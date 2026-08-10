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Дома в Венгрии

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Будапешт
11
Задунайский край
21
Центральная Венгрия
20
Западно-Задунайский край
17
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42 объекта найдено
Дом в Балашшадьярмат, Венгрия
Дом
Балашшадьярмат, Венгрия
Площадь 330 000 м²
На продажу выставлена земля сельскохозяйственного назначения, находящаяся в небольшой деревн…
$1,14 млн
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Дом 5 комнат в Чёмёр, Венгрия
Дом 5 комнат
Чёмёр, Венгрия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Luxury Family Home with Panoramic View in Csömör – Move-in Ready For sale in the peaceful…
$856,697
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Вилла 2 комнаты в Кеменешхёдьес, Венгрия
Вилла 2 комнаты
Кеменешхёдьес, Венгрия
Число комнат 2
Площадь 90 м²
На левом берегу реки Маркал, между Мадьяргенчем и Шергени, находится небольшая деревня Кемен…
$63,378
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LDV InvestLDV Invest
Дом в Будапешт, Венгрия
Дом
Будапешт, Венгрия
Этот роскошный дом площадью 149 м2 с тремя балконами, террасой, частным садом и гаражом расп…
$1,05 млн
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Вилла 11 комнат в Rigacs, Венгрия
Вилла 11 комнат
Rigacs, Венгрия
Число комнат 11
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Ухоженный объект в регионе Центральная Трансданубия с широкими возможностями использования и…
$259,756
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Особняк 6 комнат в Шоймар, Венгрия
Особняк 6 комнат
Шоймар, Венгрия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Количество этажей 2
Непорседственно на границе Будапешта в Шоймаре, дом 2018 г. строительства, 430 м2, 2 этажный…
$1,40 млн
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Дом 5 комнат в Рацкеве, Венгрия
Дом 5 комнат
Рацкеве, Венгрия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
В одном из самых эксклюзивных и естественно увлекательных мест Раккива, на оконечности остро…
$1,17 млн
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Дом в Рацкеве, Венгрия
Дом
Рацкеве, Венгрия
В одном из самых эксклюзивных и естественно увлекательных мест Раккива, на оконечности остро…
$1,24 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Paloznak, Венгрия
Дом
Paloznak, Венгрия
$797,305
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 7 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 7 комнат
Будапешт, Венгрия
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
This exceptional 360 m² family house sits on a 420 m² plot in a peaceful, green area of Buda…
$591,420
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Дом в Будапешт, Венгрия
Дом
Будапешт, Венгрия
Прекрасно ухоженный, отдельно стоящий семейный дом выставлен на продажу в самом популярном р…
$985,863
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 6 комнат в Помаз, Венгрия
Вилла 6 комнат
Помаз, Венгрия
Число комнат 6
Площадь 243 м²
В одном из самых тихих районов 2013 Помаза предлагается на продажу современный, отдельно сто…
$599,721
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Дом 6 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 6 комнат
Будапешт, Венгрия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продажа промышленной и жилой недвижимости – район XVI, БудапештРасположенный всего в 200 мет…
$803,871
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Дом 8 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 8 комнат
Будапешт, Венгрия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
A beautifully maintained, detached family house is for sale in Zugló’s most sought-after “Go…
$976,130
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Коттедж 4 комнаты в Хевиз, Венгрия
Коттедж 4 комнаты
Хевиз, Венгрия
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается современный семейный дом в Хевизе, расположенный в тихом и уютном районе, всего в …
$436,340
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Дом 6 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 6 комнат
Будапешт, Венгрия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Отдельный семейный дом с отличным расположением - Будапешт, район XVI., улица ФёхаднагиРаспо…
$528,258
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Вилла 6 комнат в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Вилла 6 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Число комнат 6
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Данный объект площадью около 487 гектаров выставлен на продажу в медье Зала (северо-запад Ве…
$5,03 млн
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Вилла 6 комнат в Osli, Венгрия
Вилла 6 комнат
Osli, Венгрия
Число комнат 6
Площадь 225 м²
Описание объекта Продаётся венгерская компания (Kft), владеющая парковым участком площадью о…
$3,60 млн
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Особняк 6 комнат в Gyenesdias, Венгрия
Особняк 6 комнат
Gyenesdias, Венгрия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Элегантный двухэтажный дом у Балатона – идеальное сочетание комфорта и расположения! Пред…
$724,415
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Дом в Будапешт, Венгрия
Дом
Будапешт, Венгрия
Мы предлагаем вам эту трехэтажную промышленную недвижимость на угловом участке площадью 975 …
$823,148
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 6 комнат в Хевиз, Венгрия
Вилла 6 комнат
Хевиз, Венгрия
Число комнат 6
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Данный привлекательный дом на одну семью в 8380 Hévíz сочетает в себе современный комфорт, в…
$474,009
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Дом 8 комнат в Хевиз, Венгрия
Дом 8 комнат
Хевиз, Венгрия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 317 м²
Количество этажей 3
На одной из самых красивых панорамных улиц Хевиза продается трехэтажный семейный дом, подход…
$577,856
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Дом 5 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Ухоженный трехэтажный семейный дом на продажу, в зеленом жилом районе Ракошентмихалы, Будапе…
$539,742
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Дом в Фоньод, Венгрия
Дом
Фоньод, Венгрия
В Фониод, одном из самых живописных мест на южном берегу озера Балатон, недалеко от холма Си…
$404,060
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 4 комнаты в Фарад, Венгрия
Вилла 4 комнаты
Фарад, Венгрия
Число комнат 4
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
В небольшом поселке Farád, всего в 3 минутах езды от Csorna и примерно в 35 минутах от Győr,…
$225,670
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Дом 4 комнаты в Ленти, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ленти, Венгрия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продаётся уникальный объект с вечной панорамой на холмах Lenti-hegy — идеален для проживания…
$367,683
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Вилла 3 комнаты в Tanakajd, Венгрия
Вилла 3 комнаты
Tanakajd, Венгрия
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Описание объекта Предлагается к продаже уникальная бывшая мельница, построенная в 1889 году,…
$292,667
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Вилла 8 комнат в Балатондьёрёк, Венгрия
Вилла 8 комнат
Балатондьёрёк, Венгрия
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
РОСКОШНЫЙ ДОМ С  ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА БАЛАТОН С ДВУХ ТЕРРАС! Если вы мечтаете жить или отд…
$1,45 млн
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Дом 5 комнат в Vonyarcvashegy, Венгрия
Дом 5 комнат
Vonyarcvashegy, Венгрия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Количество этажей 1
Современный, качественный, готовый к заселению дом в одном из самых популярных поселков на о…
$541,073
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Дом 12 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 12 комнат
Будапешт, Венгрия
Число комнат 12
Площадь 410 м²
Эта стильная вилла 1930-х годов расположена на южном склоне горы Саш-хедь (Sas-hegy, «Орлина…
$1,63 млн
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Типы недвижимости в Венгрии

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Параметры недвижимости в Венгрии

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с террасой
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