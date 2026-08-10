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Квартиры в Великобритании

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509 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Крифф, Великобритания
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Квартира 4 комнаты
Крифф, Великобритания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Этаж 2/2
ЭЛМСConnaught Terrace, Crieff, Perthshire PH7 3DJШотландия*** Крыша полностью перепланирован…
$215,856
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Квартира 2 спальни в Уэмбли, Великобритания
Квартира 2 спальни
Уэмбли, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Расположенные в оживленном сердце северо-западного Лондона, эти современные апартаменты с 1 …
$772,343
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Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Poplar Riverside приносит новый уровень роскошной жизни в Восточный Лондон с его эксклюзивны…
$986,682
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 4 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 4 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
Расположенные в оживленном районе Баттерси, эти апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями предлагают …
$7,40 млн
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Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Эти потрясающие апартаменты предлагают роскошную жизнь, всего в нескольких минутах езды от п…
$960,839
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Квартира 2 спальни в Tonbridge and Malling, Великобритания
Квартира 2 спальни
Tonbridge and Malling, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Эта элегантная 2-комнатная квартира охватывает 830 кв. футов и имеет юго-восточный аспект с …
$772,874
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Квартира 2 спальни в Вулидж, Великобритания
Квартира 2 спальни
Вулидж, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Эта двухкомнатная квартира площадью 799 квадратных футов (74 м2) предлагается за 705 000 фун…
$950,332
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Квартира 1 спальня в Рединг, Великобритания
Квартира 1 спальня
Рединг, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Эта красиво оформленная 1-комнатная квартира на продажу в Ридинге предлагает идеальный балан…
$495,013
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Квартира 1 спальня в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня
Лондон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Испытайте яркую энергию Камдена, наслаждаясь современной роскошью в этих стильных апартамент…
$1,10 млн
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Квартира 2 спальни в Уэмбли, Великобритания
Квартира 2 спальни
Уэмбли, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
St Watkins Residential
$743,410
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Квартира 4 спальни в Ascot, Великобритания
Квартира 4 спальни
Ascot, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 318 м²
Квартиры на продажу в Саннингдейле очень востребованы покупателями, которые хотят сочетать э…
$4,78 млн
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Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Его стильная двухкомнатная квартира на Ломбард-сквер предназначена для комфортного современн…
$735,153
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Квартира 2 спальни в Бирмингем, Великобритания
Квартира 2 спальни
Бирмингем, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Откройте для себя коллекцию стильных и современных апартаментов в Бирмингеме, предлагающих о…
$484,704
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Квартира 1 спальня в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня
Лондон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Инвестируйте в один из самых востребованных районов Лондона с этими потрясающими домами в Ка…
$1,11 млн
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Квартира 3 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 3 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 103 м²
Poplar Riverside предлагает идеальное жилое пространство для семей, сочетая современные дома…
$1,29 млн
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Квартира 2 спальни в Tonbridge and Malling, Великобритания
Квартира 2 спальни
Tonbridge and Malling, Великобритания
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Опыт роскошной жизни в этой 2-комнатной квартире, с 817 кв. футов пространства с балконом, о…
$877,948
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Квартира 1 спальня в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня
Лондон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Испытайте современную жизнь в Нью-Мальдене, Суррей, где современный дизайн встречает очарова…
$561,186
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Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Down Street Park
$576,441
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Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Наслаждайтесь лучшим из Восточного Лондона в Боу, с 1, 2 и 3-комнатными апартаментами, предл…
$1,11 млн
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Квартира 2 спальни в Лоустофт, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лоустофт, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Расположенный вдоль оживленной набережной, этот исключительный жилой комплекс предлагает изы…
$915,528
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Квартира 2 спальни в Саутгемптон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Саутгемптон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Эта эксклюзивная новая разработка предлагает уникальную возможность познакомиться с современ…
$899,358
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Квартира 1 спальня в Манчестер, Великобритания
Квартира 1 спальня
Манчестер, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Imperial Tower
$318,036
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Квартира 4 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 4 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Почувствуйте себя лучшим в Риверсайде, живущим в Powerhouse, Chelsea Waterfront. Эта роскошн…
$16,12 млн
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Квартира 2 спальни в Престон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Престон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Royal Prestige Park
$258,404
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Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Расположенная в самом сердце Канарской пристани, эта потрясающая новая разработка предлагает…
$1,46 млн
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Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Wandsworth Mills предлагает эксклюзивную возможность для инвесторов, желающих получить недви…
$1,36 млн
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Квартира 3 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 3 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
This 1,154 sq ft (107.2 m2) three-bedroom apartment, offers a luxurious and spacious living …
$3,09 млн
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Квартира 1 спальня в Саутгемптон, Великобритания
Квартира 1 спальня
Саутгемптон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Расположенная вдоль берегов Темзы, эта исключительная новая разработка предлагает уникальное…
$732,888
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Квартира 2 спальни в Staines upon Thames, Великобритания
Квартира 2 спальни
Staines upon Thames, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Расположенные в процветающем городе Стейнс-на-Темзе, эти современные дома представляют собой…
$605,924
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Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Охватывая 829 кв. футов (77 м2), эта современная квартира предлагает балкон, обращенный на ю…
$1,27 млн
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