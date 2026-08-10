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Студии в Общине Тиват, Черногория

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Тиват
28
Радовичи
10
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42 объекта найдено
Студия в Mrcevac, Черногория
Студия
Mrcevac, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 17 м²
Этаж 2
Мы предлагаем уникальную возможность приобрести красивую, совершенно новую студию в Думидран…
$147,653
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Студия 1 комната в Тиват, Черногория
Студия 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
studio apartment of 24.5 m² in the very center of Tivat, in the well-known Technomax buildin…
$146,002
НДС
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Студия в Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Площадь 46 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$662,023
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Студия в Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Modern One Bedroom Apartment in Boka Place, Porto Montenegro – Prime Investment Opportunity …
$640,638
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Студия 1 комната в Тиват, Черногория
Студия 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Key Highlights Turnkey luxury apartments; high-grade finishes (natural stone facades & commo…
$130,290
НДС
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Студия в Радовичи, Черногория
Студия
Радовичи, Черногория
Продается: совершенно новая, неиспользуемая квартира-студия в престижной застройке залива Лу…
$361,087
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Студия в Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/5
МестонахождениеРасположенная в самом сердце Тивата, эта квартира сочетает в себе городское у…
$459,834
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Студия в Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Modern Studio Apartment in Boka Place, Porto Montenegro – Prime Investment Opportunity Откро…
$475,237
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Студия 2 комнаты в Mrcevac, Черногория
Студия 2 комнаты
Mrcevac, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 2/4
Не пропустите! Эта 22-километровая студия с 10-километровым мезонином редко возвращается на …
$130,960
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Mini Condos
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Студия в Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 3
МестонахождениеРасположенный недалеко от Porto Montenegro, международной школы и центра горо…
$118,292
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Студия 1 комната в Тиват, Черногория
Студия 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Современная роскошная квартира-студия на продажу в Порто Монтенегро, расположенная в престиж…
$440,325
НДС
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Студия 1 комната в Тиват, Черногория
Студия 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
A luxury studio apartment for sale in the prestigious Regent Pool Club Residences, located i…
$492,469
НДС
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Студия в Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Площадь 27 м²
ЧЕРНОГОРИЯ.ТИВАТ.СЧАCТЬЕ🌏🇲🇪 НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В ИНФРАСТРУКТУРНОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКС…
$116,140
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия в Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 1/3
МестонахождениеРасположенная в тихом районе Тивата, эта квартира-студия находится всего в 2,…
$132,461
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Студия в Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Площадь 50 м²
Этаж 2/6
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$528,064
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Студия в Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2/5
МестонахождениеЭта квартира находится в Тивате, в 1 км от центра города. Море и пляж находят…
$143,552
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Студия в Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Modern One Bedroom Apartment in Boka Place, Porto Montenegro – Prime Investment Opportunity …
$864,279
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Студия 1 комната в Тиват, Черногория
Студия 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Modern Studio Apartment in Boka Place, Porto Montenegro – Prime Investment Opportunity Откро…
$472,770
НДС
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Студия в Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Площадь 25 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$110,152
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия 1 комната в Тиват, Черногория
Студия 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Квартира-студия площадью 24,5 м2 в самом центре Тивата, в известном здании Technomax. Благод…
$146,002
НДС
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Студия в Радовичи, Черногория
Студия
Радовичи, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Продается: совершенно новая, неиспользуемая квартира-студия в престижной застройке залива Лу…
$361,015
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Студия 1 комната в Радовичи, Черногория
Студия 1 комната
Радовичи, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Продается: совершенно новая, неиспользуемая квартира-студия в престижной застройке залива Лу…
$359,212
НДС
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Студия в Радовичи, Черногория
Студия
Радовичи, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Продается: совершенно новая, неиспользуемая квартира-студия в престижной застройке залива Лу…
$361,087
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Студия в Община Тиват, Черногория
Студия
Община Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 1/4
МестонахождениеЭта квартира расположена в муниципалитете Тиват, в 3 км от центра города и в …
$120,310
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Студия 1 комната в Тиват, Черногория
Студия 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
A modern luxury studio apartment for sale in Porto Montenegro, located in the prestigious Bo…
$440,325
НДС
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Студия в Радовичи, Черногория
Студия
Радовичи, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Продается: совершенно новая, неиспользуемая квартира-студия в престижной застройке залива Лу…
$361,920
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Студия 1 комната в Тиват, Черногория
Студия 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Роскошная квартира-студия на продажу в престижном Regent Pool Club Residences, расположенном…
$492,469
НДС
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Студия в Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Основные моменты Роскошные апартаменты под ключ; высококачественная отделка (фасады из натур…
$131,956
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Студия 1 комната в Тиват, Черногория
Студия 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Modern Studio Apartment in Boka Place, Porto Montenegro – Prime Investment Opportunity Disco…
$472,770
НДС
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Студия в Радовичи, Черногория
Студия
Радовичи, Черногория
Площадь 44 м²
Luštica Bay - Ваш новый дом под лучами Адриатического солнца в окружении величественной крас…
$301,762
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Аталанта
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Параметры недвижимости в Общине Тиват, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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