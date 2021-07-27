В Британии создаются новые «зоны природной красоты». Дома на их территории будут стоить очень дорого

В Великобритании в сельской местности есть «зоны выдающейся природной красоты» (AONB). Они отличаются от заповедников и национальных парков более мягким статусом — например, на их территории не предусмотрены жесткие нормы в отношении строительства. В настоящее время британские власти прорабатывают план с созданием еще четырех таких уникальных зон.

Почему создается новый проект?

С приходом пандемии у многих людей появилось желание жить и работать в просторных загородных домах. Так, согласно данным из недавнего опроса, проведенного компанией Knight Frank, порядка 54% респондентов собираются в будущем трудиться в домашних условиях чаще, чем до наступления пандемии. При этом для 42% опрошенных просторный дом стал иметь важное значение именно после введенных ограничений. И лишь 12% посчитало большие пространства незначительным фактором.

Желание многих британцев переехать в сельскую глубинку уже привело к увеличению стоимости элитной недвижимости до показателей, которых не было с периода мирового финансового кризиса. Абсолютный рекорд по числу продаж и росту цен на жилье в Великобритании установлен в июне — этому поспособствовало и предстоящее завершение отпуска по гербовому сбору. Результаты месяца показывают, что загородная недвижимость, в том числе и объекты, расположенные в AONB, пользуются повышенным спросом.

Статистические данные

Анализ информации о продажах, выполненный Knight Frank, наглядно демонстрирует, что стоимость домов в природной зоне дороже в среднем на 32,7%, чем у жилья, расположенного в 5 км от границы AONB.

Сейчас британские власти изучают возможность вхождения в природную зону Йоркширских холмов и Чеширского хребта. Кроме того, рассматривается сценарий с расширением границ территорий Суррейских и Чилтернских холмов.

Что касается цен на недвижимость, то они следующие:

На территории Суррейских холмов дома оцениваются в среднем в 1.181.183 доллара — это на 32,4% дороже, чем стоят аналогичные объекты в 5 км от AONB.

На Чилтернских холмах недвижимость продается в среднем за 983.535 долларов — это на 23,5% дороже, если сравнивать со средней стоимостью соседних домов.

На Чеширском хребте жилье, входящее в AONB, стоит порядка 554.663 доллара — это на 34,2% дороже, чем в 5 км от природной зоны.

На Йоркширских холмах цены выше на 11,9%. В предполагаемой природной зоне средняя стоимость дома составляет 389.095 долларов.

Чемпионы по наценкам

Больше всего стоимость жилья подскочила в Гауэре — первой природной зоне, созданной еще в 1956 году. Частный дом там стоит дороже в среднем на 79%, чем за пределами AONB. Второе место по наценкам заняло побережье Норфолка (жилье оценивается дороже на 70,1%), а третье — Южный Девон (за недвижимость просят на 63,2% больше, чем за границей природной зоны).