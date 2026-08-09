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Пентхаусы в Тивате, Черногория

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34 объекта найдено
Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Этаж 8/8
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$2,12 млн
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Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 620 м²
Площадь: 620 м2 (320 м2 внутренняя + 300 м2 терраса)Спальни: 4Ванные комнаты: 4+1Уникальная …
Цена по запросу
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Этаж 2/2
МестонахождениеЭтот пентхаус расположен в Тивате, всего в 500 метрах от центра города и в 1 …
$346,272
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TekceTekce
Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 3/3
МестонахождениеЭтот пентхаус расположен в Тивате, всего в 500 метрах от центра города. Пляж …
$415,526
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Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 8/8
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$2,10 млн
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 437 м²
Этаж 6/6
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
Цена по запросу
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Роскошный пентхаус с панорамным видом на море в марине суперяхт Порто Монтенегро, Тиват. …
$2,28 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 294 м²
Этаж 5/5
МестонахождениеЭтот пентхаус расположен в Тивате в эксклюзивном порту Черногории, предлагая …
$3,77 млн
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Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 237 м²
Этаж 4/4
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
Цена по запросу
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 8/8
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$1,86 млн
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 498 м²
Этаж 8/8
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
Цена по запросу
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$2,09 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Площадь 217 м²
Этаж 3/3
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$779,523
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 498 м²
Этаж 8/8
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
Цена по запросу
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 357 м²
Площадь: 357 м2 (187 м2 + 170 м2 террасы)Спальни: 3Ванные комнаты: 3 + 1Гаражное пространств…
$3,22 млн
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$2,10 млн
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Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Площадь 225 м²
Этаж 3/3
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$816,342
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Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 231 м²
Этаж 4
Пентхаус с тремя спальнями (141,76 м2 внутреннего пространства + 115,39 м2 терраса) В кварти…
$4,05 млн
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Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 234 м²
Этаж 5/5
МестонахождениеРасположенная в центре Тивата, эта квартира сочетает в себе городское удобств…
$2,36 млн
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Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Роскошный пентхаус с видом на море 180° в Порто Монтенегро - Boka Place Опыт жизни на вершин…
$2,09 млн
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Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Площадь 239 м²
Этаж 3/3
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$867,890
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 247 м²
Этаж 4/4
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
Цена по запросу
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Агентство
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Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 278 м²
Площадь: 278 м2 (202 м2 + 76 м2 террасы)Спальни: 4Ванные комнаты: 3 + 1Роскошная четырехкомн…
Цена по запросу
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Площадь: 200 м2 (114 м2 + 61 терраса + 25 м2 площадь с исключительным правом пользования)Спа…
$2,13 млн
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Пентхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Тиват  Квартира на уровне пентхауса, внутренняя площадь 65м² + 5м2 под скошенным потолком +…
$244,397
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Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Площадь 143 м²
Продается пентхаус с видом на море в Тивате, Селяново. Квартира имеет площадь 143 м2 и распо…
$608,103
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Агентство
Аталанта
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Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Площадь 1 049 м²
Этаж 5/5
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$26,98 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Продажа пентхауса с двумя спальнями и панорамным видом на море в Тивате Площадь пентхауса с…
$258,200
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Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 6/6
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$270,820
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Агентство
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Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
https://mdrealty.me/estate_property/kvartira-v-tivat-2377/?utm_source=tg#   ВИД НА ЖИТ…
$243,264
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