Гражданство Черногории за инвестиции — сколько времени осталось и как выбрать недвижимость? Ответы эксперта на самые популярные вопросы

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Получить гражданство другой страны, а вместе с тем расширить границы своей свободы, — насколько это реально в нынешних условиях? Осталось всего лишь несколько стран, готовых предоставить гражданство за инвестиции без дополнительных ограничений, и Черногория — как раз одна из них. Эмиграционный эксперт Apex Capital Partners Corporation Юлия Гоцкая рассказала Realting.com обо всех нюансах участия в этой программе и подчеркнула: действие этой программы заканчивается уже в декабре 2022 года!

«Количество заявок в последние месяцы выросло в несколько раз»

Вопросов о получении гражданства Черногории за инвестиции традиционно много. Тут и непонимание сроков подачи заявок, и уточнения по поводу стоимости выкупаемых объектов недвижимости и сроков их окупаемости в случае сдачу в аренду, и вопросы, касающиеся любых ограничений. Мы выбрали 7 самых популярных вопросов по программе и задали их эмиграционному эксперту Apex Capital Partners Corporation Юлии Гоцкой.

— Что дает гражданство Черногории?

— С паспортом Черногории можно путешествовать без визы по зоне Шенгена (90 дней каждые 180 дней). В целом гражданство Черногории дает безвизовый въезд в 124 страны мира, включая Европу и РФ. А также граждане Черногории могут воспользоваться процедурой упрощенного оформления визы для въезда в Великобританию.

Также гражданство Черногории дает возможность переехать/вести бизнес в США, т. е. получить неиммиграционную визу типа E2 через открытие бизнеса. Еще одним преимуществом является отсутствие подоходного налога для нерезидентов, налога на дарение и наследование.

— Можно ли коротко обозначить, на каких условиях программа «Гражданство Черногории за инвестиции» работает сейчас?

— Основное условие — достаточный объем средств, которые инвестор готов вложить в экономику Черногории. Давайте подробнее. Первое и самое главное — инвестиции в недвижимость отельного типа (отели обязательно должны быть авторизированы в программе) в размере €450 тысяч в объекты на юге и €250 тысяч — на севере страны. Плюс невозвратные инвестиции в государственные фонды — €200 тысяч.

Также нужно рассчитывать на дополнительные расходы: госпошлины за рассмотрение заявки (€15 тысяч за основного заявителя, €10 тысяч за каждого члена семьи до четырех человек, €50 тысяч за каждого дополнительного члена семьи), проверка на благонадежность (€7 тысяч за основного заявителя, но €10 тысяч за семью из четырех человек, включая основного заявителя, €1,5 тысячи за каждого дополнительного члена семьи), плата за обслуживание трех эскроу-счетов (€3,5 тысячи).

Следует уточнить, что только часть этих средств можно вернуть в случае отказа в получении гражданства. Например, дополнительные расходы считаются невозвратными.

Также сейчас есть ряд ограничений, касающихся россиян и белорусов. Из-за санкций у них нет возможности перевести деньги напрямую в Черногорию. Единственный вариант — только если у заявителя уже есть резиденство в странах Евросоюза либо паспорт любой другой страны, не попавшей под санкции, либо ВНЖ Черногории. Лишь в этом случае заявитель сможет открыть эксроу-счет.

Конечно, помимо денег, понадобится подготовить полный пакет документов — и здесь компания Apex Capital Partners Corporation — лучший помощник. При этом наша компания занимается не только вопросами получения гражданства, но и ВНЖ, открытием счета в банках Черногории (и других стран) и прочими юридическими нюансами. Мы оказываем полный спектр услуг для того, чтобы аппликант как можно быстрее получил гражданство другой страны.

— Принимает ли сейчас Черногория заявки на получение гражданства за инвестиции?

— Да, Черногория все еще принимает заявки на получение гражданства за инвестиции, однако сроки рассмотрения этих заявок увеличились. Причиной тому стало растущее количество этих заявок — в последнее время в несколько раз. К тому же в мае произошли важные изменения в правительстве Черногории. Например, в Департаменте иммиграции был назначен новый ответственный за согласование кандидатов, и на время его утверждения было полностью приостановлено рассмотрение заявок тех инвесторов, которые подавались ранее. Только в конце мая работа была возобновлена, и поэтому ожидать каких-то решений по уже поданным заявкам можно не ранее середины лета.

