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Пентхаусы с бассейном в Черногории

Будва
46
Бечичи
13
Тиват
17
Бар
5
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14 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в Пржно, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Пржно, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 8
ID 2097 Продается роскошный пентхаус в новом строящемся доме с бассейном в Пржно! П…
$993,173
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Пентхаус в Котор, Черногория
Пентхаус
Котор, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/3
Ощутите роскошную жизнь в Kotor BayView! Добро пожаловать в Kotor BayView, эксклюзивный н…
$211,865
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NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Пентхаус 4 комнаты в Рисан, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Рисан, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 288 м²
Этаж 3/3
Роскошный пентхаус с 3 спальнями с панорамным видом на море в новом эксклюзивном проекте на …
$2,62 млн
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Пентхаус 4 комнаты в Тиват, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Продажа - красивая свежая квартира с панорамным видом на город Тиват и Порто Черногория. …
$481,505
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус 4 комнаты в Добра Вода, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Добра Вода, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 5
ID 739 Продается новый пентхаус в Добра вода с панорамным видом на море и горы Площадь…
$364,472
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Пентхаус в Бечичи, Черногория
Пентхаус
Бечичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 256 м²
Пентхаус в Бечичи в живописном клубном доме с панорамными видами с террас, с бассейном, СПА,…
$705,088
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус 6 комнат в Пржно, Черногория
Пентхаус 6 комнат
Пржно, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 5/5
Эксклюзивный пентхаус класса люкс с захватывающим видом на Адриатику!   Откройте для с…
$466,706
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NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Роскошный пентхаус с панорамным видом на море в марине суперяхт Порто Монтенегро, Тиват. …
$2,11 млн
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус 3 комнаты в Boreti, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Пентхаус 66 м2 + терраса 84 м2, всего 150 м2 Пентхаус в комплексе Sunny Side с прекрасным в…
$283,566
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Пентхаус 3 комнаты в Бечичи, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Бечичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Этаж 9/8
Срочная продажа! Цена снижена с 620.000 евро! Роскошные апартаменты с 2 спальнями в одном…
$636,594
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Пентхаус в Бечичи, Черногория
Пентхаус
Бечичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Площади и цены: 39кв.м. студия - 138 454 евро (№ 203) частичная меблировка-бонус 50 кв.м.…
$516,714
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Бечичи, Черногория
Пентхаус
Бечичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 184 м²
Площади и цены: 39кв.м. студия - 138 454 евро (№ 203) частичная меблировка-бонус 50 кв.м.…
$793,786
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Печурице, Черногория
Пентхаус
Печурице, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 227 м²
Комфорт и элегантность: пентхаус на первой линии у моря в пригороде Бара, на курорте Добра В…
$717,859
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 396 м²
Продается эксклюзивный апартамент  - пентхаус 396 м.кв. большая терраса на крыше с собствен…
$1,08 млн
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski

Параметры недвижимости в Черногории

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