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27 объектов найдено
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Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тиват, Черногория
3
282 м²
АПАРТАМЕНТЫ С ТРЕМЯ СПАЛЬНЯМИ В КОМПЛЕКСЕ THE DREAMS BY DUKLEY +1% СКИДКА ОТ НАС. Общая п…
€3,50 млн
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Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Тиват, Черногория
3
2
152 м²
4/4
Жилой комплекс апартаментов "Panorama Tivat" с видом на Адриатическое море находится в муниц…
€480,000
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Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Тиват, Черногория
2
2
152 м²
6/6
Жилой комплекс апартаментов "Panorama Tivat" с видом на Адриатическое море находится в муниц…
€290,000
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Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
2
ID 998 Продается шикарный пентхаус с двумя спальнями в Тивате в ЖК Panorama Площадь 12…
€480,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
2
ID 997 Продается шикарный пентхаус с двумя спальнями в Тивате в ЖК Panorama Площадь 95…
€290,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, в центре города
Тиват, Черногория
3
2
151 м²
Эксклюзивное предложение в Тивате. Пентхаус с панорамными видами и двумя спальнями вблизи По…
€290,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Пентхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
3
143 м²
Продается пентхаус с видом на море в Тивате, Селяново. Квартира имеет площадь 143 м2 и распо…
€570,000
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Аталанта
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тиват, Черногория
4
188 м²
АПАРТАМЕНТЫ С ЧЕТЫРЬМЯ СПАЛЬНЯМИ В КОМПЛЕКСЕ THE DREAMS BY DUKLEY +1% СКИДКА ОТ НАС. Обща…
€2,15 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тиват, Черногория
3
231 м²
АПАРТАМЕНТЫ С ТРЕМЯ СПАЛЬНЯМИ В КОМПЛЕКСЕ THE DREAMS BY DUKLEY +1% СКИДКА ОТ НАС. Общая п…
€2,50 млн
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Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Пентхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
3
3
437 м²
Seaview Duplex Penthouse расположен в самом центре курорта Porto Montenegro, в Тивате, Черно…
€3,87 млн
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Leo Estate
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Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
3
300 м²
ID 595 Продается пентхаус с 2 спальнями в новом доме в Доньей Ластве. Прекрасное расп…
€808,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Тиват, Черногория
3
1
3/1
Tivat is a beautiful coastal town located in the southwestern region of Montenegro. It is on…
€250,000
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Пентхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
3
3
313 м²
Общая площадь 313,7 Балкон / Терраса 28,03 SQM Размер бассейна 33,60 SQM Пентхаус распо…
€3,44 млн
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Агентство
Leo Estate
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Пентхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
3
2
105 м²
105/3
Magnificent apartment in a new house in the center of Tivat near the park and the school. A …
€370,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Тиват, Черногория
3
2
137 м²
В новом современном жилом комплексе продается пентхаус 138 м2 (жилая площадь 67 м2) на 4 эта…
€275,000
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Агентство
First Realty
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Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
2
2
125 м²
Роскошные апартаменты с двумя спальнями, двумя ванными комнатами и панорамным видом на залив…
€590,000
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Leo Estate
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Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тиват, Черногория
3
1
99 м²
Новый комплекс из 4 зданий и общей инфраструктуры на участке, площадью 2000 м2, в развитом р…
€284,144
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Агентство
First Realty
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Пентхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
3
3
230 м²
Расположение: Тиват Площадь квартиры: 230 кв.м. Количество спален: 3 Количество ванных комна…
€975,200
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Агентство
First Realty
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Пентхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha
Тиват, Черногория
3
2
Представляем вашему вниманию новый, жилой дом в хорошем, тихом районе недалеко от центра Тив…
€480,000
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Пентхаус 2 спальни с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha
Тиват, Черногория
2
1
Просторный и светлый пентхаус в тихом районе Тивата и с удивительным видом на море. Квартира…
€200,000
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Пентхаус 2 спальни с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha
Тиват, Черногория
2
1
Представляем вашему вниманию совершенно новый комплекс со своим бассейном и панорамными вида…
€480,000
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Пентхаус 2 спальни с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha
Тиват, Черногория
2
1
Трехкомнатный пентхаус, площадью 62,25 м2 + терраса 19,64 м2, в строящемся, малоквартирном д…
€185,000
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Пентхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha
Тиват, Черногория
3
3
Новый малоквартирный дом всего в 3 минутах ходьбы до моря в тихом районе Тивата; сдача дома …
€484,432
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Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
2
1
82 м²
3
Резиденции Dumidran стратегически расположены в непосредственной близости от аэропорта, боль…
€250,000
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Пентхаус 4 спальни с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha
Тиват, Черногория
4
4
Эксклюзивный пентхаус с 4 спальнями и своим собственным бассейном на крыше с завораживающим …
Цена по запросу
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Пентхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha
Тиват, Черногория
3
3
Расположение: Тиват Площадь квартиры: 129 кв.м. Кол-во спален: 3 Кол-во ванных комнат: 3Прос…
€420,000
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Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Тиват, Черногория
3
2
150 м²
4/4
Panorama Tivat - это жилой комплекс на 32 апартамента нахоложенный в городе Тиват, Черногори…
€275,000
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