2. Площадь…
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
200 м²
€ 420,000
Продаются виллы площадью 200 м2 в Будве. Гостиная, три спальни, три ванные комнаты и басс…
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 480,000
Будва, Режевичи - комплекс каменных вилл с бассейнами и панорамным видом на море. Комплек…
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
178 м²
€ 450,000
Площадь дома: 178 м2. Площадь участка: 298 м2. Расстояние до моря: 170 м по прямой, 30…
Дом 7 спален
Buljarica, Черногория
8 Количество комнат
5 ванных комнат
167 м²
€ 300,000
Продается дом в Булярице, 167 м2 на участке 500 м2. Дом состоит из восьми комнат, пяти ва…
Дом 7 спален
Добра Вода, Черногория
7 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 300,000
Продается дом, 340м2, с 4 парковочными местами. Дом расположен на Велико Пиешак в Добре Воде…
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
3 ванных комнат
€ 420,000
Продается роскошная вилла 400м ². Он расположен в 150 м от моря. Вид на море и горы. Он был …
Дом
Бар, Черногория
€ 320,000
Современная вилла в Сусандже, Бар продается. Вилла современного строительного типа предлагае…
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
1 ванных комнат
€ 135,000
Дом на продажу в баре, Сусандж. Жилая площадь дома составляет 77 20 м2 и расположена на учас…
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Параметры недвижимости в Община Бар, Черногория
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