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Квартиры в Венгрии

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5 189 объектов найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Будапешт, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Этаж 3/3
A fully renovated 2 in 1, high-class, elegant apartment is looking for a new owner in downto…
€349,000
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Квартира 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 227 м²
€1,79 млн
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Квартира 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
€763,840
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Квартира 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
€271,295
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Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€117,210
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Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€100,063
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Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€230,469
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Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€106,674
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Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
€468,577
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Квартира 4 комнаты в Кёрёшхедь, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€374,967
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Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
€118,264
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Квартира 4 комнаты в Кёрёшхедь, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€369,304
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Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€168,308
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Квартира 3 комнаты в Кёрёшхедь, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€342,227
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Квартира 4 комнаты в Кёрёшхедь, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€367,881
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Квартира 4 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€91,924
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Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€181,478
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Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
€84,022
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Квартира 3 комнаты в Кёрёшхедь, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€274,166
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Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 53 м²
€98,772
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Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€122,478
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Квартира 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€92,161
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Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€110,625
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Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Bright, large 1st floor apartment in the heart of Belső-Erzsébetváros in a popular location …
€289,733
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Квартира 4 комнаты в Szigetujfalu, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szigetujfalu, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
€139,598
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Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€119,844
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Квартира 1 комната в Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
€76,384
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Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€196,228
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Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€131,433
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Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Исключительная инвестиционная возможность в 7-м районе Будапешта! Предлагаем к покупке 2-ком…
€103,514
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Параметры недвижимости в Венгрии

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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