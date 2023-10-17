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Продажа новостроек в Польше

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Многоквартирный жилой дом Mieszkanie o jakim marzysz\Квартира мечты
Многоквартирный жилой дом Mieszkanie o jakim marzysz\Квартира мечты
Познань, Польша
от
€73,276
Сдача в: 2023
Агентство: Etalon Estate Group
Poznań, 124 mieszkania w 3 nowoczesnych pięciokondygnacyjnych budynkach. Mieszkania o powierzchniach od 26 do 105 m2. Apartamenty będą miały zróżnicowaną strukturę:  Kompaktowe kawalerki idealne dla młodych,  2 i 3-pokojowe mieszkania świetne dla rodzin,  4-pokojowe apartamenty z możliwością wydzielenia kolejnego pomieszczenia,  5-pokojowy apartament z antresolą. Tel.
Многоквартирный жилой дом Art Deco Mokotów c ландшафтным садом на крыше
Многоквартирный жилой дом Art Deco Mokotów c ландшафтным садом на крыше
Варшава, Польша
от
€440,000
Агентство: LOCO REALE ESTATE
Роскошное здание, прекрасный вид с верхнего этажа, с ландшафтным садом на крыше Стандарт от застройщика Уютный многоквартирный дом рядом с бизнес-центром в Мокотове, с красивым ландшафтным садом на крыше. Проект в стиле многоквартирного дома в стиле ар- деко расположен на тихой улице Здзеховского, в 400 м от Аллеи Неподлеглости, в 8 минутах ходьбы от двух станций метро: Вежбно и Виляновска. Art Deco Mokotów — это сочетание технологий и здорового образа жизни. Для этого были спроектированы современно оборудованный тренажерный зал с тренажерным залом для исключительного пользования жителей и инновационные велосипедные комнаты с безаварийной системой хранения велосипедов. На подземной автостоянке будут выделены парковочные места с зарядными станциями для электромобилей , запланирована привлекательная торгово-сервисная зона , Преимущества проекта: уютный жилой дом на 88 квартир близость к станциям метро Wierzbno и Wilanowska зеленая терраса на крыше здания, доступная для всех жильцов тренажерный зал для исключительного использования резидентами, доступный 24/7 представительное лобби деревянные трехкамерные стеклопакеты мониторинг и технология Hands Бесплатно сверхбыстрый интернет « Оптоволокно до дома» (1 ГБ/с), подключенный к каждой квартире через оптическое волокно В подземном паркинге будут выделены парковочные места с зарядными станциями для электромобилей. практичные подсобные помещения и хозяйственные боксы. РАСПОЛОЖЕНИЕ 4-комнатная квартира расположена на 7 этаже и имеет высоту 2,85 м. В квартире есть южная терраса с крышей 22,01 м2 с видом с 7-го этажа, не загороженного строениями. Квартира по индивидуальной планировке, застройщик. СТАНДАРТ Квартира оборудована кондиционером Toshiba - Split в каждой комнате и индивидуальным центральным блоком, установленным на крыше здания. В квартире есть южная терраса с крышей 22,01 м2. К квартире также относится парковочное место в подземном гараже площадью 12,5 м2 и кладовая на парковочном месте площадью 5,34 м2. В подземной автостоянке будут выделенные парковочные места с зарядными станциями для электромобилей, а также практичные подсобные помещения и хозяйственные ящики. РАСПОЛОЖЕНИЕ Большим преимуществом данного проекта является расположение в непосредственной близости от станции метро Wierzbno и станции метро Wilanowska, в 100 метрах от улицы Доманевской, с удобным доступом к городской коммерческой и сервисной инфраструктуре Мокотова (Galeria Mokotów). Близлежащий природно-ландшафтный комплекс «Аркадия» и наличие самой развитой в Варшаве сети велосипедных дорожек будут способствовать активному проведению свободного времени.
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс Verde в городе Poznań
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс Verde в городе Poznań
Познань, Польша
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Агентство: Etalon Estate Group
