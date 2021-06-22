По подсчетам Центрального банка Турции, индекс цен на турецкую недвижимость в апреле увеличился за год на 32,4%, а в марте — на 32%. В целом с марта по апрель стоимость жилья возросла на 2%. Недвижимость в новом фонде подорожала к апрелю в годовом исчислении на 35,6%, а в существующем — на 31,6%.

В Стамбуле стоимость квадратных метров подскочила на 28,6%. В Анкаре и Измире — на 34,3% и 29,8% соответственно.

Резкий скачок цен на жилье привел к снижению покупательского спроса. Так, по данным статистического института Турции, за весь май было продано порядка 59 тыс. частных домов. Рост продаж за год составил всего 16,2%.

Снижение продаж во многом обусловлено введением в этом месяце общенационального локдауна из-за коронавируса. Это привело к тому, что с апреля по май количество проданного жилья уменьшилось на 38,2%. Если брать статистику за апрель, то число сделок за год возросло на 124% — было приобретено около 96 тыс. объектов жилой недвижимости. Большая часть покупателей — иностранцы.

Количество продаж с использованием ипотечных займов в Турции уменьшилось в мае до 10.560 объектов. Это меньше на 42,9% в сравнении с показателями прошлого года. Тогда, наоборот, наблюдался прирост продаж в годовом исчислении на 11,2%. Этому поспособствовали дешевые кредиты, выданные для смягчения финансовых последствий пандемии.

Всего за 2020 год было продано порядка 1,5 миллиона домов, что для страны стало рекордом. Между тем, уже с января по май 2021 число проданных объектов не превысило 75,3 тыс. Если сравнивать с показателями за тот же период прошлого года, количество сделок по ипотеке уменьшилось на 54,3%.