В современном мире иметь гражданство сразу нескольких стран — уже не роскошь, а скорее необходимость, которая открывает неограниченные возможности для бизнеса и развития. Но как выбрать, гражданство какой страны выгодно именно вам? И как потом это гражданство получить? Разбираемся с экспертом APEX Capital Partners Юлией Гоцкой в самых популярных эмиграционных трендах и их особенностях.

«Такое инвестирование можно смело назвать вкладом в будущее своей семьи»

За 30 лет работы в сфере планирования второго гражданства компания APEX Capital Partners может смело анализировать эмиграционные тренды. Сейчас получение второго паспорта перестало быть чем-то удивительным или из ряда вон выходящим. За последние два года весь мир кардинально изменился, и я считаю, что многие из этих изменений стали настоящим прорывом, развитием и открытием новых возможностей во всех сферах жизни. При этом второе гражданство стало инструментом для получения этих возможностей.

Чтобы не быть голословной, я расскажу, что именно дает инвестору второе гражданство (в период пандемии и не только):

Свобода передвижений и актуальное антикарантинное решение. Инвестор с двойным гражданством может в любой момент выехать, например, из России и поехать в страну второго гражданства. Можно даже сказать, что это свободный доступ к солнцу и витамину D, если говорить о втором гражданстве Карибских островов или Черногории, например. Безвизовые перемещения. Инвестору не придется получать дополнительные визы при наличии второго гражданства. Например, обладателям Карибского гражданства не понадобится виза в Великобританию, так как эти страны входят в Содружество Наций, поэтому, скажем, с паспортом Сент-Китс и Невис можно прилететь в Лондон и остаться в Соединенном Королевстве на 180 дней ежегодно (даже непрерывно), не оформляя никаких виз. Граждане Гренады (Карибы) и Черногории могут подать на неиммиграционную визу в США типа Е2, так как именно у этих стран (и не только у них) есть торговое соглашение с США. Обладая паспортом Черногории или же Карибским, можно путешествовать по ЕС (90 дней каждые полгода) без визы. А также владельцу Карибского паспорта достаточно просто получить туристическую визу в США на 10 лет. Возможность быть выше ограничений и обстоятельств. Этот пункт, на мой взгляд, особенно важен именно сейчас, во время пандемии. При наличии второго гражданства у человека появляется «второй аэродром», причем это касается не только вопросов бизнеса, но и здоровья, и безопасности в целом. Семейный пакет. Оформить двойное гражданство можно не только для себя, но и для всей своей семьи. Отдельная и большая тема — огромные возможности для детей, которые открывает наличие второго паспорта. Здесь и широчайший выбор самых престижных университетов по всему миру, и безграничные возможности путешествий в любое время, и даже отсутствие границ в сознании (потому что человек с самого детства знает, что для него нет границ, но есть особые преимущества). При этом некоторые программы (например, Карибские) позволяют оформить гражданство для нескольких поколений, включая пожилых родителей, бабушек, дедушек, и даже братьев и сестер заявителя. Инвестиция в статус, который можно передать по наследству. А теперь самый приятный бонус — при оформлении гражданства вам больше не придется ничего продлевать и снова тратить свое время и деньги на сбор документов (в отличие от ВНЖ, например, который необходимо продлевать). Гражданство оформляется один раз и на всю жизнь. Более того, ваши дети и внуки уже будут иметь гражданство той же страны, а это значит, что такое инвестирование можно смело назвать вкладом в будущее своей семьи.

И именно сейчас, во время пандемии, — самое лучшее время для того, чтобы запустить оформление гражданства. Пока весь мир на паузе, вы уже начинаете действовать, а значит, когда снова начнется гонка инвестирования, вы сможете быть на несколько шагов впереди.

Основных эмиграционных трендов сейчас всего восемь, но программу одной страны уже закрыли

За последнее время можно выделить всего восемь эмиграционных трендов, которые я обозначу как страны, гражданство которых инвесторы хотят получить: Канада, Черногория, Мальта, Великобритания, Кипр, Греция, Португалия и Карибы.

Программа получения гражданства Кипра закрылась 1 ноября 2020 года, а про Черногорию и Канаду можно прочитать подробно в наших предыдущих статьях:

Давайте поговорим подробнее о европейском гражданстве Великобритании и Мальты. Удобнее всего предоставить информацию в таблице:

Великобритания Мальта Сумма инвестиции от £2 000 000 от €850 000 Срок от 5 лет от 16 месяцев Тип инвестирования Ценные бумаги взнос в гос.фонд + благотворительный Возвратность инвестиции Возвратные, кроме пошлин невозвратные Безвизовый въезд в Шенген есть есть Безвизовые страны 174 страны 183 страны, включая США, Великобританию и страны ЕС Проживание и работа в других странах ЕС есть есть Необходимость проживания есть нет Родственники Супруги, дети до 18 лет, гражданский брак Супруги, дети до 29 лет, родители, дедушки/бабушки Разрешено ли двойное гражданство да да Карибское гражданство — возможность получить multipas с наименьшими затратами Однако один из самых популярных запросов сейчас — это Карибское гражданство, и именно о нем я расскажу подробнее. У этого варианта есть как свои преимущества, так и свои сложности, поэтому каждый инвестор должен четко представлять, какие именно возможности предоставляет Карибское гражданство и что нужно для его получения. Особенности Карибского гражданства: Карибы никогда не войдут в ЕС, при этом перемещаться по ЕС с Карибским гражданством позволяют международные соглашения.

