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Квартиры-студии в Община Тиват, Черногория

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5 объектов найдено
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Тиват, Черногория
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Amazing Tivat Apartments: Discover the allure of our new apartments in Tivat, Montenegro, a …
€102,600
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Студия 1 комната с балконом, с лифтом, в центре города в Радовичи, Черногория
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, в центре города
Радовичи, Черногория
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Предлагаем к продаже студию площадью 25м2, расположенная на первом этаже четырехъэтажного жи…
€75,000
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First Realty
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тиват, Черногория
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тиват, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Продается студио- в отеле Regent 5* Porto Montenegro. Инвестиционно выгодная квартира пло…
€325,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English
Студия со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Крашичи, Черногория
Студия со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Крашичи, Черногория
Площадь 32 м²
Этаж 2/3
Studio apartments in the village of Krašići in the Bay of Tivat. 10 km to Tivat Airport, 12 …
€85,000
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Студия 1 ванная со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Donja Lastva, Черногория
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Donja Lastva, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 1/3
  Эта студия будет расположена на первом этаже нашего здания Mini Condos в Каваче, вместе…
€110,000
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Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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