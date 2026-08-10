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Многоуровневые квартиры в Общине Тиват, Черногория

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Тиват
5
Крашичи
4
Многоуровневые квартиры Удалить
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11 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Тиват, Черногория
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Многоуровневые квартиры 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Площадь: 152 м2Спальни: 2Ванные комнаты: 2 + 1Гаражное пространствоПросторная двухэтажная кв…
$1,14 млн
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Lusticka, Черногория
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Lusticka, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 119 м²
Комплекс представляет собой бутик-формат жилой недвижимости, состоящий всего из 9 апартамент…
$576,707
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Horizon Real Estate
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Крашичи, Черногория
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Крашичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Продаётся роскошная двухуровневая квартира с 2 спальнями – 129.6 м² | The Cube, Крашичи В…
$588,911
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Horizon Real Estate
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Крашичи, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Крашичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Современный дуплекс в стиле модерн в новом ультра-современном жилом комплексе премиум-класса…
$585,805
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VALUE.ONE
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Тиват, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Эксклюзивный дуплекс-апартамент в Porto Montenegro Ключевые особенности: • Просторный дв…
$1,44 млн
НДС
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Durasevici, Черногория
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Durasevici, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
🌊 Квартира на первой линии с видом на море ID-599 📍 Тиват, Джурашевичи 📐 Площадь: 85 …
$286,870
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Многоуровневые квартиры 2 спальни в Тиват, Черногория
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Площадь: 154 м2 (98 м2 + 56 м2 террасы)Спальни: 2Ванные комнаты: 2 + 1Гаражное пространствоП…
$1,48 млн
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Крашичи, Черногория
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Крашичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Продаётся роскошная двухуровневая квартира с 2 спальнями – 150.6 м² | The Cube, Крашичи В…
$615,062
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Horizon Real Estate
Языки общения
English
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Тиват, Черногория
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
Этаж 1/2
МестонахождениеЭта двухуровневая квартира расположена в центре Тиват. Море и пляж находятся …
$1,53 млн
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Многоуровневые квартиры 3 спальни в Durasevici, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Durasevici, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Откройте для себя идеальное сочетание истории и современной элегантности в этом прекрасно от…
$432,890
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Многоуровневые квартиры в Тиват, Черногория
Многоуровневые квартиры
Тиват, Черногория
Площадь 119 м²
Крашичи, Тиват Общая площадь: 119 кв. метров с террасой 27 м2  и собственной кладовой 5м2. …
$467,984
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Параметры недвижимости в Общине Тиват, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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