Как переехать в Канаду и получить стартап-визу? Эксперт APEX Capital Partners рассказывает все подробности процесса и делится секретами успеха

Если вы предприниматель и мечтаете переехать в страну возможностей — Канаду — то самым верным решением станет участие в программе Canada Start-up Visa. Что для этого нужно? Какие именно предприниматели могут участвовать в этой программе? Эксперт APEX Capital Partners Юлия Гоцкая рассказала Realting.com обо всех нюансах получения такой визы и поделилась некоторыми секретами, которые практически гарантируют успех.

Канада — одна из тех стран, где бизнесу открыты все двери и предоставлен максимум возможностей. Именно поэтому бизнесмены со всего мира пытаются получить ПМЖ в Канаде, чтобы иметь возможность легально вести свой бизнес и получать многочисленные бонусы от государства.

Сейчас есть несколько программ для получения ПМЖ в Канаде предпринимателям из разных стран: «Британская Колумбия», «Онтарио OINP Entrepreneur Stream», «Атлантическая пилотная программа» и Canada Start-up Visa.

Вместе с директором по продажам APEX Capital Partners Юлией Гоцкой мы подробно остановимся на варианте Canada Start-up Visa. Основное отличие этой программы в том, что участники могут получить как временный вид на жительство, так и сразу ПМЖ. Временный вид на жительство можно оформить сроком до 52 недель, и чаще всего его используют пока идет оформление ПМЖ.

При этом соискатель сможет при желании через 5 лет получить и гражданство Канады (если за это время проживет в стране более 1095 дней и выполнит ряд других условий, о которых мы расскажем ниже).

Эта программа появилась около 8 лет назад, и сначала была временной. Однако спустя 5 лет существования Canada Start-up Visa стала очевидной ее перспективность для страны. В выигрыше оказывались все: и предприниматели, которые получали уникальные возможности, и страна, которая получала бизнес в инновационном секторе. В этом случае Канада «играет» на перспективу, привлекая к себе новые идеи и разработки, которых больше нет нигде в мире.

Итак, давайте поговорим конкретнее про условия получения Canada Start-up Visa.

Первое и основное условие программы — наличие инновационной бизнес-идеи и поддержки от инвесторов

Основное условие, можно даже сказать, секрет успеха — наличие инновационной бизнес-модели или идеи. При этом это должна быть принципиально новая идея, которой еще нет в Канаде, и здесь не важна сфера ее применения. Заявитель может строить свой бизнес в IT-секторе или биомеханике, фармакологии или сельском хозяйстве — рассматриваются любые предложения.

А теперь главное условие: необходимо получить письмо поддержки от выбранной организации (венчурный фонд, бизнес-ангелы, бизнес-инкубаторы). То есть вашу инновационную идею должны поддержать фонды, которые специализируются на инвестировании в подобные проекты. В Канаде таких организаций довольно много, и весь список можно увидеть на официальном сайте миграционной службы.

Существует классификация организаций, в которые нужно подавать запрос на письмо поддержки:

Бизнес-инкубаторы — организации, где рассматривают бизнес-идеи на начальном их этапе. Здесь соискателю могут помочь как с разработкой самой идеи, так и с ее коммерциализацией.

Бизнес-ангелы — организации, которые инвестируют в уже проверенные стартапы с реализованной идеей. Их интерес — доля в будущей компании, и они готовы инвестировать в проект до $75 тысяч.

Венчурные фонды — организации, которые инвестируют в уже работающие компании. Они также покупают долю или часть компании, при этом объем инвестирования может достигать $200,000.

Кандидат должен доказать инвесторам, что его бизнес-идея сработает, будет приносить прибыль и создаст рабочие места для местного населения. Если кто-то из инвесторов заинтересуется, то он выдает заявителю письмо поддержки. Затем бизнес будут проверять уполномоченные органы, которые выдают специальное разрешение, которое и станет основанием для подачи документов на ПМЖ Канады. Весь этот процесс может занимать от четырех месяцев до полугода.

Что здесь важно понимать: на момент подачи заявки у заявителей должно быть не менее 50% голосующих прав на собрании акционеров. То есть создать компанию только за счет инвесторов и с такой идеей подать заявку на Canada Start-up Visa не получится.

Самая большая трудность — доказать инновационность своей идеи

По моему опыту, самой большой трудностью для соискателей становится доказательство инновационности своей идеи. Здесь важно документально оформить свою идею, чтобы компания, которая будет рассматривать заявку, выделила эту идею из сотен других.

Именно здесь и приходит на помощь иммиграционный консультант — компания APEX Capital Partners. Мы получили одобрения по десяткам заявок наших клиентов и точно знаем, как правильно оформить все документы и заявления. Мы знаем, как подчеркнуть значимость проекта и выделить его перспективные аспекты.

