Великобритания хоть и вышла из ЕС, но до сих пор является важным членом многих соглашений с ним. Благодаря этому сохраняется спрос на новое жилье в Великобритании со стороны иностранных инвесторов.

Особенности покупки новой недвижимости от застройщика в Великобритании

Покупка недвижимости в Великобритании от застройщика дает не просто право собственности, но и ряд преимуществ:

Все новостройки Великобритании строятся в соответствии с британскими стандартами качества и экологичности, с поправкой на местные особенности, вроде повышенной влажности.

Многие британские застройщики предлагают гибкие схемы оплаты с возможностью рассрочки до окончания строительства объекта с разбивкой платежа на несколько частей.

На новое жилье в Великобритании распространяются гарантии на срок от 5 до 10 лет. Они позволяют получить помощь при выявлении каких-либо дефектов и компенсацию, если они нанесли ущерб имуществу.

Новостройки стабильно растут в цене, но не потому, что британские острова популярны у туристов, а потому что страна притягивает иностранцев со всего мира.

Цены на недвижимость в строящихся новостройках Великобритании

Цены на новостройки Великобритании очень разнообразны, и даже усредненные значения не коррелируются с реальной стоимостью продажи в различных регионах:

Квартиры-студии или небольшие апартаменты площадью до 50 м² стоят в среднем от £180,000 до £350,000 (от £3600 до £7000 за кв.м).

Апартаменты с одной или двумя спальнями (от 50 до 90 м²) обойдутся от £250,000 до £600,000 фунтов (£4000–£6700 за кв.м).

Просторные квартиры и пентхаусы в престижных районах Лондона и других крупных городов могут стоить от £800,000 фунтов и выше (£9000–£15000 за кв.м).

Популярные города Великобритании для приобретения недвижимости от застройщика

Самым востребованным городом, где активно ведется строительство и покупка нового жилья в Великобритании, является Лондон. Здесь можно купить недвижимость как для личного проживания, так и для инвестиций с высокой доходностью (от £8000 за кв.м в отдаленных районах до £20,000 за кв.м в престижных центральных локациях).

Второй по популярности город — Манчестер. Он активно развивается, привлекая студентов и высококвалифицированных специалистов. Средние цены в новостройках Манчестера от £4500 до £7500 за кв.м.

Бирмингем также становится востребованным среди инвесторов в недвижимость из-за масштабного обновления города и роста его экономики. Новостройки здесь стоят относительно недорого — от £4000 до £6000 за кв.м, но с привлекательной перспективой роста цен.

Одним из самых доступных и привлекательных городов для инвестиций является Ливерпуль. В нем ведется активное строительство, в основном в центральных районах и около университетов. Средняя цена на новое жилье – от £3500 до £5500 за кв.м.

Столица Шотландии Эдинбург интересна ценителям исторического шарма города и местного горного климата. Цены стартуют от £4500 за кв.м и достигают £8000 за кв.м в центральных локациях.