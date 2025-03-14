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Вилла QHOUSE

Варшава, Польша
от
$400,054
;
15
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ID: 19948
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Польша
  • Область / штат
    Мазовецкое воеводство
  • Город
    Варшава

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

О комплексе

Перевод
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Приглашаем Вас на продажу - новые, готовые, полуотдельные дома. PURCHASE FROM DEVELOPER - NO PCC AND NO COMMISSION

Дома от застройщика будут поставляться в стандарте застройщика, т.е. интерьеры будут готовы самостоятельно или с индивидуальным вариантом отделки под ключ (первая консультация с дизайнером, включенным в стоимость дома).

Дом на первом этаже имеет большую гостиную площадью более 40 м2 с кухонькой (которую можно разделить как отдельную комнату), туалетом, пространством для гардероба, гаражом и подсобной комнатой.

Наверху есть четыре спальни и три ванные комнаты (две спальни имеют свои собственные ванные комнаты плюс одна ванная комната для других). Самая большая спальня - более 17 м2 - имеет большой балкон.

Подогрев пола по всему дому.
Восстановление
Подготовлена установка для фотоэлектрических панелей.
Высота комнаты: 2,9 м и 2,8 м
Все городские коммунальные услуги: вода, электричество, газ, канализация, оптоволокно.
Дом оборудован помимо индивидуальной газовой печи 300л. бак, подготовленная установка для теплового насоса (дополнительно его можно установить в здании)
видеодомофон
Местонахождение:
Варшава Урсынов, улица Сарабанды — рядом с улицей Карчунковской. Через начальную школу 3 минуты автобусных остановок до метро Wilanowska, до Piaseczno и далее. Магазины также несколько минут (например, Lidl, Rossmann и т. д.). Также в нескольких минутах езды находится пруд Позытывка. Добраться до Варшавы можно и с близлежащего железнодорожного вокзала СКМ - поездом за несколько минут. Доступ к перекрестку маршрута S7 составляет всего 5 минут на машине.

Приглашаем вас на встречу. Чтобы организовать презентацию, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону, WhatsApp или через форму.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Дуплекс
Площадь, м² 147.0 – 148.0
Цена за м², USD 3,089 – 3,110
Цена квартиры, USD 464,853

Местонахождение на карте

Варшава, Польша

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Вилла QHOUSE
Варшава, Польша
от
$400,054
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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