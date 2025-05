Вилла QHOUSE

Приглашаем Вас на продажу - новые, готовые, полуотдельные дома. PURCHASE FROM DEVELOPER - NO PCC AND NO COMMISSION



Дома от застройщика будут поставляться в стандарте застройщика, т.е. интерьеры будут готовы самостоятельно или с индивидуальным вариантом отделки под ключ (первая консультация с дизайнером, включенным в стоимость дома).



Дом на первом этаже имеет большую гостиную площадью более 40 м2 с кухонькой (которую можно разделить как отдельную комнату), туалетом, пространством для гардероба, гаражом и подсобной комнатой.



Наверху есть четыре спальни и три ванные комнаты (две спальни имеют свои собственные ванные комнаты плюс одна ванная комната для других). Самая большая спальня - более 17 м2 - имеет большой балкон.



Подогрев пола по всему дому.

Восстановление

Подготовлена установка для фотоэлектрических панелей.

Высота комнаты: 2,9 м и 2,8 м

Все городские коммунальные услуги: вода, электричество, газ, канализация, оптоволокно.

Дом оборудован помимо индивидуальной газовой печи 300л. бак, подготовленная установка для теплового насоса (дополнительно его можно установить в здании)

видеодомофон

Местонахождение:

Варшава Урсынов, улица Сарабанды — рядом с улицей Карчунковской. Через начальную школу 3 минуты автобусных остановок до метро Wilanowska, до Piaseczno и далее. Магазины также несколько минут (например, Lidl, Rossmann и т. д.). Также в нескольких минутах езды находится пруд Позытывка. Добраться до Варшавы можно и с близлежащего железнодорожного вокзала СКМ - поездом за несколько минут. Доступ к перекрестку маршрута S7 составляет всего 5 минут на машине.



Приглашаем вас на встречу. Чтобы организовать презентацию, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону, WhatsApp или через форму.