Жилой комплекс расположен в престижном районе города Познань,  ул. Wągrowska, рядом с живописным парком, недалеко от центра города. Квартиры будут оснащены современной функцией "умный дом", и противосмоговой защитой, что особенно актуально  в крупных городах. Два больших паркинга - подземный и наземный. Возможность покупки одного либо нескольких парковочных мест. На территории дома  будет находиться зарядная станция для электромобилей, а для любителей активного образа жизни многочисленные велосипедные стойки. В близи  находятся самые важные точки, необходимые для повседневного комфортного функционирования - магазины, рестораны торговые центры, школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные комплексы.  Удобный доступ к общественному транспорту позволит  легко и быстро добраться в любую часть Познани. Возможность покупки квартир в черновой отделке, а также и с отделкой под ключ, с выбором из трех стандартных пакетов. Также можно заказать вариант отделки под индивидуальный дизайн-проект. Условия и порядок приобретения данной недвижимости  обсуждаются индивидуально. Etalon Estate Group является прямым представителем застройщика, в связи с чем действует система "одного окна". Предусмотрена индивидуальная услуга сопровождения покупки для иностранных граждан. Наши специалисты говорят на разных языках. Приглашаю  к сотрудничеству.
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Жилой квартал Квартиры в новостройке - Варшава
Жилой квартал Квартиры в новостройке - Варшава
Варшава, Польша
от
€90,000
Сдача в: 2023
Агентство: LOCO REALE ESTATE
Идеальное предложение квартир от Застройщика в современном жилом комплексе. БЕЗ КОМИССИИ. Квартиры в современном жилом комплексе в тихой и зелёной части Варшавы Таргувека. Удобное сообщение с центром. Полностью функциональное жилое помещение. Идеальное предложение для молодых семей с детьми. Дом будет введён в эксплуатацию уже в I квартале 2024 года.  Квартиры доступны площадью разных размеров – как на фото или размером больше. Обращайтесь - подберем подходящюю для Вас квартиру. Возможность покупки квартир в черновой отделке, а также и с отделкой под ключ, с выбором из трех стандартных пакетов. Также можно заказать вариант отделки под индивидуальный дизайн-проект. В доме  находится подземный паркинг. Возможность приобретения одного либо нескольких парковочных мест. АРХИТЕКТУРА Невысокие здания и яркие фасады. Общее пространство заполнено улицами, площадями, аллеями и фонтанами. Красиво оформленные зеленые дворы в сочетании с безопасными детскими площадками будут стимулировать детей и взрослых к активному отдыху на свежем воздухе. ПРЕИМУЩЕСТВА ОКРЕСТНОСТЕЙ Доступ к полной городской инфраструктуре. Богатое торговое и сервисное предложение в самом комплексе облегчает повседневную жизнь, а близлежащие торговые центры порадуют любителей шоппинга. В районе расположено множество образовательных и медицинских учреждений, а любители активного отдыха оценят близость зеленых зон. РАСПОЛОЖЕНИЕ Хорошее сообщение с другими частями города: 15-минутный доступ к станции метро Świętokrzyska, легкий выезд из Варшавы  
Коттеджный поселок Двухквартирные дома в районе Кракова- готовы !
Коттеджный поселок Двухквартирные дома в районе Кракова- готовы !
Краков, Польша
от
€146,067
Сдача в: 2023
Агентство: LOCO REALE ESTATE
Модная современная квартира с участком! Уютный комплекс из 8 современных односемейных двухквартирных домов. Минимализм форм и цветов придает недвижимости очень современный, модный характер. Мы предлагаем квартиру на первом этаже с садом или квартиру на втором этаже с большой террасой на крыше. ПЛАНИРОВКА Квартира расположена на первом этаже с огородом (54 м2) гостиная с кухней, 2 спальни, ванная комната, прихожая СТАНДАРТ материалы высокого стандарта, используемые тройные окна ПВХ с вентиляционными отверстиями, обеспечивающие высокую энергоэффективность и звукоизоляцию РАСПОЛОЖЕНИЕ Инвестиция расположена в северной части Кракова в районе Прондник Белый расположена на холме между краковскими укреплениями Витковице и Маршовец. Близость кольцевой дороги и съездов позволяет быстро добраться до центра Кракова. Рядом находятся автобусные остановки общественного транспорта (маршруты 267, 287), продуктовый магазин, детский сад, Начальная школа Парк Лесны Витковице находится в 2 км Конденсаторная система - Полы с подогревом, регулируемые регуляторами комнатной температуры - Инсталляция оптоволоконного интернета - Въездные ворота с дистанционным управлением СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВЕРШЕНО - КВАРТИРЫ ГОТОВЫ К ЗАСЕЛЕНИЮ!  
Коттеджный поселок Квартиры в коттеджным поселке в Величке
Коттеджный поселок Квартиры в коттеджным поселке в Величке
Jaskowice, Польша
от
€113,000
Сдача в: 2025
Агентство: LOCO REALE ESTATE