Бизнес-проект может иметь до пяти собственников

Интересная особенность этой программы — довольно высокое разрешенное количество собственников одной бизнес-идеи. Одним бизнес-проектом могут владеть до пяти собственников, а это значит, что все они (и их семьи, в том числе дети до 22 лет) могут подавать заявку на ПМЖ.

Такое количество собственников одного проекта предоставляет возможности и тем, у кого есть идеи, но нет достаточных средств, и тем, кто готов инвестировать в нестандартные проекты.

Четкой суммы для инвестиций нет, но стоит правильно рассчитать свои расходы

Участник программы Canada Start-up Visa не должен привлекать в страну какой-то определенный объем инвестиций, как, например, участники других схожих программ. Однако заявителю нужно правильно рассчитать свои расходы. В первую очередь, нужно рассчитать стоимость жизни для себя и своей семьи в стране на первое время. Во-вторых, нужно понимать, что каждый основной заявитель за весь пакет документов, их оформление и прочие услуги должен заплатить от $250,000. Рассчитывать на то, что Canada Start-up Visa можно получить совершенно бесплатно, не стоит.

Стоимость услуг эксклюзивного представителя программы — APEX Capital Partners — под ключ — $250,000. Сюда входит: юридическое сопровождение в подготовке и подаче пакета документов на ПМЖ, консультации персонального юриста на протяжении всей процедуры оформления ПМЖ, подготовка бизнес-плана для получения одобрения бизнес-идеи (так называемого письма о поддержке) от уполномоченных организаций, открытие юридического лица в Канаде, поиск офиса на один финансовый год, поиск необходимого минимума специалистов для бизнеса до момента одобрения заявки на ПМЖ, помощь в ведении фирмы в течение года.

Основные требования к кандидату

Возрастных, расовых или гендерных ограничений для кандидатов нет. Однако есть ряд условий, которые кандидат должен соблюсти:

Знание английского языка (пять баллов по IELTS General или CLB 5 (Canadian Language Benchmark)).

Наличие средств на первое время проживания в стране.

Отсутствие судимостей и серьезных проблем со здоровьем.

Что немаловажно: даже если бизнес-идея в итоге не сработает и бизнес через какое-то время разорится, статус участника программы и его семьи остается неизменным.

Подавать документы на ПМЖ может только лицензированный агент

Если все проверки пройдены и согласования получены, можно начинать собирать документы на заявку на ПМЖ. Здесь также есть обязательное условие: подать заявку на ПМЖ в государственную структуру может только лицензированный иммиграционными властями агент. При этом компания APEX Capital Partners — эксклюзивный лицензированный иммиграционный агент.

Государственные структуры будут рассматривать пакет документов от 13 до 16 месяцев, и все это время работа над проектом (бизнес-идеей, с которой заявитель подавал документы) должна продолжаться.

При этом, если хочется ускорить переезд в Канаду, заявитель по программе Canada Start-up Visa может подать документы на рабочую визу и переехать в страну, не дожидаясь одобрения по программе. Для этого во время заполнения анкеты на ПМЖ нужно указать, что инвестор с семьей хочет переехать в Канаду до окончательного решения по Canada Start-up Visa. В таком случае есть возможность въехать в страну уже через 6-8 недель (это касается не только инвестора, но и его семьи: супруг/супруга с детьми до 22 лет).

Если инвестор получает окончательное одобрение по своему проекту и разрешение на ПМЖ в Канаде, то карту постоянного резидента он может получить прямо по прилету в страну в аэропорту. Важно учесть, что даже после получения ПМЖ заявитель должен продолжать вести существенную деятельность (развивать бизнес) на территории Канады.

Подзаголовок: Что нужно делать для продления статуса ПМЖ и получения гражданства Канады

Статус ПМЖ продляется каждые 5 лет (если после первых пяти лет не было оформлено гражданство). Для того, чтобы продлить ПМЖ, необходимо находиться в стране не менее 730 дней в течение пяти лет.

Если же заявитель все же хочет получить гражданство Канады, то вот ряд условий:

Не иметь задолженности по налогам;

Прожить не менее 1095 дней за последние 3-4 года;

Сдать экзамен на знание гражданских прав, обязанностей, истории Канады;

Сдать экзамен на знание государственного языка.

При этом отказываться от своего гражданства не придется — Канада признает второе гражданство.

В любом случае, наиболее полную консультацию можно получить у специалистов APEX Capital Partners. Поверьте, мы знаем все секреты получения гражданства за инвестиции в разных странах мира.