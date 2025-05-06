Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Тиват
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Общине Тиват, Черногория

Тиват
805
Радовичи
125
Donja Lastva
57
Mrcevac
34
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
95 объектов найдено
Квартира 1 комната в Тиват, Черногория
Квартира 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
ID-1634 Продажа квартир в элитном комплексе в Тивате Локация: Тиват, рядом с парком и…
$120,819
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 3/4
Продажа Тиват 4667. Продаётся просторная квартира с 3 спальнями 106м2 в Тивате в 1 км от мор…
$340,039
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Радовичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Резиденции The Peaks представляют собой гармонию традиционной черногорской архитектуры и сов…
$809,734
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Предлагаем на продажу две квартиры с одной спальней площадью 48 кв метров в Тивате. Новый со…
$211,827
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 89 м²
АПАРТАМЕНТЫ С ОДНОЙ СПАЛЬНЕЙ В КОМПЛЕКСЕ THE DREAMS BY DUKLEY +1% СКИДКА ОТ НАС. Общая пл…
$1,03 млн
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 4
From: €225,000 -  Elegant 1 Bedroom Tivat apartment available to purchase. Various floor …
$248,918
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Предлагаем на продажу новую люксовую квартиру в центре Тивата площадью 49 кв метров (нижний …
$275,353
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Продажа квартир в жилом доме в Тивате всего в сотне метров от моря и самого известного пляжа…
$235,151
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 58 м²
АПАРТАМЕНТЫ С ОДНОЙ СПАЛЬНЕЙ В КОМПЛЕКСЕ THE DREAMS BY DUKLEY +1% СКИДКА ОТ НАС. Общая пл…
$708,414
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 437 м²
Предложение продажи: Пентхаус - квартира в Porto Montenegro - VIP резиденция со своим бассе…
$4,20 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 3/3
We offer for sale a spacious three-bedroom apartment in the very center of Tivat, Seljanovo …
$329,666
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Amazing Tivat Apartments: Discover the allure of our new apartments in Tivat, Montenegro, a …
$283,330
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Радовичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
На продажу просторная квартира с 2-мя спальнями в резиденции IRIS, Lustica Bay — финальная п…
$950,807
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 1
Предлагаем просторную квартиру площадью 79 м2 в пригороде Тивата. Она расположена с южной ст…
$263,904
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Продается очаровательная квартира площадью 106м2 с двумя спальнями в Тивате (район автостанц…
$255,729
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Студия в Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Amazing Tivat Apartments: Discover the allure of our new apartments in Tivat, Montenegro, a …
$128,173
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Предлагаем на продажу стильную квартиру площадью 70 кв метров с двумя спальнями в Тивате. Но…
$298,258
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Кондо в Тиват, Черногория
Кондо
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 2/3
Продается 3-комнатная квартира в новом доме, Тиват, Мажина Квартира расположена в одном из с…
$278,286
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 1
Эксклюзивная двухкомнатная, полностью меблированная квартира на 1 этаже. Квартира площадью 1…
$1,03 млн
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Продажа пентхауса с двумя спальнями и панорамным видом на море в Тивате Площадь пентхауса с…
$258,200
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Donja Lastva, Черногория
Квартира 1 спальня
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Идеальная квартира у моря – ваш уголок комфорта и уюта! Представляем вашему вниманию уютную…
$116,118
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Кондо в Тиват, Черногория
Кондо
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Представляем вашему вниманию уникальный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Тивата,…
$128,220
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 3 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Площадь: 102 кв.м. Современное новое 5-ти этажное здание находится в самом сердце уютного го…
$271,119
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 4
Представляем вам новый жилой комплекс »Элефанте-11» один из самых известных проектов в Тиват…
$434,914
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Новый комплекс из 4 зданий и общей инфраструктуры на участке, площадью 2000 м2, в развитом р…
$313,156
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Радовичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Предлагаем вашему вниманию новый проект Lustica Bay резиденции Marina Village — инвестиция с…
$845,844
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 58 м²
Элитный жилой комплекс, расположенный в живописном городе Тиват, Черногория. Квартиры в…
$101,207
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 комната в Тиват, Черногория
Квартира 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Продается квартира-студия в роскошном комплексе Porto Montenegro в городе Тиват. Квартира…
$393,277
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Vector Estate Montenegro
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Предлагаем квартиру с одной спальней в новом комплексе в развитом районе Тивата. Рядом с ком…
$185,539
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Площадь 188 м²
АПАРТАМЕНТЫ С ЧЕТЫРЬМЯ СПАЛЬНЯМИ В КОМПЛЕКСЕ THE DREAMS BY DUKLEY +1% СКИДКА ОТ НАС. Обща…
$2,27 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в Общине Тиват

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Тиват, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти