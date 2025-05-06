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Квартиры с гаражом в Общине Тиват, Черногория

Тиват
805
Радовичи
125
Donja Lastva
57
Mrcevac
34
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62 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1
Продается просторная трехкомнатная квартира в Тивате, Порто Монтенегро.Площадь 146,16 м², пл…
$1,90 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Предлагаем на продажу две квартиры с одной спальней площадью 48 кв метров в Тивате. Новый со…
$211,827
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 4/5
Payment plan up to 5 years, register untill the end of the year and get a discount.   …
$300,667
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Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2/4
The developer "Horizont Invest", operating on the market since 2017, presents a new project …
$241,297
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Квартира 3 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 437 м²
Предложение продажи: Пентхаус - квартира в Porto Montenegro - VIP резиденция со своим бассе…
$4,20 млн
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Радовичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
На продажу просторная квартира с 2-мя спальнями в резиденции IRIS, Lustica Bay — финальная п…
$950,807
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Кондо в Тиват, Черногория
Кондо
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Количество этажей 5
Представляем апартаменты в строящемся элитном жилом комплексе Tivat Gardens, расположенном н…
Цена по запросу
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Продается очаровательная квартира площадью 106м2 с двумя спальнями в Тивате (район автостанц…
$255,729
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First Realty
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Предлагаем на продажу стильную квартиру площадью 70 кв метров с двумя спальнями в Тивате. Но…
$298,258
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First Realty
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Кондо в Тиват, Черногория
Кондо
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 2/3
Продается 3-комнатная квартира в новом доме, Тиват, Мажина Квартира расположена в одном из с…
$278,286
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1
Недвижимость ЧерногорияПредставляем вам уникальную возможность стать владельцем современной …
$209,726
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AMFORA REAL ESTATE
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Кондо в Тиват, Черногория
Кондо
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Представляем вашему вниманию уникальный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Тивата,…
$128,220
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2
ID-1752 Продается квартира с одной спальней в роскошном ЖК в центре Тивата Предлагаем…
$811,148
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1
Недвижимость ЧерногорияПродается роскошная двухкомнатная квартира с гаражным местом в Тивате…
$489,755
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 4
Представляем вам новый жилой комплекс »Элефанте-11» один из самых известных проектов в Тиват…
$434,914
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Квартира 3 комнаты в Радовичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Предлагаем вашему вниманию новый проект Lustica Bay резиденции Marina Village — инвестиция с…
$845,844
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First Realty
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Недвижимость ЧерногорияПредставляем вам уникальную возможность стать владельцем современной …
$172,091
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3
Продается роскошная однокомнатная квартира с парковочным местом и великолепным панорамным ви…
$259,547
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AMFORA REAL ESTATE
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Кондо 3 комнаты в Gornja Lastva, Черногория
Кондо 3 комнаты
Gornja Lastva, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Количество этажей 3
Новый современный жилой комплекс в одном из самых развитых по инфраструктуре городов Черного…
$482,848
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Продается квартира в роскошном комплексе Porto Montenegro в городе Тиват. Квартира находи…
$730,372
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Vector Estate Montenegro
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Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Площади: 1 спальня: от 73 м2 - 149 000 €; 2 спальни: от 101 м2 до 113 м2 - от 220 000 …
$154,719
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GATE Realty
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Кондо в Donja Lastva, Черногория
Кондо
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 3/4
Полностью меблированная квартира с 2 спальнями в Тивате, район Донья Ластва Идеальный вариан…
$238,509
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Квартира 2 спальни в Donja Lastva, Черногория
Квартира 2 спальни
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/4
Апартаменты с двумя спальнями площадью 66м2, в новом жилом комплексе в непосредственной близ…
Цена по запросу
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Кондо в Тиват, Черногория
Кондо
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 6/6
Продажа пентхауса с двумя спальнями и панорамным видом на море в Тивате Площадь пентхауса с…
$257,672
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Квартира 1 комната в Тиват, Черногория
Квартира 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Предлагаем на продажу студию площадью 38 кв метров в Тивате. Новый современный комплекс в ра…
$167,380
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First Realty
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Квартира в Тиват, Черногория
Квартира
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Продаются два студио-апартамента площадью 38 м2 в отеле Regent 5* в Porto Montenegro. Апарта…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 3
Продажа 3131. Порто Монтенегро, здание Oaza (напротив бутика Dior) 104m2 жилая + трасса 39m2…
$757,229
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Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Роскошный пентхаус с панорамным видом на море в марине суперяхт Порто Монтенегро, Тиват. …
$2,11 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Продается эксклюзивная квартира площадью 107 м2: две спальни, просторная гостиная совмещенна…
$1,04 млн
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First Realty
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Квартира 1 комната в Тиват, Черногория
Квартира 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Структура квартиры: 1 комната, 1 санузел, терраса. СРОК СДАЧИ: июнь 2025г. ВОЗМОЖНА ПОКУП…
$127,254
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GATE Realty
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Типы недвижимости в Общине Тиват

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Тиват, Черногория

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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