Квартира с балконом и большим мезонином/Величка ПЛАНИРОВКА Квартира 48,04 м2 с балконом 5,60 м2 и антресолью на уровне 3 (20,87 м2), состоящая из комнаты с кухней, спальни, ванной комнаты, коммуникации.  Здания трехэтажные - всего 47 квартир различной площади от 27 до 78 м2, квартиры на первом этаже с участками или мини-террасами и все квартиры на этажах имеют балконы. В зданиях также есть подземный этаж с гаражом. Это идеальное место для людей, которые ценят тишину и покой и в то же время нуждаются в доступе ко всей городской инфраструктуре. Алея Збожова была тщательно спроектирована и характеризуется интимностью и комфортом. ДАТА СДАЧИ Окончание строительства: 1 квартал 2025 г. Возможность покупки дополнительного места в подземном гараже с кладовойколичество мест на надземной парковке для жителей комплекса: 21
Жилой квартал Купи квартиру в городе Краков над Вислой !
Жилой квартал Купи квартиру в городе Краков над Вислой !
Краков, Польша
от
€157,000
Сдача в: 2023
Агентство: LOCO REALE ESTATE
Квартиры в Новостройке в Кракове !  Приглашаем вас приобрести квартиру в современном комплексе с удобствами мирового уровня. Инвестиции обеспечивают комфорт проживания и дружелюбное соседство. В центральной части усадьбы разместятся просторные дворы с нестандартно устроенным озеленением и малой архитектурой, а также современная детская площадка. Инвестицию отличает футуристическая архитектурная форма в сочетании с оригинальным видом искусства.В усадьбе вы найдете зеленые зоны отдыха с галотерапией , многочисленные фонтаны, живые вертикальные сады и экостены . Планировка  Квартира площадью 37,01 м2 расположена на 3 этаже с балконом. Стандарт Предложение включает в себя квартиры различной площади и функциональной планировки (квартиры от 28 м2 до 150 м2) Инвестиция характеризуется высоким уровнем отделки мест общего пользования. Круглосуточный мониторинг, охрана, контролируемые въездные зоны Дополнительные удобства: тренажерный зал, инвалидная коляска, помещение для велосипедов,автомойка - корпус B Зарядная станция для электромобилей - внешняя в здании Включая услуги на территории: ресторан, кафе, аптека, аптека и т. д . Расположение Здание расположено по адресу ул. Grzegórzecka/Podgórska, в непосредственной близости от Вислинских бульваров. Расположение в центре города, близость Рыночной площади, Старого Казимежа и отличное сообщение с крупнейшим региональным аэропортом в Польше делают эту инвестицию уникальной. Дополнительная информация Дом B – СРОК СДАЧИ 4 кв. 2023 г./ 1 кв. 2024 г. Дополнительный платный гараж: цена зависит от выбора места и типа парковочного места.  
Коттеджный поселок Квартиры в окружении зелени - Краков
Коттеджный поселок Квартиры в окружении зелени - Краков
Краков, Польша
от
€186,084
Сдача в: 2023
Агентство: LOCO REALE ESTATE
Уютный комплекс из 22 современных квартир (двухэтажные здания) в окружении лугов.  Предлагаем Квартиры от 65 м2 до 128 м2 ПЛАНИРОВКА Квартира расположена на первом этаже площадью 65,84 м2 с садом (102 м2) Квартира будет состоять из гостиной с кухонным уголком, двух спален и прихожей. ванная комната. Южная экспозиция СТАНДАРТ высокий стандарт используемых материалов РАСПОЛОЖЕНИЕ Инвестиция расположена в северной части Кракова в районе Прондник Белы/Тони В непосредственной близости находятся остановки общественного транспорта (около 200 м), продуктовый магазин, детский сад, начальная школа 400 м ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИЯ - отопление: тепловой насос - рекуперация - пол с подогревом в каждой комнате - подготовка к фотоэлектрической установке - контрактные окна и двери - алюминиевые окна (3 стеклопакета) - огороженная инвестиция - въезд с дистанционным управлением - возможность купить гараж площадью около 19,93 м2. Сдача обьекта 3 Q 2023
Жилой комплекс Lipkowski Zakatek II
Жилой комплекс Lipkowski Zakatek II
Lipkow, Польша
от
€296,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Lipkowski Zakatek
Lipkowski Zakatek - это жилой комплекс из 4 дуплексных зданий ( 8 домов ), расположенный в 10 минутах от Варшавы и граничащий с национальным парком Кампинос. В настоящее время в продаже - 4 дома, с датой завершения в июне 2024 года. Мы предлагаем бесплатные адаптации. Современная архитектура, высокое качество материалов и большой задний двор делают этот выбор идеальным для семей с детьми или в качестве инвестиции!   4/5 спальни, 3 комнаты отдыха, просторная гостиная, гараж, просторная парковка и многое другое!  Прямое предложение от разработчика. Позвоните сегодня - мы говорим по-английски.  
