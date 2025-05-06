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Квартиры с террасой в Общине Тиват, Черногория

Тиват
805
Радовичи
125
Donja Lastva
57
Mrcevac
34
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278 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Тиват, район Боничи. Квартиры в новом доме рядом с пляжем Расстояние до моря 150м. Дом пос…
$224,457
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Тиват, район Боничи. Квартиры в новом доме рядом с пляжем Расстояние до моря 150м. Дом пос…
$186,413
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Тиват, район Боничи. Квартиры в новом доме рядом с пляжем Расстояние до моря 150м. Дом пос…
$200,408
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Тиват, район Боничи. Квартиры в новом доме рядом с пляжем Расстояние до моря 150м. Дом пос…
$166,440
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Квартира 3 спальни в Mrcevac, Черногория
Квартира 3 спальни
Mrcevac, Черногория
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Тиват. Новый многоквартирный жилой комплекс с двумя открытыми бассейнами в непосредственной …
$1,04 млн
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/2
Новый закрытый жилой комплекс премиум класса в новом районе Тивата. Комплекс расположен на н…
$649,208
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Квартира 2 спальни в Радовичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Радовичи, Черногория
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Новые квартиры от Застройщика в одном из самых востребованных мест Черногории – элитном посё…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 115 м²
Тиват, центр. Новые квартиры класса люкс в четырёхэтажном малоквартирном доме Расстояние до…
$349,562
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Квартира 1 спальня в Donja Lastva, Черногория
Квартира 1 спальня
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 1
Площадь 127 м²
Тиватская ривьера, новый городской квартал. Новые квартиры от Застройщика. Покупатель освоб…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 69 м²
Тиват. Квартира с двумя спальнями рядом с одним из популярнейших пляжей  Waikiki beach Расс…
$326,176
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Тиват, центр. Новые квартиры класса люкс в четырёхэтажном малоквартирном доме Расстояние до…
$250,287
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Квартира в Mrcevac, Черногория
Квартира
Mrcevac, Черногория
Площадь 27 м²
Тиват. Новый многоквартирный жилой комплекс с двумя открытыми бассейнами в непосредственной …
$114,818
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Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 4
Полностью меблированные апартаменты в новом комплексе премиум-класса в центре г.Тиват, в нес…
$281,964
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English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Тиватская ривьера, район Селяново. Новый жилой комплекс люкс класса рядом со знаменитым элит…
$599,222
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Квартира 3 спальни в Радовичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Радовичи, Черногория
Количество спален 3
Площадь 143 м²
Тиватская ривьера, полуостров Луштица. Новые квартиры от Застройщика Застройщик предоставля…
$1,25 млн
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Квартира 3 комнаты в Радовичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 1/3
Трехкомнатная квартира в новой фазе Centrale Lustica Bay!  Лучшее ценовое предложение к…
$577,009
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English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Расположение: г. Тиват Площадь апартамента: 66 кв.м. Кол-во спален: 2 Кол-во ванных комнат: …
$303,898
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Квартира 1 спальня в Durasevici, Черногория
Квартира 1 спальня
Durasevici, Черногория
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Расположение: посёлок Кртоле, полуостров Луштица Продажа – «из Первых рук» - от Застройщика…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Тиват, район Synchro. Элитный клубный дом Покупатель освобождён от уплаты государственного н…
$529,766
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Квартира 2 спальни в Gornja Lastva, Черногория
Квартира 2 спальни
Gornja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Площадь 74 м²
Тиват. Новая квартира с  двумя спальнями с видом на море Площадь 74 кв.м. Расстояние до мо…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Радовичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Радовичи, Черногория
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Тиватская ривьера, полуостров Луштица. Новые квартиры от Застройщика Застройщик предоставля…
$1,46 млн
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Тиват. Центр. Новый жилой комплекс люкс класса из шести зданий Всего в комплексе 172 кварти…
$210,666
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 109 м²
Тиват. Новая квартира с двумя спальнями в жилом комплексе с двумя бассейнами Дом построен в…
$250,430
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 138 м²
Описание Тиватская ривьера Бока Которский залив всемирно известная марина и элитный посёлок…
$1,01 млн
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Квартира в Тиват, Черногория
Квартира
Тиват, Черногория
Площадь 27 м²
Описание Тиват. Новый жилой малоквартирный элитный комплекс в живописном районе Окончание …
$98,342
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Тиват. Новая квартира с двумя спальнями в жилом комплексе с двумя бассейнами Дом построен в…
$277,650
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Описане Тиват, район Кава. Новая квартира с двумя спальнями в доме с лифтом с панорамным вид…
$331,489
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Квартира 3 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Описание Тиват, центр. Двух уровневая квартира с тремя спальнями Расстояние до моря 600м. П…
$248,666
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Квартира 1 спальня в Gornja Lastva, Черногория
Квартира 1 спальня
Gornja Lastva, Черногория
Количество спален 1
Площадь 41 м²
Тиват, район Донья Ластва. Квартира с одной спальней  Сдача обьекта в эксплуатацию - 30.05.…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Gornja Lastva, Черногория
Квартира 1 спальня
Gornja Lastva, Черногория
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Тиват, район Донья Ластва. Новый пяти этажный жилой комплекс с бассейном Покупатель освобож…
$236,773
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Типы недвижимости в Общине Тиват

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Тиват, Черногория

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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