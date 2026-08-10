Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Великобритания
  3. Жилая
  4. Дом

Дома в Великобритании

;
Лондон
3
Англия
67
Wallingford
12
South Oxfordshire
12
Показать больше
68 объектов найдено
Дом 4 спальни в Лондон, Великобритания
Дом 4 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 452 м²
Discover the epitome of luxury living with these exquisite 4-bedroom townhouses in Fulham. N…
$7,34 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Wallingford, Великобритания
Дом 4 спальни
Wallingford, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
This exceptional 4-bedroom detached house in Wallingford offers refined modern living with f…
$1,35 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Enfield, Великобритания
Дом 4 спальни
Enfield, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
London - Trent Park, set within a historic and peaceful enclave, these luxurious homes offer…
$2,13 млн
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Дом 3 спальни в Enfield, Великобритания
Дом 3 спальни
Enfield, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Step into a world of historic elegance with this 3-bedroom, 3-bathroom mews home for sale in…
$1,96 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Wallingford, Великобритания
Дом 4 спальни
Wallingford, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Этот исключительный 4-комнатный отдельно стоящий дом на продажу в Уоллингфорде является идеа…
$986,030
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Wallingford, Великобритания
Дом 4 спальни
Wallingford, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 142 м²
Nestled in the picturesque town of Wallingford, these beautifully designed homes combine tim…
$986,616
Оставить заявку
Дом 5 спален в Tonbridge and Malling, Великобритания
Дом 5 спален
Tonbridge and Malling, Великобритания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
This stunning freehold 5-bedroom detached home in Hildenborough, Kent, offers an exceptional…
$1,98 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Enfield, Великобритания
Дом 4 спальни
Enfield, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 182 м²
Discover the perfect balance of elegance and practicality in this beautifully designed 4-bed…
$2,27 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Swaffham, Великобритания
Дом 3 спальни
Swaffham, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Located in a prime riverside position, this development embodies London's enduring industria…
$1,45 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Wallingford, Великобритания
Дом 3 спальни
Wallingford, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
This beautifully designed freehold 3-bedroom detached house offers spacious interiors with a…
$851,064
Оставить заявку
Дом 5 спален в Maidenhead, Великобритания
Дом 5 спален
Maidenhead, Великобритания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Exceptional 5 Bedroom Detached House in Maidenhead - Perfect for Modern Family Living Step …
$1,69 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Cranleigh, Великобритания
Дом 3 спальни
Cranleigh, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Discover a modern 3-bedroom, 2-bathroom home offering 1,296 sq ft of living space. This Sout…
$1,00 млн
Оставить заявку
Дом 5 спален в Tonbridge and Malling, Великобритания
Дом 5 спален
Tonbridge and Malling, Великобритания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 258 м²
Houses for sale in Hildenborough offer the perfect blend of countryside charm, modern living…
$2,02 млн
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Hartlepool, Великобритания
Таунхаус 4 комнаты
Hartlepool, Великобритания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Британские инвестиции в свободную собственность от 119 000 фунтов стерлинговСоздайте доход о…
$159,484
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Keller Williams
Языки общения
English, Türkçe
Дом 3 спальни в Hart, Великобритания
Дом 3 спальни
Hart, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Расположенная среди спокойной красоты сельской местности Хэмпшира, эта коллекция домов с одн…
$852,263
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Enfield, Великобритания
Дом 4 спальни
Enfield, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 221 м²
This remarkable 4-bedroom freehold mews home offers a rare chance to live within one of Lond…
$3,43 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Cranleigh, Великобритания
Дом 3 спальни
Cranleigh, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Nestled in the heart of Surrey's countryside, this beautifully designed 3-bedroom end-of-ter…
$926,982
Оставить заявку
Дом 5 спален в Enfield, Великобритания
Дом 5 спален
Enfield, Великобритания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
Experience refined countryside living in this stunning 5-bedroom, 3-bathroom terraced home n…
$2,55 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Hart, Великобритания
Дом 3 спальни
Hart, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Located in the heart of the scenic Hampshire countryside, this selection of one to five-bedr…
$939,900
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Hart, Великобритания
Дом 4 спальни
Hart, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
This impressive 4-bedroom detached house for sale in Fleet offers 1,543 sq ft of beautifully…
$1,15 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Enfield, Великобритания
Дом 3 спальни
Enfield, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Step into timeless elegance with this remarkable 3-bedroom, 3-bathroom mews-style residence …
$2,17 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Cranbrook, Великобритания
Дом 4 спальни
Cranbrook, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
This beautifully designed 4-bedroom, 2-bathroom detached home offers 1,414 sq ft of space. W…
$948,581
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Wallingford, Великобритания
Дом 3 спальни
Wallingford, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
This beautiful 3-bedroom detached house in Winterbrook Meadows perfectly combines contempora…
$779,118
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Cranleigh, Великобритания
Дом 3 спальни
Cranleigh, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этот потрясающий дом с тремя спальнями в Кранли, Суррей, предлагает идеальное сочетание совр…
$852,263
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Wallingford, Великобритания
Дом 3 спальни
Wallingford, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
This freehold 3-bedroom semi-detached house combines modern design with a tranquil countrysi…
$661,963
Оставить заявку
Дом 5 спален в Tonbridge and Malling, Великобритания
Дом 5 спален
Tonbridge and Malling, Великобритания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 208 м²
This impressive 5-bedroom detached family home in Oakhill, Hildenborough, blends elegant des…
$1,82 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Southall, Великобритания
Дом 3 спальни
Southall, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
Discover an exclusive collection of 3-bedroom townhouses for sale in Southall, offering over…
$1,15 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Wallingford, Великобритания
Дом 4 спальни
Wallingford, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Houses for sale in Wallingford are in growing demand, thanks to the town's perfect mix of hi…
$1,35 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Enfield, Великобритания
Дом 4 спальни
Enfield, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
This stunning freehold 4-bedroom semi-detached family home offers 1,768 sq. ft. of thoughtfu…
$1,99 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Cranbrook, Великобритания
Дом 4 спальни
Cranbrook, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Step into luxury with this spacious 4-bedroom, 2-bathroom detached home spanning 1,414 sq ft…
$928,517
Оставить заявку

Типы недвижимости в Великобритании

таунхаусы

Параметры недвижимости в Великобритании

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти