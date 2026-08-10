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Кондоминиумы в Общине Тиват, Черногория

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Тиват
54
Радовичи
50
Donja Lastva
6
Кондо Удалить
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116 объектов найдено
Кондо 3 комнаты в Тиват, Черногория
Кондо 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Этаж 3/4
Роскошная квартира с двумя спальнями в отеле Regent 5*, комплекс Порто Монтенегро в Тивате •…
$2,48 млн
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Кондо 2 комнаты в Радовичи, Черногория
Кондо 2 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 4
Квартира с панорамным видом на море в зоне Centrale, комплекс Луштица Бей • 1 спальня • 1 ва…
$498,155
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Кондо 4 комнаты в Тиват, Черногория
Кондо 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 437 м²
Этаж 6/6
Элитный пентхаус с 3 спальнями и панорамным видом на море в резиденции Elena, Порто Монтенег…
Цена по запросу
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Кондо 1 комната в , Черногория
Кондо 1 комната
, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2
Предлагаем к продаже студию в районе Centrale, Luštica Bay — современном жилом квартале внут…
$403,598
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Кондо 4 комнаты в , Черногория
Кондо 4 комнаты
, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Дом с 3 спальнями площадью 155,29 м² в новом комплексе Луштица Бей – The Peaks • 3 спальни •…
$1,67 млн
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Кондо 3 комнаты в Тиват, Черногория
Кондо 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 8/8
Роскошная квартира: меблированный дуплекс-пентхаус с видом на море и марину Порто Монтенегро…
$2,07 млн
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Кондо 5 комнат в Радовичи, Черногория
Кондо 5 комнат
Радовичи, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 417 м²
Количество этажей 3
Предлагаем к продаже виллу с 4 спальнями в Marina Village, Luštica Bay — одной из самых закр…
$5,20 млн
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Кондо в Тиват, Черногория
Кондо
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 8
Porto Montenegro — символ элитной жизни на побережье Адриатики.Расположенный в самом сердце …
Цена по запросу
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Кондо 4 комнаты в , Черногория
Кондо 4 комнаты
, Черногория
Число комнат 4
The Peaks - Townhouses Самая эксклюзивная коллекция таунхаусов в рамках премиального сообщес…
$2,52 млн
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Кондо в Тиват, Черногория
Кондо
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Вашему вниманию представляем 56 роскошных апартаментов в новом современном комплексе класса …
Цена по запросу
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Кондо в Тиват, Черногория
Кондо
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 5
Погрузитесь в мир невероятного роскоши и утонченного стиля с новым проектом великолепных рез…
$1,50 млн
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Кондо 1 комната в Радовичи, Черногория
Кондо 1 комната
Радовичи, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Студия с видом на море в новом роскошном курортном комплексе Луштица Бей • 1 ванная комната …
$656,135
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Кондо 3 комнаты в Тиват, Черногория
Кондо 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Этаж 2/6
Полностью меблированная квартира с двумя спальнями и панорамным видом на море в Порто Монтен…
Цена по запросу
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Кондо 3 комнаты в Тиват, Черногория
Кондо 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Просторная квартира с 2 спальнями в современном жилом комплексе Ostro, который является част…
$1,10 млн
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Кондо 3 комнаты в Тиват, Черногория
Кондо 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Роскошная квартира с 2 спальнями, здание Sirocco, Boka Place, Порто Монтенегро • 2 спальни •…
$868,060
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Кондо 3 комнаты в Радовичи, Черногория
Кондо 3 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Предлагаем к продаже апартаменты с 2 спальнями в Marina Village, Luštica Bay — жилом районе …
$1,44 млн
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Кондо 3 комнаты в Радовичи, Черногория
Кондо 3 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Двухэтажная вилла площадью 130 м² в Marina Village — элитный комплекс Луштица Бей • 2 спальн…
Цена по запросу
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Кондо 2 комнаты в Тиват, Черногория
Кондо 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Квартира с одной спальней и панорамным видом на море в Порто Монтенегро — здание Versa в Тив…
$799,124
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Кондо 1 комната в Радовичи, Черногория
Кондо 1 комната
Радовичи, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Предлагаем к продаже студию в Marina Village, Luštica Bay — жилом районе у яхтенной марины и…
$623,847
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Кондо 4 комнаты в Радовичи, Черногория
Кондо 4 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
Предлагаем к продаже апартаменты с 3 спальнями в Marina Village, Luštica Bay — одном из самы…
$1,96 млн
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Кондо 1 комната в Радовичи, Черногория
Кондо 1 комната
Радовичи, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/2
Студия с панорамным видом на море в новом роскошном комплексе Луштица Бей • Площадь: 45 м² •…
$518,911
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Кондо 2 комнаты в Тиват, Черногория
Кондо 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/4
Квартира с одной спальней и видом на море в Порто Монтенегро — здание Tara в Тивате • Площад…
Цена по запросу
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Кондо 3 комнаты в Радовичи, Черногория
Кондо 3 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Эксклюзивная квартира с двумя спальнями в блоке Maslina, Marina Village в элитном комплексе …
Цена по запросу
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Кондо 3 комнаты в Радовичи, Черногория
Кондо 3 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный пентхаус на первой линии от моря под управлением Chedi 5* в Луштица Бей • 2 спа…
Цена по запросу
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Кондо 2 комнаты в Радовичи, Черногория
Кондо 2 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Предлагаем к продаже апартаменты с 1 спальней в Marina Village, Luštica Bay — жилом районе у…
$841,790
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Кондо 2 комнаты в Тиват, Черногория
Кондо 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 1/6
Уютная однокомнатная квартира площадью 81 м² в элитном жилом комплексе Aqua, Порто Монтенегр…
Цена по запросу
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Кондо 4 комнаты в Тиват, Черногория
Кондо 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Этаж 8/8
Просторный пентхаус с тремя спальнями в здании Ostro, входящем в новый элитный квартал Boka …
$2,09 млн
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Кондо 4 комнаты в , Черногория
Кондо 4 комнаты
, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Предлагаем к продаже апартаменты с 3 спальнями в районе Heights, Luštica Bay — новом жилом р…
$994,004
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Кондо 4 комнаты в Радовичи, Черногория
Кондо 4 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Предлагаем на продажу Просторные апартаменты с тремя спальнями в новом премиальном районе Ho…
$2,01 млн
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Кондо 1 комната в Радовичи, Черногория
Кондо 1 комната
Радовичи, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Предлагаем на продажу современную студию в новом премиальном районе Horizon внутри Luštica B…
$668,819
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Параметры недвижимости в Общине Тиват, Черногория

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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