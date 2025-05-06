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Квартиры с видом на море в Общине Тиват, Черногория

Тиват
805
Радовичи
125
Donja Lastva
57
Mrcevac
34
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461 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
А11-164. Двухкомнатная квартира рядом с Porto Montenegro Двухкомнатная квартира на продажу с…
$283,062
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
А11-162. Двухкомнатная квартира в Сельяново, Тиват Новая 2-комнатная квартира с террасой - н…
$396,286
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Квартира 3 комнаты в Gornja Lastva, Черногория
Квартира 3 комнаты
Gornja Lastva, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 4
А11-161. Двухкомнатная квартира в Donja Lastva, Tivat Просторная 2-комнатная квартира Seavie…
$452,899
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Квартира 3 спальни в Mrcevac, Черногория
Квартира 3 спальни
Mrcevac, Черногория
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Тиват. Новый многоквартирный жилой комплекс с двумя открытыми бассейнами в непосредственной …
$1,04 млн
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1
Недвижимость в ЧерногорииВсего в 150 метрах от моря, в новострое в районе Бониći 2, Тиват, п…
$199,739
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Чудесная квартира с 2 спальнями и видом на море в Донье Ластве, Тиват. Очень выгодный вариан…
$180,376
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Квартира 2 спальни в Радовичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Радовичи, Черногория
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Новые квартиры от Застройщика в одном из самых востребованных мест Черногории – элитном посё…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 115 м²
Тиват, центр. Новые квартиры класса люкс в четырёхэтажном малоквартирном доме Расстояние до…
$349,562
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Квартира 1 спальня в Donja Lastva, Черногория
Квартира 1 спальня
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 1
Площадь 127 м²
Тиватская ривьера, новый городской квартал. Новые квартиры от Застройщика. Покупатель освоб…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Donja Lastva, Черногория
Квартира 1 спальня
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 2
Недвижимость, ЧерногорияПродаётся однокомнатная квартира 82м² в новом жилом комплексе на пер…
$437,845
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 69 м²
Тиват. Квартира с двумя спальнями рядом с одним из популярнейших пляжей  Waikiki beach Расс…
$326,176
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 74 м²
Этаж 3/3
A5-167. Beautiful two bedrooms apartment with sea view in center of TivatFor sale beautiful …
$260,471
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Тиват, центр. Новые квартиры класса люкс в четырёхэтажном малоквартирном доме Расстояние до…
$250,287
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Квартира в Mrcevac, Черногория
Квартира
Mrcevac, Черногория
Площадь 27 м²
Тиват. Новый многоквартирный жилой комплекс с двумя открытыми бассейнами в непосредственной …
$114,818
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Квартира в Тиват, Черногория
Квартира
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Очень просторная и уютная студия со своим двориком и красивым видом на средиземноморскую зел…
$147,092
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Квартира 1 комната в Тиват, Черногория
Квартира 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
ID-1634 Продажа квартир в элитном комплексе в Тивате Локация: Тиват, рядом с парком и…
$120,819
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Peters Group Real Estate
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Тиватская ривьера, район Селяново. Новый жилой комплекс люкс класса рядом со знаменитым элит…
$599,222
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2
Недвижимость, ЧерногорияПродается новая однокомнатная квартира с видом на море и город в Тив…
$203,124
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 3 спальни в Радовичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Радовичи, Черногория
Количество спален 3
Площадь 143 м²
Тиватская ривьера, полуостров Луштица. Новые квартиры от Застройщика Застройщик предоставля…
$1,25 млн
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Расположение: г. Тиват Площадь апартамента: 66 кв.м. Кол-во спален: 2 Кол-во ванных комнат: …
$303,898
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Квартира в Крашичи, Черногория
Квартира
Крашичи, Черногория
Площадь 509 м²
Продается участок 509 м2 на первой линии моря в Крашичи, Луштица, со строительством здания, …
$1,02 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Durasevici, Черногория
Квартира 1 спальня
Durasevici, Черногория
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Расположение: посёлок Кртоле, полуостров Луштица Продажа – «из Первых рук» - от Застройщика…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Тиват, район Synchro. Элитный клубный дом Покупатель освобождён от уплаты государственного н…
$529,766
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 3/4
Продажа Тиват 4667. Продаётся просторная квартира с 3 спальнями 106м2 в Тивате в 1 км от мор…
$340,039
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Квартира 3 комнаты в Радовичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Резиденции The Peaks представляют собой гармонию традиционной черногорской архитектуры и сов…
$809,734
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First Realty
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Новая, стильная квартира, площадью 44 м2, с чудесными видами на город и море. Квартира распо…
$129,913
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Квартира 2 спальни в Gornja Lastva, Черногория
Квартира 2 спальни
Gornja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Площадь 74 м²
Тиват. Новая квартира с  двумя спальнями с видом на море Площадь 74 кв.м. Расстояние до мо…
Цена по запросу
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Квартира 8 спален в Тиват, Черногория
Квартира 8 спален
Тиват, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Половина дома продается в исключительном месте в центре Тивата.Эта недвижимость представляет…
$694,007
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 3 спальни в Радовичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Радовичи, Черногория
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Тиватская ривьера, полуостров Луштица. Новые квартиры от Застройщика Застройщик предоставля…
$1,46 млн
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Тиват. Центр. Новый жилой комплекс люкс класса из шести зданий Всего в комплексе 172 кварти…
$210,666
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Типы недвижимости в Общине Тиват

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Тиват, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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