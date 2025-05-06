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Квартиры с бассейном в Общине Тиват, Черногория

Тиват
805
Радовичи
125
Donja Lastva
57
Mrcevac
34
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192 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Mrcevac, Черногория
Квартира 3 спальни
Mrcevac, Черногория
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Тиват. Новый многоквартирный жилой комплекс с двумя открытыми бассейнами в непосредственной …
$1,04 млн
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Квартира 2 спальни в Радовичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Радовичи, Черногория
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Новые квартиры от Застройщика в одном из самых востребованных мест Черногории – элитном посё…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Donja Lastva, Черногория
Квартира 1 спальня
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 1
Площадь 127 м²
Тиватская ривьера, новый городской квартал. Новые квартиры от Застройщика. Покупатель освоб…
Цена по запросу
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Квартира в Mrcevac, Черногория
Квартира
Mrcevac, Черногория
Площадь 27 м²
Тиват. Новый многоквартирный жилой комплекс с двумя открытыми бассейнами в непосредственной …
$114,818
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Квартира 3 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1
Продается просторная трехкомнатная квартира в Тивате, Порто Монтенегро.Площадь 146,16 м², пл…
$1,90 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 комната в Тиват, Черногория
Квартира 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
ID-1634 Продажа квартир в элитном комплексе в Тивате Локация: Тиват, рядом с парком и…
$120,819
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Тиватская ривьера, район Селяново. Новый жилой комплекс люкс класса рядом со знаменитым элит…
$599,222
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2
Недвижимость, ЧерногорияПродается новая однокомнатная квартира с видом на море и город в Тив…
$203,124
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Радовичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Радовичи, Черногория
Количество спален 3
Площадь 143 м²
Тиватская ривьера, полуостров Луштица. Новые квартиры от Застройщика Застройщик предоставля…
$1,25 млн
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Квартира 3 комнаты в Радовичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 1/3
Трехкомнатная квартира в новой фазе Centrale Lustica Bay!  Лучшее ценовое предложение к…
$577,009
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Durasevici, Черногория
Квартира 1 спальня
Durasevici, Черногория
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Расположение: посёлок Кртоле, полуостров Луштица Продажа – «из Первых рук» - от Застройщика…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Тиват, район Synchro. Элитный клубный дом Покупатель освобождён от уплаты государственного н…
$529,766
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Квартира 3 спальни в Радовичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Радовичи, Черногория
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Тиватская ривьера, полуостров Луштица. Новые квартиры от Застройщика Застройщик предоставля…
$1,46 млн
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Тиват. Центр. Новый жилой комплекс люкс класса из шести зданий Всего в комплексе 172 кварти…
$210,666
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 138 м²
Описание Тиватская ривьера Бока Которский залив всемирно известная марина и элитный посёлок…
$1,01 млн
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Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 1
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Структура …
$1,01 млн
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Квартира 3 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Этаж 2
Недвижимость, ЧерногорияПродается трехкомнатная квартира с видом на море и город в Тивате. К…
$406,248
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Gornja Lastva, Черногория
Квартира 1 спальня
Gornja Lastva, Черногория
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Тиват, район Донья Ластва. Новый пяти этажный жилой комплекс с бассейном Покупатель освобож…
$236,773
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Квартира 3 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 437 м²
Предложение продажи: Пентхаус - квартира в Porto Montenegro - VIP резиденция со своим бассе…
$4,20 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 2
ID-1753 Продается квартира с двумя спальнями в роскошном ЖК в центре Тивата Предлагае…
$1,19 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира в Тиват, Черногория
Квартира
Тиват, Черногория
Площадь 25 м²
Тиват, новый жилой комплекс класса люкс на закрытой территории Дата завершения: декабрь 202…
$115,792
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1
Продается 1-комнатная квартира в Тивате в современном комплексе с бассейном.Квартира располо…
$314,978
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Радовичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Радовичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Новые квартиры от Застройщика в одном из самых востребованных мест Черногории – элитном посё…
Цена по запросу
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Квартира в Тиват, Черногория
Квартира
Тиват, Черногория
Площадь 50 м²
Описание Тиватская ривьера Бока Которский залив всемирно известная марина и элитный посёлок…
$475,065
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Квартира 1 комната в Тиват, Черногория
Квартира 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 157 м²
Площади: Студии: От 25 м2 до 49 м2 - от 124 600 € 1 спальня: от 41 м2 до 122м2 - от 19…
$390,024
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Агентство
GATE Realty
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English, Русский, Српски
Квартира 1 спальня в Радовичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Радовичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 85 м²
Новые квартиры от Застройщика в одном из самых востребованных мест Черногории – элитном посё…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Крашичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Бока Которская бухта, Тиватская ривьера, район Крашичи-Богишичи Квартиры в жилом комплексе …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Радовичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Радовичи, Черногория
Количество спален 2
Площадь 106 м²
Тиватская ривьера, полуостров Луштица. Новые квартиры от Застройщика Застройщик предоставля…
$881,141
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Описание Тиватская ривьера Бока Которский залив всемирно известная марина и элитный посёлок…
$494,855
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Квартира 1 спальня в Радовичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Радовичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 75 м²
Тиватская ривьера, полуостров Луштица. Новые квартиры от Застройщика Застройщик предоставля…
$690,317
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Типы недвижимости в Общине Тиват

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Тиват, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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