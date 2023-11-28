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Квартиры в Венгрии
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5 189 объектов найдено
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Будапешт, Венгрия
5
3
123 м²
3/3
A fully renovated 2 in 1, high-class, elegant apartment is looking for a new owner in downto…
€349,000
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Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4
227 м²
€1,79 млн
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Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4
2
166 м²
€763,840
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Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4
1
116 м²
€271,295
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Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
37 м²
€117,210
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Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
46 м²
€100,063
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Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
53 м²
€230,469
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Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
53 м²
€106,674
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Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
2
118 м²
€468,577
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Квартира 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
4
1
85 м²
€374,967
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Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
28 м²
€118,264
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Квартира 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
4
1
87 м²
€369,304
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Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
100 м²
€168,308
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Квартира 3 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
3
1
72 м²
€342,227
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Квартира 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
4
1
84 м²
€367,881
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Квартира 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
4
1
65 м²
€91,924
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Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
52 м²
€181,478
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Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
41 м²
€84,022
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Квартира 3 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
3
1
70 м²
€274,166
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Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
53 м²
€98,772
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Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
45 м²
€122,478
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Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3
1
59 м²
€92,161
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Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
48 м²
€110,625
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Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
2
82 м²
Bright, large 1st floor apartment in the heart of Belső-Erzsébetváros in a popular location …
€289,733
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Квартира 4 комнаты
Szigetujfalu, Венгрия
4
1
109 м²
€139,598
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Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
50 м²
€119,844
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Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1
1
28 м²
€76,384
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Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
65 м²
€196,228
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Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
62 м²
€131,433
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Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
34 м²
Исключительная инвестиционная возможность в 7-м районе Будапешта! Предлагаем к покупке 2-ком…
€103,514
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