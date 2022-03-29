«Те, кто долго сомневался, теперь как можно скорее хотят получить гражданство за инвестиции». Эксперт рассказала об основных нововведениях в иммиграционных программах

Мир меняется: для кого-то открываются новые перспективы, а для кого-то закрываются былые возможности. В первую очередь, изменения коснулись иммиграционных программ и возможности получения гражданства за инвестиции. Сегодня мы поговорим с эмиграционным экспертом Apex Capital Partners Corporation Юлией Гоцкой о ситуации с получением гражданства и ВНЖ для граждан России и Беларуси: какие варианты еще остались и что делать тем, кто уже запустил процесс, но документы еще не получены?

— Расскажите, пожалуйста, об основных изменениях получения гражданства (ВНЖ) за инвестиции?

— На данный момент работают все программы получения ВНЖ или гражданства за инвестиции, но некоторые государства приостановили прием документов от граждан из России и Беларуси. Для россиян и белорусов все еще доступно гражданство Турции, ВНЖ Арабских эмиратов (в том числе за открытие компании) и ПМЖ Канады и Кипра. Одно из самых популярных сейчас направлений — Турция, потому что это более понятное для россиян и белорусов направление, да и порог входа там относительно невысокий (покупка недвижимости от 250,000 долларов США). Подробнее о получении гражданства Турции за инвестиции можно прочитать (и подать заявку) здесь .

Также для россиян есть трудности в перечислении средств на счета зарубежных банков. Для тех, у кого уже есть гражданство другой страны, есть вопросы с передвижением, потому что закрыто авиасообщение со многими странами (подробнее обо всех ограничениях можно прочитать здесь — прим. авт).

— Что делать тем россиянам, у которых уже запущен процесс получения гражданства за инвестиции, но еще гражданство не получено? Смогут ли они все-так получить гражданство?

— На данный момент никакой информации об отмене получения гражданства или ВНЖ в уже запущенных программах нет. Поэтому с теми россиянами и белорусами, кто успел подать документы на получение гражданства или ВНЖ за инвестиции, мы работаем четко по программе.

— Увеличилось ли количество россиян, которые хотят получить гражданство или ВНЖ за инвестиции?

— Да, количество россиян и белорусов, которые долго не решались вступить в эту программу, а теперь хотят получить гражданство или ВНЖ еще одной страны, резко возросло. В 2020 году мы уже наблюдали рост заявок во время начала пандемии, но он не сравнится с тем, какое количество заявителей мы получили после февраля 2022 года.

При этом люди зачастую просто хотят перестраховаться и чувствовать себя более свободными в современном мире.

— Можно ли сделать хотя бы примерный прогноз в отношении иммиграционных программ?

— Сейчас доступных программ для граждан России и Беларуси катастрофически мало, и люди просто выбирают из того, что есть. Все, что мы сейчас можем сделать, — это ждать. Никто не сможет сейчас сделать никаких прогнозов просто потому, что мир меняется буквально за один день. На мой взгляд, остается открытым вопрос вообще существования программ получения гражданства за инвестиции для россиян и белорусов. Но я стараюсь быть оптимистом и верить в лучшее.

Напомним, об эмиграционных трендах мы рассказывали в трех статьях с APEX Capital Partners