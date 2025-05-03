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Пентхаусы с террасой в Черногории

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46
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9 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в Пржно, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Пржно, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 8
ID 2097 Продается роскошный пентхаус в новом строящемся доме с бассейном в Пржно! П…
$993,173
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Пентхаус 4 комнаты в Рисан, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Рисан, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 288 м²
Этаж 3/3
Роскошный пентхаус с 3 спальнями с панорамным видом на море в новом эксклюзивном проекте на …
$2,62 млн
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Пентхаус 4 комнаты в Тиват, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Продажа - красивая свежая квартира с панорамным видом на город Тиват и Порто Черногория. …
$481,505
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First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус 4 комнаты в Добра Вода, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Добра Вода, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 5
ID 739 Продается новый пентхаус в Добра вода с панорамным видом на море и горы Площадь…
$364,472
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Пентхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Предлагается на продажу пентхаус с панорамным видом на море и отличной  планировкой площадью…
$274,523
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус 6 комнат в Пржно, Черногория
Пентхаус 6 комнат
Пржно, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 5/5
Эксклюзивный пентхаус класса люкс с захватывающим видом на Адриатику!   Откройте для с…
$466,706
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NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Пентхаус в Херцег-Нови, Черногория
Пентхаус
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
We offer for sale an apartment in one of the luxury complexes of the Herceg Novi Riviera. …
$368,633
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус 3 комнаты в Бечичи, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Бечичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Этаж 9/8
Срочная продажа! Цена снижена с 620.000 евро! Роскошные апартаменты с 2 спальнями в одном…
$636,594
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Пентхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 6/6
ID 1950 Продается новый роскошный пентхаус с панорамным видом на море в Тивате. Локаци…
$260,677
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Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски

Параметры недвижимости в Черногории

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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