Жилой квартал Под инвестицию и для собственного проживания
Жилой квартал Под инвестицию и для собственного проживания
Познань, Польша
от
€79,706
Сдача в: 2023
Агентство: Etalon Estate Group
Osiedle Mateckiego это идеальное расположение объекта, близко к центру города, и одновременно тихое и спокойное место. Множество зеленых территорий вокруг близко школы, детские сады, супермаркеты, аптеки. Всего 20 минут езды до международного аэропорта, рядом торговые центры Plaza и Galeria Pestka. К каждой квартире прилегает балкон либо терраса. На выбор - подземный и наземный паркинг. Расстояние до автобусной остановки всего 50 m, до трамвая 2,4 km, ж\д вокзал 3,7 km Расстояние до исторического центра города - 3 km
Многоквартирный жилой дом Для любителей тишины и зелени
Многоквартирный жилой дом Для любителей тишины и зелени
Познань, Польша
от
€75,565
Сдача в: 2024
Агентство: Etalon Estate Group
Современный жилой комплекс,  в тихой и зелёной части Познани. Будет введён в эксплуатацию уже в I квартале 2024 года. Расположен в районе ул. Selawy в районе Нарамовице, недалеко от природного заповедника Журавинец в близи реки Варта. До центра Познани всего 15 минут на машине, рядом остановка трамвая, а в радиусе нескольких сотен метров от жилого комплекса расположены магазины и торговые точки. Дополнительным преимуществом является близость  школ и детских садов. Комфортабельные квартиры площадью от 30 до 90 м.2 с балконами (2-5 этажи) либо террассами на нижних этажах.  Возможность покупки квартир в черновой отделке, а также и с отделкой под ключ, с выбором из трех стандартных пакетов. Также можно заказать вариант отделки под индивидуальный дизайн-проект. В доме  находится подземный паркинг. Возможность приобретения одного либо нескольких парковочных мест.
Жилой квартал Квартиры от застройщика Варшава
Жилой квартал Квартиры от застройщика Варшава
Варшава, Польша
от
€100,000
Сдача в: 2023
Агентство: LOCO REALE ESTATE
Приглашаем приобрести квартиры от Застройщика с сопровождением Агенции – Без комиссии и налога PCC ! Доступные квартиры в Варшаве со сроком сдачи: Targówek - осталось несколько квартир уже готовых. Следующая cдача декабрь 2024 Praga Północ, ul.Jagielońska – 900 m2 од ронда Starzyńskiego - сдача I квартал 2024 Ursus, ul.Ryzowa – Новая инвестиция ! - сдача декабрь 2024 Włochy, ul.Solipska - сдача сентябрь 2024 Białołęka, ul.Ceramiczna – доступные готовые квартиры Mokotów, ul. Białej Koniczyny -1 Q2024 - od 15 200 m2 – Камеральная инвестиция на Мокотове Wola, ul.Ciołka – последние апартаменты ! до станции Метро Księcia Janusza 500 m2 – сдача I квартал 2024 Wola, ul.Ludwiki – переедь в новую квартиру еще в этом году, около станции метро Płocka - сдача сентябрь 2023 Bemowo, ul.Lazurowa – переедь в новую квартиру еще в этом году - сдача конец 2023 Приглашаю на презентацию обьектов !
Коттеджный поселок Дом с садом и видом на зелень/фотовольтаика
Коттеджный поселок Дом с садом и видом на зелень/фотовольтаика
Wrzasowice, Польша
от
€409,331
Сдача в: 2023
Агентство: LOCO REALE ESTATE
Я рад представить вам рядный дом с полезной площадью 210,44 м2 - предложение распространяется на дом в стандарте застройщика Инвестиции включают в себя 10 односемейных двухквартирных домов ПЛАНИРОВКА Дом состоит из 3 уровней: Уровень -1: гараж, подсобное помещение, коммуникации Первый этаж: тамбур, холл, гостиная, кухня, комната, санузел Мансардный этаж: холл, 3x спальня, 2x ванная, гардеробная СТАНДАРТ Высокий уровень отделки (керамическая плитка, фотогальваника , подогрев пола 1 уровень) ) светлая кухня с красивым эркером Каждый дом имеет просторный сад и просторную террасу, гараж на две машины и место для двухколесного транспорта и дополнительное парковочное место на открытом воздухе. Уровень -1 завершен РАСПОЛОЖЕНИЕ: Инвестиция расположена в непосредственной близости от Кракова, Свошовице и Велички В районе много зеленых зон ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - готовая фотогальваническая установка - пол с подогревом уровень 1 - завершен уровень -1 - закрыт , охраняемая территория - собственный парк отдыха с беседкой и грилем - оптоволокно - большой гараж на две машины с отдельным подсобным помещением - открытая парковка

