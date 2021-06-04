Показатели рынка недвижимости в первой четверти года, по сравнению с этим же периодом прошлого года, выросли на 40%. Такие данные получила ведущая компания на рынке недвижимости Венгрии Otthon Centrum. Лучшие показатели по Будапешту были выявлены в более «модной» западной части города, в Буде и в Пеште. Центр города в этот раз существенно отстал от средних показателей. Рост цен в большинстве районов страны приостановился. Однако в области Пешт, где продается множество частных домов недалеко от столицы, можно наблюдать увеличение стоимости жилья.

«За последние 20 лет существования фирмы Otthon Centrum первый квартал 2021 года был самым сильным», — заявил Костоланци Дьёрдь, генеральный директор компании. Он также рассказал, что во всех регионах страны растет количество транзакций с участием фирмы, что в общей сложности означает увеличение продаж до 40%. Благодаря вирусу и ограничительным мерам правительства с рынка исчезли туристы и остались только покупатели с серьезными намерениями. Отложенные в прошлом году покупки появляются на рынке в 2021, что также способствует подъему.

Как уже упоминалось ранее, самый стремительный рост наблюдался в Буде, в окраинах Пешта, в населенных пунктах Пештской области и в провинциальных городах большего размера, что увеличило число транзакций в полтора раза. В центральных районах столицы количество сделок выросло всего на 15%, что намного ниже средних показателей по стране. В маленьких городках также не было большого роста, но это можно объяснить тем, что в прошлом году в этих местах не было такого сильного спада, как в некоторых других.

В предыдущие годы наблюдался постоянный, уверенный рост цен на все типы недвижимости. Пандемия положила конец этой тенденции. В отличие от первого квартала 2020 года, в 2021 закончилась фаза двузначного роста цен. По сравнению с прошлым годом цены менялись в основном в отрицательную сторону.

Квартиры в кирпичных новостройках раньше регулярно росли в цене. В настоящее время резкого увеличения стоимости не наблюдается. Цена за квадратный метр изменилась в среднем на 6,8%. Так, в Будапеште стоимость снизилась на 6%, а в Буде увеличилась на 4%. В области Пешт рост составил 25% за данный период, а в некоторых провинциальных городках цены стали еще выше.

В сделках с панельными домами наблюдается такая же тенденция. По всей стране цены на такое жилье увеличились на 4,2%, в Буде же — на 1% снизились. Стоимость панельных домов в области Пешт и маленьких городков изменилась более чем на 20% в первой четверти года. В самых больших провинциальных городах рост составил 7%.

В предыдущие годы меньше всего менялись цены на частные дома в Венгрии. В период пандемии ситуация изменилась: недвижимость в этом сегменте подорожала на 16% за м². В большинстве областей рост составил 10-20%, однако в некоторых популярных районах процент был выше.

Костоланци Дьёрдь рассказал, что в период пандемии возросли сроки продажи квартир (до 100 дней в панельных домах и до 125 дней в кирпичных). В сделках с частными домами нет больших изменений: в среднем для продажи требовалось порядка 175 дней. Управляющий директор отметил, что в связи с распространением COVID-19 люди начали переезжать в пригороды, благодаря чему в агломерации скорость продажи увеличилась. Так, в среднем сроки сократились до 148 дней. Данные в этом регионе были такими же лишь до 2008 года.

В личном кабинете Otthon Centrum более 12.000 жилой и 3500 объектов коммерческой недвижимости.