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8 378 объектов найдено
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Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом
Будапешт, Венгрия
6
3
1 082 м²
4
Would you like a truly special home for your family, where every room has a balcony? Would y…
€1,36 млн
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Дом 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Матесалька, Венгрия
30
3
1 170 м²
2
In a popular residential area of Mátészalka, a modern family house built in 1995, with brick…
€466,000
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Дом 6 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
6
4
205 м²
€750,671
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Дом 2 комнаты
Эрд, Венгрия
2
1
46 м²
€210,451
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Дом
Венгрия
90 м²
€0
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Дом 4 комнаты
Felsooers, Венгрия
4
2
100 м²
€197,545
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Дом 3 комнаты
Лайошмиже, Венгрия
3
1
86 м²
€192,014
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Дом 4 комнаты
Почмедьер, Венгрия
4
2
100 м²
€155,929
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Дом 3 комнаты
Radockoelked, Венгрия
3
1
180 м²
€77,701
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Дом 20 комнат
Szentbekkalla, Венгрия
20
4
1 300 м²
€2,08 млн
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Дом 3 комнаты
Варошфёльд, Венгрия
3
1
101 м²
€172,523
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Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
5
2
230 м²
€1,05 млн
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Дом 5 комнат
Pilisborosjeno, Венгрия
5
2
400 м²
€1,45 млн
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Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
5
3
228 м²
€445,135
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Дом 5 комнат
Панд, Венгрия
5
1
110 м²
€78,755
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Дом 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3
1
74 м²
€197,545
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Дом
Венгрия
80 м²
€0
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Дом 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4
300 м²
€945,000
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Дом 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
2
52 м²
€18,964
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Дом 2 комнаты
Тапиошап, Венгрия
2
1
65 м²
€73,487
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Дом
Биаторбадь, Венгрия
107 м²
In the popular and premium part of Biatorbágy, there is a 33-unit residential park where fam…
€0
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Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
5
2
180 м²
€208,081
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Дом 2 комнаты
Тёртель, Венгрия
2
1
63 м²
€22,388
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Дом 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2
1
86 м²
€97,192
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Дом 2 комнаты
Дьюро, Венгрия
2
1
49 м²
€65,585
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Дом 4 комнаты
Дёмшёд, Венгрия
4
1
53 м²
€97,192
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Дом 4 комнаты
Чурго, Венгрия
4
1
91 м²
€110,625
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Дом 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4
1
86 м²
Peace and comfort in a single-story family house! Are you looking for the perfect home that…
€258,125
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Дом 5 комнат
Надьканижа, Венгрия
5
2
165 м²
€205,447
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Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
5
2
110 м²
€123,795
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Параметры недвижимости в Венгрии
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