Новое жилье в Польше: виды недвижимости, причины популярности у покупателей, цены

Польша — развитая европейская страна с прогрессирующей экономикой и стабильной политической ситуацией. Сюда регулярно приезжают туристы, чтобы оценить средневековую архитектуру и посетить комфортабельные курорты на Балтийском море. Многие иностранцы, очарованные спокойной атмосферой Польши, остаются здесь на совсем, приобретая квартиры и частные дома.

Какая недвижимость в стране самая ликвидная?

Наибольшим спросом у местного населения и приезжих на платформе Realting.com пользуются новостройки в Польше. В крупных мегаполисах, таких как Варшава и Краков, покупатели приобретают преимущественно квартиры в жилых комплексах. Они представляют собой просторные апартаменты, оснащенные всеми благами цивилизации: электричеством, отоплением, газом, водой и интернетом.

В пригородах и селах Польши новостройки — это в основном частные дома и таунхаусы высотой не более 3 этажей. Такое жилье отличается большой жилплощадью и наличием земельного участка. Приобретают загородную недвижимость преимущественно покупатели, которые стремятся проживать на лоне природы подальше от суеты больших городов.

Почему новостройки в Польше так популярны?

Новое жилье пользуется высоким спросом по целому ряду причин:

  • отменное качество строительства в сравнении с объектами, построенными 10 и более лет назад;
  • квартиры в новостройках в Польше легче сдаются в аренду, чем старое жилье;
  • новая недвижимость ежегодно дорожает в среднем на 5-7% — это открывает перспективы для ее выгодной перепродажи;
  • просторные и уютные планировки — общая жилплощадь у 1-комнатных квартир часто достигает 40-45 кв. метров, у таунхаусов — в 2-3 раза больше.

Цены на жилье в новостройках в Польше

Стоимость новой недвижимости по стране значительно отличается, в зависимости от ее расположения. Дороже всего владельцы просят за апартаменты в новостройках Варшавы и Кракова — порядка 2700-2900 евро за «квадрат». В эту цену зачастую входит не только сама квартира, но и мебель с бытовой техникой.

В сельской местности и на окраинах крупных городов стоимость жилья на платформе Realting.com варьируется в среднем от 1500 до 2000 евро за кв. метр. По такой цене можно купить частные дома и квартиры в новостройках в Польше, полностью готовые к проживанию. Без ремонта и мебели расценки будут еще ниже.

Иностранным гражданам важно учесть, что приобретение местного жилья не служит поводом для выдачи польского ВНЖ. Однако этот документ можно получить на других основаниях, например, за трудоустройство в местную фирму или за вступление в брак с гражданином (-ой) Польши.

Часто задаваемые вопросы по новостройкам Польши

Какие новостройки в Польше наиболее популярные?

Покупатели чаще выбирают жилые комплексы с развитой внутренней инфраструктурой. Хорошим спросом также пользуются таунхаусы, расположенные в пригородах.

За сколько в среднем можно купить квартиру в Польше от застройщика?

Стоимость нового жилья зависит от локации. В крупных мегаполисах (Варшаве и Кракове) средняя цена кв. метра - 2500-3000 евро. В других городах страны стоимость квадрата оценивается на 10-30% дешевле. Исключение - элитная недвижимость.

Могут ли иностранцы приобрести квартиру в новостройке в Польши?

Да, иностранным гражданам разрешается покупать новое жилье. Приобретенный объект от владельца или застройщика Польши можно использовать для проживания, перепродавать и сдавать в аренду.

Какие документы требуются для покупки недвижимости от застройщика в Польше?

Для приобретения квартиры в строящемся или возведенном ЖК иностранцам необходим только паспорт своей страны. Если приобретается коттедж или недвижимость в таунхаусе, потребуется оформить спецразрешение, обратившись в Министерство внутренних дел.
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