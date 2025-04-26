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Продажа новостроек в Великобритании

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Многоквартирный жилой дом Spacious 2-Bedroom Apartment with Park Views in Sunningdale, Berkshire
Многоквартирный жилой дом Spacious 2-Bedroom Apartment with Park Views in Sunningdale, Berkshire
Sunningdale, Великобритания
от
$1,21 млн
Год сдачи 2025
Эта стильная 2-комнатная квартира предлагает роскошную жизнь в самом сердце Саннингдейла, Беркшир. Охватывая 1 004 кв. футов (93 кв. м), квартира предназначена для обеспечения комфорта и стиля, с просторной кухней открытой планировки, столовой и гостиной, которая выходит на частную террасу с…
Агентство
TrustPoint
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Таунхаус Oh So Close DarGlobal
Таунхаус Oh So Close DarGlobal
Лондон, Великобритания
от
$742,145
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Сбегите от шума и суеты центрального Лондона и откройте для себя эксклюзивный оазис в самом сердце Илинга, Западный Лондон, с Oh So Close. Этот престижный отель, расположенный всего в нескольких шагах от живописного парка Уолпол и безмятежного парка Ламмас, предлагает Идеальное сочетание спо…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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Великобритания хоть и вышла из ЕС, но до сих пор является важным членом многих соглашений с ним. Благодаря этому сохраняется спрос на новое жилье в Великобритании со стороны иностранных инвесторов.

Особенности покупки новой недвижимости от застройщика в Великобритании

Покупка недвижимости в Великобритании от застройщика дает не просто право собственности, но и ряд преимуществ:

  • Все новостройки Великобритании строятся в соответствии с британскими стандартами качества и экологичности, с поправкой на местные особенности, вроде повышенной влажности.
  • Многие британские застройщики предлагают гибкие схемы оплаты с возможностью рассрочки до окончания строительства объекта с разбивкой платежа на несколько частей.
  • На новое жилье в Великобритании распространяются гарантии на срок от 5 до 10 лет. Они позволяют получить помощь при выявлении каких-либо дефектов и компенсацию, если они нанесли ущерб имуществу.
  • Новостройки стабильно растут в цене, но не потому, что британские острова популярны у туристов, а потому что страна притягивает иностранцев со всего мира.

Цены на недвижимость в строящихся новостройках Великобритании

Цены на новостройки Великобритании очень разнообразны, и даже усредненные значения не коррелируются с реальной стоимостью продажи в различных регионах:

  • Квартиры-студии или небольшие апартаменты площадью до 50 м² стоят в среднем от £180,000 до £350,000 (от £3600 до £7000 за кв.м).
  • Апартаменты с одной или двумя спальнями (от 50 до 90 м²) обойдутся от £250,000 до £600,000 фунтов (£4000–£6700 за кв.м).
  • Просторные квартиры и пентхаусы в престижных районах Лондона и других крупных городов могут стоить от £800,000 фунтов и выше (£9000–£15000 за кв.м).

Популярные города Великобритании для приобретения недвижимости от застройщика

Самым востребованным городом, где активно ведется строительство и покупка нового жилья в Великобритании, является Лондон. Здесь можно купить недвижимость как для личного проживания, так и для инвестиций с высокой доходностью (от £8000 за кв.м в отдаленных районах до £20,000 за кв.м в престижных центральных локациях).

Второй по популярности город — Манчестер. Он активно развивается, привлекая студентов и высококвалифицированных специалистов. Средние цены в новостройках Манчестера от £4500 до £7500 за кв.м.
Бирмингем также становится востребованным среди инвесторов в недвижимость из-за масштабного обновления города и роста его экономики.  Новостройки здесь стоят относительно недорого — от £4000 до £6000 за кв.м, но с привлекательной перспективой роста цен.

Одним из самых доступных и привлекательных городов для инвестиций является Ливерпуль. В нем ведется активное строительство, в основном в центральных районах и около университетов. Средняя цена на новое жилье – от £3500 до £5500 за кв.м.

Столица Шотландии Эдинбург интересна ценителям исторического шарма города и местного горного климата. Цены стартуют от £4500 за кв.м и достигают £8000 за кв.м в центральных локациях.

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Часто задаваемые вопросы о новостройках Великобритании

Сколько стоит 1 кв.м в новостройках Великобритании?

Цена кв.м зависит от месторасположения нового дома и ряда других факторов. В Лондоне 1 кв.м стоит от 6000-7000 до 10000-12000 евро. В менее крупных городах квартиры и дома от застройщика в Великобритании существенно дешевле: там можно найти объекты со стоимостью квадратного метра, не превышающей 1700-3500 евро.

Где чаще всего покупают жилье в новостройках?

Традиционно лидирует Лондон, но в последние годы всё большую популярность приобретают жилые комплексы в Великобритании, расположенные в северо-западных агломерациях: Манчестере, Ливерпуле, Уоррингтоне и др. Растет спрос на новое жилье и в Шотландии.

Могут ли иностранцы свободно покупать новые жилые объекты в Британии?

Никаких ограничений для иностранных граждан нет: новостройки в Великобритании доступны им точно так же, как и гражданам страны. Иностранцы могут свободно приобретать студии, пентхаусы, апартаменты, таунхаусы и прочие объекты независимо от их месторасположения и даты постройки.
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