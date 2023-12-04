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Кондо в Община Тиват, Черногория

Кондо В архив
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1 объект найдено
Кондо со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тиват, Черногория
VIP
Кондо со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тиват, Черногория
Площадь 20 м²
Этаж 2/3
Studio apartment for sale, immediately available. Area: 20m2 + 9m2 gallery with a sleepin…
€80,000
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Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория

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с бассейном
с видом на горы
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