  2. Польша
  3. Белосток

Продажа новостроек в Белостоке

дома
1
Таунхаус Hygge Marina
Белосток, Польша
Цена по запросу
Площадь 48–70 м²
38 объектов недвижимости 38
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
48.0 – 64.6
164,120 – 220,878
Квартира 4 комнаты
69.9
239,000
Застройщик
BudinvestNord
