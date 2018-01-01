  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. MEDITERRA

MEDITERRA

Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€378,632
;
3
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2026
Местонахождение новостройки
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич Искеле
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€268,000
Жилой квартал Waterside
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€137,627
Многоквартирный жилой дом Очаровательная 3-комнатная квартира на Кипре
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
от
€330,000
Многоквартирный жилой дом 4-комнатная квартира на Кипре/Ени Богазичи
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€309,618
Многоквартирный жилой дом Хорошая 5-комнатная вилла на Кипре/Эсентепе
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€787,923
Вы просматриваете
MEDITERRA
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€378,632
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Volna 4
Жилой квартал Volna 4
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
от
€199,642
Сдача в: 2025
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Eden Garden
Жилой квартал Eden Garden
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€113,016
Сдача в: 2027
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Zodiac City - Libra Towers
Жилой квартал Zodiac City - Libra Towers
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€172,105
Сдача в: 2022
Агентство: GP real estate
Realting.com
Перейти