Однако здесь очень важно подчеркнуть: программа «Гражданство Черногории за инвестиции» работает только до 31 декабря 2022 года. Это значит, что 1 января 2023 года уже нельзя будет подать заявку на участие в программе. Однако те, кто успел податься до конца года, смогут рассчитывать на рассмотрение своего дела и в 2023 году. Возможно, правительство примет решение продлить программу, однако пока предпосылок к тому я не вижу. Есть шанс, что, закрывая эту программу, власти Черногории откроют какую-то альтернативную ее версию, например, с более жесткими условиями или с гораздо более высоким объемом инвестиций. Но, конечно, никто таких гарантий дать не может.

— Какую проверку должен пройти кандидат?

— Кандидату на получение гражданства предстоит пройти не одну, а сразу несколько проверок. Конечно, на самом первом этапе мы проводим собственную проверку кандидата по базе World Check Risk Intelligence. Те заявители, которые не могут пройти эту проверку, с очень высокой долей вероятности получат отказ от правительства Черногории в получении гражданства.

Не менее дотошны банки на этапе открытия эксроу-счета для клиента. Здесь аппликанту придется подтвердить легальность заработанных денег и уплату всех необходимых налогов. Также кандидата проверят на предмет финансирования терроризма или отмывания денег. И, если еще полгода назад банки не были столь скрупулезны, то теперь проверяется буквально все.

Следующая проверка на благонадежность — от британской или канадской компании — Due diligence. Здесь в последнее время также увеличилось количество вопросов к кандидатам. Чтобы вы понимали, насколько все серьезно: эти компании буквально нанимают небольшие детективные фирмы, которые изучают всю историю аппликанта. Важно, чтобы аппликант не входил ни в какие санкционные списки (и никаким образом не был связан с компаниями, которые в эти списки вошли) и не считался политически значимым лицом.

— Есть ли требования к проживанию в Черногории или знанию английского языка?

— Никаких дополнительных требований к проживанию в стране или знанию языков нет.

— Сколько будет действовать паспорт?

— Паспорт взрослого человека действителен в течение 10 лет, ребенка — в течение 5 лет. При этом обновление паспорта — абсолютно простой процесс: приехать в Черногорию, сдать биометрию, получить новый паспорт.

Одно из самых выгодных предложений сейчас — покупка номера в отеле The Montis Mountain Resort 5*

— Как понять, в какой именно отель в Черногории вкладываться? Даже среди авторизированных отелей довольно много вариантов.

— На данный момент есть 10 вариантов авторизированных отелей (4 на юге и 6 на севере страны), и они рассчитаны на самый разный объем инвестиций. Если рассматривать минимальный «порог входа» в €250 тысяч, я бы рекомендовала внимательно присмотреться к строящемуся отелю The Montis Mountain Resort 5*, который расположен на севере страны.

По своей концепции это кондо-отель категории 5*, который включает 238 номеров (сьютов), несколько ресторанов, конференц-залы, кинотеатр, паб, СПА, открытый и закрытый бассейны, детский клуб, лыжную комнату и гараж. Всего это 4 функциональные зоны и зона проживания. Все сьюты отеля Montis Mountain Resort будут меблированы по стандартам пятизвездочного отеля.

Отель находится в самом оживленном городе горного региона — Колашин, совсем рядом с горнолыжной трассой и живописной рекой Тара. Здесь гости смогут насладиться максимально экологическим отдыхом в премиум-стиле — территория окружена живописным сосновым лесом, а до прекраснейшей горной реки буквально рукой подать.

Самое главное преимущество этого предложения — инвестор именно выкупает определенный номер в отеле, и застройщик впоследствии будет выплачивать ему 40% чистой прибыли от дохода номера в год. При этом собственнику номера не нужно будет оплачивать расходы на управление или содержание номера — все возьмет на себя отельный оператор Splendid.

Единственный нюанс — номер должен сдаваться в аренду 11 месяцев в году. Собственник может использовать его для собственного отдыха лишь в течение одного месяца.

Всего в отеле категории 5 звезд, The Montis Mountain Resort 5*, будет 3 типа номеров:

Джуниор сьют — общая площадь 35,17 кв. м., стоимость от €250 тысяч;

Сплендид сьют — общая площадь 36,02 кв. м., стоимость от €250 тысяч;

Президентский сьют — общая площадь 71,9 кв. м., стоимость от €500 тысяч.

— Когда отель будет полностью достроен?

— Планируется, что отель будет введен в эксплуатацию в 2024 году. Но отдельно хочется подчеркнуть: инвесторы очень активно выкупают номера отеля. Сейчас еще можно выбрать конкретный номер на планировке отеля из оставшихся свободных, что тоже большой плюс. Однако нужно понимать, что из четырех корпусов отеля первые два уже полностью зарезервированы, а из 73 номеров третьего корпуса осталось не больше половины.

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