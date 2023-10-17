Новое жилье в Польше: виды недвижимости, причины популярности у покупателей, цены

Польша — развитая европейская страна с прогрессирующей экономикой и стабильной политической ситуацией. Сюда регулярно приезжают туристы, чтобы оценить средневековую архитектуру и посетить комфортабельные курорты на Балтийском море. Многие иностранцы, очарованные спокойной атмосферой Польши, остаются здесь на совсем, приобретая квартиры и частные дома.

Какая недвижимость в стране самая ликвидная?

Наибольшим спросом у местного населения и приезжих на платформе Realting.com пользуются новостройки в Польше. В крупных мегаполисах, таких как Варшава и Краков, покупатели приобретают преимущественно квартиры в жилых комплексах. Они представляют собой просторные апартаменты, оснащенные всеми благами цивилизации: электричеством, отоплением, газом, водой и интернетом.

В пригородах и селах Польши новостройки — это в основном частные дома и таунхаусы высотой не более 3 этажей. Такое жилье отличается большой жилплощадью и наличием земельного участка. Приобретают загородную недвижимость преимущественно покупатели, которые стремятся проживать на лоне природы подальше от суеты больших городов.

Почему новостройки в Польше так популярны?

Новое жилье пользуется высоким спросом по целому ряду причин:

отменное качество строительства в сравнении с объектами, построенными 10 и более лет назад;

квартиры в новостройках в Польше легче сдаются в аренду, чем старое жилье;

новая недвижимость ежегодно дорожает в среднем на 5-7% — это открывает перспективы для ее выгодной перепродажи;

просторные и уютные планировки — общая жилплощадь у 1-комнатных квартир часто достигает 40-45 кв. метров, у таунхаусов — в 2-3 раза больше.

Цены на жилье в новостройках в Польше

Стоимость новой недвижимости по стране значительно отличается, в зависимости от ее расположения. Дороже всего владельцы просят за апартаменты в новостройках Варшавы и Кракова — порядка 2700-2900 евро за «квадрат». В эту цену зачастую входит не только сама квартира, но и мебель с бытовой техникой.

В сельской местности и на окраинах крупных городов стоимость жилья на платформе Realting.com варьируется в среднем от 1500 до 2000 евро за кв. метр. По такой цене можно купить частные дома и квартиры в новостройках в Польше, полностью готовые к проживанию. Без ремонта и мебели расценки будут еще ниже.

Иностранным гражданам важно учесть, что приобретение местного жилья не служит поводом для выдачи польского ВНЖ. Однако этот документ можно получить на других основаниях, например, за трудоустройство в местную фирму или за вступление в брак с гражданином (-ой) Польши.