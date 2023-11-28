Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Дома

Дома в Венгрии

виллы
15
8 378 объектов найдено
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом в Будапешт, Венгрия
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом
Будапешт, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 082 м²
Количество этажей 4
Would you like a truly special home for your family, where every room has a balcony? Would y…
€1,36 млн
Оставить заявку
Дом 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Матесалька, Венгрия
Дом 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Матесалька, Венгрия
Комнаты 30
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 170 м²
Количество этажей 2
In a popular residential area of Mátészalka, a modern family house built in 1995, with brick…
€466,000
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 6 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
€750,671
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Эрд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€210,451
Оставить заявку
Дом в Венгрия
Дом
Венгрия
Площадь 90 м²
€0
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Felsooers, Венгрия
Дом 4 комнаты
Felsooers, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€197,545
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Лайошмиже, Венгрия
Дом 3 комнаты
Лайошмиже, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€192,014
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Почмедьер, Венгрия
Дом 4 комнаты
Почмедьер, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€155,929
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Radockoelked, Венгрия
Дом 3 комнаты
Radockoelked, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
€77,701
Оставить заявку
Дом 20 комнат в Szentbekkalla, Венгрия
Дом 20 комнат
Szentbekkalla, Венгрия
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 300 м²
€2,08 млн
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Варошфёльд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Варошфёльд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
€172,523
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
€1,05 млн
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Pilisborosjeno, Венгрия
Дом 5 комнат
Pilisborosjeno, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
€1,45 млн
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
€445,135
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Панд, Венгрия
Дом 5 комнат
Панд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€78,755
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Шиофок, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€197,545
Оставить заявку
Дом в Венгрия
Дом
Венгрия
Площадь 80 м²
€0
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 300 м²
€945,000
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 52 м²
€18,964
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Тапиошап, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тапиошап, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€73,487
Оставить заявку
Дом в Биаторбадь, Венгрия
Дом
Биаторбадь, Венгрия
Площадь 107 м²
In the popular and premium part of Biatorbágy, there is a 33-unit residential park where fam…
€0
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€208,081
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Тёртель, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тёртель, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€22,388
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€97,192
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Дьюро, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дьюро, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€65,585
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Дёмшёд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дёмшёд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€97,192
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Чурго, Венгрия
Дом 4 комнаты
Чурго, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
€110,625
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Peace and comfort in a single-story family house! Are you looking for the perfect home that…
€258,125
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Надьканижа, Венгрия
Дом 5 комнат
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
€205,447
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€123,795
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Венгрии

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти