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Многоуровневые квартиры в Община Тиват, Черногория

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 1 спальня в Крашичи, Черногория
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Крашичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 3/3
Duplex apartment with 1 bedroom in the village of Krasici in the Tivat bay. 10 km to Tivat a…
€130,000
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Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория

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