Карибы не говорят по-русски и часто даже не слышали про Россию.

Карибское гражданство можно оформить полностью дистанционно, включая получение паспорта. Важный факт: такой паспорт по сути это «multipas» (ЕС и Великобритания). Карибское гражданство включает в себя гражданство таких стран, как Антигуа, Сент-Люсия, Доминика, Сент-Китс, Барбуда и Гренада. Гражданство каждой из этих стран имеет ряд отличий: Сент-Китс и Невис Гренада Доминика Сент-Люсия Антигуа и Барбуда Год учреждения программы 1984 2013 1993 2016 2013 Минимум инвестиций в гос.фонд $150,000 $150,000 $100,000 $100,000 $100,000 Возможность приобрести возвратные госбонды - - - 250,000$ - Инвестиция в недвижимость (минимум) $200,000 $220,000 $200,000 $300,000 $200,000 Время обязательного владения недвижимостью 7 лет 5 лет 5 лет 5 лет 5 лет Безвизовый въезд в страны ЕС и Великобританию + + + + + Количество стран для безвизового въезда 156 143 135 144 147 Требования к проживанию и посещению - - - - + Безвизовый въезд в РФ + + + - + Наличие университета с международной сертификацией + + - + + Безвизовый въезд в Китай - + - - - Возможность получить визу в США на 10 лет + + + + + Соглашение с США по визе Е-2 - + - - - Возможность вписать братьев и сестер в заявление + + + - + Возможность вписать родителей и зависимых от инвестора детей + + + + + Возможность добавить дедушек и бабушек в заявление + + + - + Передача гражданства по наследству детям + + + + + Есть несколько программ для получения гражданства в Сент-Люсии. По первой программе инвестиции составляет $250 000, при этом речь идет о возвратных инвестициях. Срок возврата инвестиций напрямую зависит от количества людей в заявлении. Для одного инвестора это 5 лет, для двух — 6 лет, для четырех человек — 7 лет. По второй программе взнос в государственный фонд составляет от $100 000 до $150 000 в зависимости от количества заявителей. Но это невозвратная инвестиция. Гражданство Сент-Люсии дает возможность безвизового въезда более, чем в 120 стран, в числе которых Великобритания, Гонконг. Кроме того, граждане Сент-Люсии имеют право получения визы в США на 10 лет. При этом в заявку можно включить не только супругу инвестора, но и братьев, сестер, родителей и детей до 30 лет. Гражданство в Доминике можно также получить с помощью двух программ. По первой программе инвестиции составляет $175 000 за семейный пакет для 4-х человек, при этом речь идет о невозвратных инвестициях. Если же интересует вариант возвратных инвестиций, то можно рассмотреть вторую программу, где минимальный размер инвестиций составляет $200 000. Гражданство Доминики дает возможность безвизового въезда более, чем в 128 стран, в числе которых Великобритания, Сингапур, РФ. Кроме того, граждане Доминики имеют право получения визы в США на 10 лет. При этом в заявку можно включить не только супругу инвестора, но и братьев, сестер, родителей и детей до 30 лет. Срок рассмотрения заявления в среднем составляет 6 месяцев. И еще одно гражданство Карибского «пакета» — гражданство Сент-Китс и Невис. Здесь также есть две программы: по одной взнос в фонд стабильного роста составит $150 000 за одного заявителя и $195 000 для семьи из четырех человек, по второй — инвестиции в недвижимость от $200 000. Возвратные инвестиции здесь возможны также лишь только в одном случае — во второй программе. Гражданство Сент-Китс и Невис дает возможность безвизового въезда более, чем в 126 стран, в числе которых Великобритания, РФ, страны Шенгенской зоны и Евросоюза. Кроме того, граждане Доминики имеют право получения визы в США на 10 лет. При этом в заявку можно включить не только супругу инвестора, но и родителей и детей до 28 лет. Срок рассмотрения заявления в среднем составляет 6 месяцев, но здесь есть возможность ускорить рассмотрение заявления в 2 раза. Также напоминаем о том, что только до конца года действует программа получения гражданства Черногории за инвестиции и все подробности можно узнать здесь . Наиболее полную консультацию по самым сложным вопросам получения гражданства за инвестиции можно получить у специалистов APEX Capital Partners. Поверьте, мы знаем все секреты получения гражданства за инвестиции в разных странах мира.

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